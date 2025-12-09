Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ này, người dân mới được đăng ký tạm trú
GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020?
Để đăng ký tạm trú cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Theo quy định của Luật Cư trú 2020, để đăng ký tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ sau:
- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.
Nộp hồ sơ đăng ký tạm trú ở đâu?
Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú (Công an xã, phường, thị trấn) nơi dự kiến tạm trú.
Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng dịch vụ công trực tuyến như:
- Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
- Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.
- Ứng dụng VNeID (Tài khoản định danh điện tử mức 2).
Việc đăng ký trực tuyến thường nhanh chóng và tiện lợi, cho phép bạn theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ ngay trên hệ thống.
Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.
Hồ sơ, thủ tục gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định. Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Khi nào thì bắt buộc đăng ký tạm trú?
Công dân bắt buộc phải thực hiện đăng ký tạm trú trong trường hợp sau:
- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi đã đăng ký thường trú.
- Thời gian sinh sống tại nơi ở mới là từ 30 ngày trở lên (để lao động, học tập, hoặc vì mục đích khác).
Theo đó, nếu chuyển đến sống tại một xã/phường/thị trấn khác nơi có hộ khẩu (thường trú) và dự định ở đó từ 30 ngày trở lên, người dân phải làm thủ tục đăng ký tạm trú.
Không đăng ký tạm trú bị xử lý thế nào?
Việc không đăng ký tạm trú khi thuộc diện bắt buộc là hành vi vi phạm pháp luật về cư trú và có thể bị xử phạt hành chính.
Theo quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký tạm trú có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Tháng sinh Âm lịch của người trí tuệ, trung niên giàu không ai sánh bằngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường có trí tuệ sáng suốt, tâm địa hiền hòa và vận trình phú quý nở rộ khi bước sang tuổi trung niên.
Những con giáp trời sinh nhiều tham vọng: Càng nỗ lực càng giàu cóĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Tuổi trẻ đầy hoài bão, không ngại thử thách và luôn giữ tinh thần tiến lên phía trước, đó là điểm chung của 4 con giáp dưới đây.
Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi sau một ngày mất tíchĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi ở Hà Tĩnh tại khu neo đậu tránh trú bão.
Hàng loạt mức phạt vi phạm hành chính tăng mạnh từ 15/12/2025, triệu người dân nên biết tránh mất tiền oanĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025 hàng loạt mức phạt vi phạm hành chính có hiệu lực. Dưới đây là các mức phạt cụ thể.
AQI là gì? Chỉ số ô nhiễm không khí cao ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe nhưng ít người biết và lưu tâmĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Chỉ số AQI hiện nay tại Hà Nội đang nằm trên mức báo động vì nó gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con người. Người dân cần lưu ý gì khi chỉ số AQI ở mức rất cao?
Hải Phòng: Ngăn chặn kịp thời người mẹ trẻ buộc tay con định nhảy cầu tự tửĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Trong lúc tuần tra, Tổ công tác Công an phường Bạch Đằng (Hải Phòng) phát hiện người phụ nữ buộc tay con nhỏ định nhảy cầu, tự tử và kịp thời ngăn chặn thành công.
4 khung giờ sinh Âm lịch hoàng kim: Vận đỏ phủ kín, làm gì cũng thuậnĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Ít ai biết rằng giờ sinh Âm lịch cũng góp phần quan trọng không kém, thậm chí có thể tạo nên sự khác biệt rõ rệt về vận thế, tài lộc và cơ hội trong đời.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trúĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú, người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.
3 con giáp không cần cố vẫn có sự nghiệp thăng tiến khiến nhiều người ganh tỵĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tuần từ 8 - 14/12/2025 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 3 con giáp sẽ có sự nghiệp thăng tiến đáng ngưỡng mộ. Hãy cùng khám phá những cơ hội và vận may đang chờ đón bạn.
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trúĐời sống
GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú, người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.