Công chức thuế có thể được hỗ trợ 100% lương từ 1/7/2026?

Mới đây, Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) để rà soát sau khi đã tiếp, giải trình và chỉnh lý theo góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến, luật này sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 10/12/2025 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Tại dự thảo luật lần này, cơ quan soạn thảo đã bổ sung mới nhiều nội dung về xây dựng lực lượng quản lý thuế so với Luật Quản lý thuế 2019.

Cụ thể, tại khoản 5 Điều 9 về Xây dựng lực lượng quản lý thuế trong dự thảo Luật, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án:

Phương án 1 (trường hợp có ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý trước khi luật thông qua): công chức quản lý thuế được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp).

Khoản hỗ trợ hàng tháng này được trả cùng kỳ lương và không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thu nhập từ khoản hỗ trợ này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, từ 1/7/2026, công chức thuế có thể được hỗ trợ 100%. Ảnh minh họa: TL

Phương án 2 (trường hợp chưa có ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý trước khi luật thông qua): Chính phủ quy định việc bổ sung thu nhập cho công chức quản lý thuế, người lao động trong cơ quan quản lý thuế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự thảo cũng nêu rõ, công chức quản lý thuế được áp dụng chế độ chức danh, tiêu chuẩn, lương, chế độ đãi ngộ, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, biển hiệu của công chức quản lý thuế nhằm bảo đảm công tác quản lý thuế, khuyến khích, nâng cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và hiệu quả thực thi công vụ.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm đào tạo, xây dựng đội ngũ công chức quản lý thuế để thực hiện chức năng quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính cho hoạt động của lực lượng quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế; trong đó ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước hằng năm để xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác để nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

