Bất ngờ đến với các con giáp Sửu, Mão,Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi trong tuần mới

3 con giáp không cần cố vẫn có sự nghiệp thăng tiến khiến nhiều người ganh tỵ GĐXH - Trong tuần từ 8 - 14/12/2025 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 3 con giáp sẽ có sự nghiệp thăng tiến đáng ngưỡng mộ. Hãy cùng khám phá những cơ hội và vận may đang chờ đón bạn.

1. Con giáp Sửu

Ở đời chẳng mấy ai tránh được lúc gian nan và Sửu cũng vậy. Do tác động của Thiên Cẩu mà tuần mới của bạn cần hết sức cẩn thận chuyện tiền bạc, sức khỏe và tranh chấp thị phi trong công việc. Đây là một tuần có nhiều biến động với con giáp Sửu. Muốn làm việc lớn, con giáp Sửu hãy chọn những ngày cuối tuần để triển khai vì có sự trợ lực từ cát tinh.

Về mặt tài lộc của con giáp Sửu trong tuần cũng không mấy sáng sủa. Tài chính hao hụt vì có nhiều việc mà con giáp Sửu phải chi tiêu. Trong tuần nếu có ai hỏi vay tiền, mượn xe cộ… đừng cho mượn, hãy từ chối khéo vì khả năng xảy ra xích mích vì tiền hoặc hư hỏng xe cộ rất cao.

Ảnh hưởng từ Tương Phá cục cảnh báo cuối tuần con giáp Sửu cần hạn chế cãi nhau với người khác kẻo xảy ra xô xát.

2. Con giáp Mão

Con giáp Mão trong tuần mới này sự nghiệp có vận may không tốt. Năng lực của con giáp Mão không ổn định, chưa đủ để đáp ứng khối lượng công việc lớn trong tuần mới. Khuyên con giáp này cần tập trung làm việc và có kế hoạch hơn, tránh để hiệu quả công việc thấp hay lúc nào cũng trong tình trạng kiệt sức vì công việc.

Về tài lộc của con giáp Mão trong tuần cũng chưa có được khởi sắc. Tâm trạng không ổn định, Mão muốn tiêu xài để bù đắp nỗi buồn, nhưng hãy nghĩ đến chiếc ví rỗng. Nếu bạn tham lam chọn đầu tư lớn, kiếm tiền to thì khả năng cao sẽ mất hết nên đừng có vội vàng, cứ ăn chắc mặc bền, chuyện đầu tư để sang tuần sau hẵng làm.

Vào những ngày cuối tuần, Mão nên dành thời gian nhiều hơn để nghỉ ngơi. Tình cảm của Mão cũng có những bất ổn, mối quan hệ giữa hai bạn đôi khi lại còn vấp phải sự chọc ngoáy, soi mói từ những người thân quen.

3. Con giáp Tỵ

Tử vi tuần mới dự báo sự nghiệp của con giáp Tỵ rất tốt. Càng chăm chỉ, con giáp Tỵ càng may mắn. Tỵ có thể sẽ cảm thấy bận rộn với công việc và có thể sẽ được giao những nhiệm vụ đầy thách thức, nhưng lợi nhuận từ việc này lại khá lớn.

Dù áp lực, con giáp Tỵ vẫn có thể giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ và nhận được những phần thưởng hậu hĩnh. Khuyên con giáp Tỵ bình tĩnh ứng phó khi có tiểu nhân chơi khăm.

Về tài lộc, nhắc nhở con giáp Tỵ nên hạn chế tiêu tiền thả ga trong tuần. Cuối tuần này, bạn dễ tổn thất tài chính do chi phí đi lại vì công việc tăng cao.

Chuyện tình cảm của con giáp Tỵ bình thường. Người độc thân sẽ có rất nhiều đối tượng tiềm năng theo đuổi, hẹn hò, nhưng Tỵ khá ngần ngại theo đuổi vì suy nghĩ quá nhiều. Những người đang yêu thi thoảng hơi bỏ bê nửa kia vì lịch trình công việc bận rộn. Do đó, bạn cần chủ động thể hiện sự quan tâm và chăm sóc, tình cảm giữa 2 người sẽ được cải thiện đáng kể.

4. Con giáp Ngọ

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Ngọ tuần này làm ăn vất vả hơn người, làm nhiều mà không được hưởng, toàn làm không công cho người khác hoặc bị người khác chèn ép trong công việc. Bởi vậy, trong công việc bạn cần chú ý tránh vội vàng, càng vội khả năng xảy ra sai sót càng cao.

Vận may tiền bạc do ảnh hưởng của Tiểu Hao nên tài chính của con giáp Ngọ khá yếu. Các quyết định đầu tư dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực, nóng nảy, vì vậy mà Ngọ không nên hấp tấp trong việc kiếm tiền. Bạn nên sống chậm lại, hạn chế nghĩ bi quan, vội vàng trong kinh doanh.

Với những người độc thân cần tập trung vào bản thân và điều chỉnh tư duy để thu hút một người bạn đời phù hợp hơn thay vì mải mê chạy theo một người không thuộc về mình. Những người đang trong hôn nhân, yêu đương nên chú ý đến cảm xúc của đối phương để tránh rạn nứt quan hệ.

5. Con giáp Mùi

Theo tử vi tuần mới từ 8/12 - 14/12/2025 của 12 con giáp, tuần mới thử thách nhiều hơn là may mắn với con giáp Mùi. Đây là tuần có biến động trong công việc, làm ăn bất ổn, nhiều việc xảy ra ngoài dự kiến của bản thân, dễ mắc sai sót lớn. Con giáp Mùi có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, lo âu trầm trọng.

Về tài chính của con giáp Mùi hiện đang eo hẹp. Xu hướng tiêu nhiều vào những khoản nhỏ, nhưng cũng khiến cho ví tiền của con giáp Mùi hao hụt. Bạn nên xem xét số dư tài khoản ngân hàng thường xuyên hơn vì có thể giúp bạn cắt giảm chi tiêu hiệu quả, biết xót tiền. Không nên đầu tư trong tuần này để tránh mất mát tiền của.

Vận may tình cảm của con giáp Mùi đang giảm sút. Người độc thân dễ bị giảm hứng thú giao tiếp xã hội ngay cả khi có người theo đuổi. Những người đang yêu có cảm xúc khá nhạy cảm, bạn nên tránh thảo luận những vấn đề quan trọng với đối phương khi tâm trạng đang không tốt, để tránh làm mâu thuẫn leo thang.

6. Con giáp Thân

Con giáp Thân là người thông minh, hiếu học và tiếp thu cực tốt những kiến thức mới trong cả công việc lẫn học hành. Tử vi tuần 8/12 - 14/12 dự báo, con giáp Thân phải tốn nhiều công sức trong công việc, nhưng vẫn được thoải mái thể hiện năng lực của mình.

Về tài lộc nửa đầu tuần với con giáp Thân khá khó khăn. Càng về cuối tuần, đặc biệt là 3 ngày cuối tuần lại có khá nhiều lộc lá nhờ có cát tinh hỗ trợ. Cả công việc chính lẫn công việc phụ đều lắm tiền. Tuần này có may mắn nhỏ về lộc kinh doanh buôn bán.

Thái Âm xuất hiện, người tuổi Thân khá có duyên với nữ mệnh, đa phần đều là nữ giúp bạn khá nhiều trong công việc hoặc cuộc sống cá nhân. Đây cũng là tuần cực tốt cho những bạn nữ còn độc thân, tinh thần hăng hái, vui vẻ, ngọt ngào khiến bạn trở thành mật ngọt trong mắt người khác giới, khá nhiều mối hẹn hò. Bạn có thể sẽ thấy mình muốn bước vào tình yêu.

7. Con giáp Dậu

Tuần mới Dậu là con giáp bận hơn tất thảy những con giáp khác, do ảnh hưởng của Dịch Mã. Con giáp Dậu sẽ phải gồng gánh nhiều việc và di chuyển khá nhiều. Dù vậy, thành quả đáp lại cho con giáp này cũng tương xứng. Trong công việc, Dậu hãy lưu ý những xung đột phát sinh từ việc phân chia lợi ích với đồng nghiệp hoặc trong nhóm.

Cuối tuần là thời điểm vượng tài của con giáp Dậu nhờ Chính Tài, Thiên Tài lần lượt xuất hiện. Tài chính của Dậu đang dần cải thiện mạnh mẽ, đặc biệt là nguồn thu nhập từ việc hợp tác hoặc công việc phụ. Tuy nhiên khuyên con giáp chi tiêu tránh bốc đồng, cần kiểm soát chi tiêu hợp lý để tiết kiệm tiền.

Về tình cảm của con giáp Dậu êm đềm. Người độc thân có thể gặp được người mà bản thân cảm thấy thoải mái, khi ở cạnh họ bạn có thể trò chuyện tự nhiên và dễ dàng tương tác nói về những chủ đề mà cả 2 cùng quan tâm. Những người đang yêu sẽ tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào.

8. Con giáp Tuất

Theo chuyên gia phong thủy, đây là tuần mà con giáp Tuất có sự nghiệp khá thuận lợi. Thứ 2 và thứ 4 là 2 ngày đẹp nhất cho đường sự nghiệp của bạn, mọi việc bạn làm đều có quý nhân, gia tiên chỉ lối, hỗ trợ.

Về tài lộc lại lên xuống thất thường, dễ hao tổn vì hưởng lạc do ảnh hưởng của Thiên Diêu. Dậu có tư tưởng làm 1 hưởng 10, không suy nghĩ quá nhiều nên ăn tiêu hơi quá tay.

Do ảnh hưởng của Thái Dương tinh, con giáp Tuất dễ sinh rắc rối do ôm việc quá sức, hoặc vì tham vọng, trách nhiệm mà tự chuốc lấy áp lực. Đừng ham vui thái quá sẽ lãnh hậu quả xấu khó lường trong tình cảm hôn nhân, phải biết đâu là điểm dừng. Con giáp này cần biết lấy chữ nhẫn để hài hòa trong chuyện tình cảm.

9. Con giáp Hợi

Con giáp Hợi tuần này bị ảnh hưởng bởi Thái Tuế nên sự nghiệp có chút trục trặc, có thể gặp hiểu lầm trong công việc. Nhưng, mọi chuyện rồi sẽ ổn, con giáp Hợi đừng nghĩ quá nhiều. Thời điểm này, bạn hãy chăm chỉ hơn để tăng hiệu suất, năng lực và phong thủy cuối năm.

Tử vi nhắc nhở con giáp Hợi thận trọng về tiền bạc. Hợi cần tránh cho những người thiếu chắc chắn vay tiền. Trong gia đạo phải bình tĩnh, mềm mỏng để giữ hòa khí, đừng vì tài sản mà chia cắt tình cảm anh chị em trong nhà.

Bạn có thể gặp phải những tình huống bạn bè trở thành người yêu hoặc người yêu duy trì mối quan hệ thân thiết như tình bạn. Cuối tuần là thời điểm thích hợp để trò chuyện sâu sắc với đối phương để hiểu suy nghĩ của nhau và xác định tình cảm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.