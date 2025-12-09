Công chức thuế có thể được hỗ trợ 100% lương từ 1/7/2026?
GĐXH - Theo đề xuất tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) của Bộ Tài chính, từ 1/7/2026, công chức quản lý thuế có thể được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không gồm phụ cấp).
Mới đây, Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) để rà soát sau khi đã tiếp, giải trình và chỉnh lý theo góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến, luật này sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 10/12/2025 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Tại dự thảo luật lần này, cơ quan soạn thảo đã bổ sung mới nhiều nội dung về xây dựng lực lượng quản lý thuế so với Luật Quản lý thuế 2019.
Cụ thể, tại khoản 5 Điều 9 về Xây dựng lực lượng quản lý thuế trong dự thảo Luật, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án:
Phương án 1 (trường hợp có ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý trước khi luật thông qua): công chức quản lý thuế được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp).
Khoản hỗ trợ hàng tháng này được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thu nhập từ khoản hỗ trợ này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.
Phương án 2 (trường hợp chưa có ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý trước khi luật thông qua): Chính phủ quy định việc bổ sung thu nhập cho công chức quản lý thuế, người lao động trong cơ quan quản lý thuế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Dự thảo cũng nêu rõ, công chức quản lý thuế được áp dụng chế độ chức danh, tiêu chuẩn, lương, chế độ đãi ngộ, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, biển hiệu của công chức quản lý thuế nhằm bảo đảm công tác quản lý thuế, khuyến khích, nâng cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và hiệu quả thực thi công vụ.
Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm đào tạo, xây dựng đội ngũ công chức quản lý thuế để thực hiện chức năng quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
Nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính cho hoạt động của lực lượng quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế; trong đó ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước hằng năm để xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác để nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới từ 8/12 đến 14/12/2025 của con Sửu, Mão,Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi dưới đây với những thay đổi bất ngờ.
GĐXH - Những ngày cuối tháng 12 đến nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vận tài lộc nặng trĩu cho một số con giáp.
GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường có trí tuệ sáng suốt, tâm địa hiền hòa và vận trình phú quý nở rộ khi bước sang tuổi trung niên.
GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020?
GĐXH - Tuổi trẻ đầy hoài bão, không ngại thử thách và luôn giữ tinh thần tiến lên phía trước, đó là điểm chung của 4 con giáp dưới đây.
GĐXH - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi ở Hà Tĩnh tại khu neo đậu tránh trú bão.
GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025 hàng loạt mức phạt vi phạm hành chính có hiệu lực. Dưới đây là các mức phạt cụ thể.
GĐXH - Chỉ số AQI hiện nay tại Hà Nội đang nằm trên mức báo động vì nó gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con người. Người dân cần lưu ý gì khi chỉ số AQI ở mức rất cao?
GĐXH - Trong lúc tuần tra, Tổ công tác Công an phường Bạch Đằng (Hải Phòng) phát hiện người phụ nữ buộc tay con nhỏ định nhảy cầu, tự tử và kịp thời ngăn chặn thành công.
GĐXH - Ít ai biết rằng giờ sinh Âm lịch cũng góp phần quan trọng không kém, thậm chí có thể tạo nên sự khác biệt rõ rệt về vận thế, tài lộc và cơ hội trong đời.
