Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Vi phạm vẫn tồn tại, bất chấp yêu cầu của chính quyền phường

Thứ ba, 17:17 09/12/2025 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Dù "hạn chót" khắc phục vi phạm đã trôi qua 2 tuần (25/11), đến ngày 9/12, các công trình vi phạm trên ô đất dự án C2 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) vẫn tấp nập hoạt động kinh doanh trái phép...

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 1.

Ngày 9/12, theo ghi nhận của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại lô đất C2 - KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa), dù thời hạn mà chính quyền yêu cầu chủ đầu tư tự khắc phục vi phạm đã trôi qua 2 tuần (25/11), nhưng đến nay, các công trình xây dựng trái phép vẫn đang vô tư tồn tại.

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 2.

Ghi nhận thực tế cho thấy, toàn bộ phần vỉa hè dành cho người đi bộ xung quanh ô đất hiện vẫn đang bị chiếm dụng triệt để làm nơi bán hàng với loạt ki-ốt mọc lên san sát.

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 3.

Nhìn từ trên cao toàn bộ phần vỉa hè đã bị lấn chiếm, mái tôn đua ra cả lòng đường gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cháy nổ.

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 4.

Phía bên trong, hệ thống sân Pickleball trái phép rộng khoảng 1.400m2 với mái che kiên cố, khung sắt đồ sộ vẫn đứng "sừng sững", không có bất kỳ dấu hiệu tháo dỡ nào theo yêu cầu của chính quyền.

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 5.

Tấm biển tên phía ngoài cổng vào đã được phủ bạt, bên trong cụm sân vẫn mở cửa đón khách, hoạt động rầm rộ.

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 6.

Trước đó, UBND phường Yên Hòa đã ban hành Thông báo số 183/TB-UBND, ấn định thời hạn chót là ngày 25/11/2025 để chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả. Thế nhưng, yêu cầu của chính quyền dường như đang bị phớt lờ.

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 7.

Liên quan đến việc vì sao vi phạm kéo dài nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, trao đổi với PV ngày 9/12, ông Vũ Quang Dương – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa xác nhận, việc xử lý đã quá thời hạn và cho biết phường Yên Hòa đang tiếp tục "đôn đốc" chủ đầu tư cũng như các bên liên quan khẩn trương khắc phục vi phạm trong thời gian sớm nhất.

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 8.

"Lô đất C2 đã quá thời hạn quyết định lâu rồi mà chủ đầu tư chưa khắc phục, phường đang tiếp tục đôn đốc lần 2. UBND phường cũng đã làm việc với bên liên quan để thực hiện các thủ tục cắt điện, cắt nước; đồng thời yêu cầu lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự" - ông Dương cho biết.

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 9.

Khi PV đặt câu hỏi về việc phía Điện lực Ba Đình phản hồi đang chờ quyết định cụ thể từ chính quyền để thực hiện cắt điện đúng quy trình, ông Dương cho biết, trách nhiệm cắt điện thuộc về phía đơn vị cung cấp điện. "Việc cắt điện, nước thì phường đã có văn bản thông báo rồi. Đấy là trách nhiệm của các đồng chí bên điện lực phải thực hiện", ông Dương nói.

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 10.

Việc các công trình vi phạm ngang nhiên tồn tại, phớt lờ "tối hậu thư" của chính quyền không chỉ cho thấy thái độ coi thường pháp luật của những người đang chiếm dụng dự án để kinh doanh trái phép mà còn khiến dư luận đặt câu hỏi về năng lực quản lý của chính quyền phường Yên Hòa. Có hay không sự đùn đẩy trách nhiệm, "nhìn nhau" giữa các đơn vị chức năng khiến những sai phạm tại lô đất C2 vẫn "vững như bàn thạch"?

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 11.

Thiết nghĩ, UBND phường Yên Hòa cần thể hiện sự quyết liệt xử lý hơn nữa bằng các biện pháp cưỡng chế thực tế thay vì chỉ dừng lại ở những văn bản "đôn đốc" trên giấy.

Vi phạm xây dựng tại Yên hòa: Sân pickleball và chợ tạm trái phép vẫn tồn tại - Ảnh 12.

Đồng thời, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội cũng cần sớm vào cuộc để làm rõ trách nhiệm quản lý, có biện pháp xử lý dứt điểm vi phạm để trả lại nguyên trạng ô đất theo đúng quy hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và xóa bỏ cảnh nhếch nhác, mất an toàn ngay giữa lòng Thủ đô.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Ngày 15/10/2025, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 5606/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp.

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao rà soát, chủ động, kịp thời xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và chủ tịch UBND TP về nội dung này.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có Công văn số 3978/UBND-ĐT về một số nội dung trọng tâm khi triển khai các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các địa phương cần tăng cường quản lý chặt chẽ các lĩnh vực nhạy cảm, như: Đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm. Cùng với đó, triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm; triển khai đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật, xã hội đúng tiến độ và quy định.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được liên tục, không bị gián đoạn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, chủ tịch UBND các xã, phường phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng quy chế làm việc, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong triển khai nhiệm vụ.

Đồng thời, các xã, phường rà soát kỹ các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền để tổ chức triển khai hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố trong xử lý khó khăn, vướng mắc; báo cáo UBND thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền.

Video loạt công trình vi phạm vẫn "trơ gan" tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính:

Loạt công trình vi phạm vẫn "trơ gan" tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính.

