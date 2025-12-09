Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ này, người dân mới được đăng ký tạm trú

Để đăng ký tạm trú cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, để đăng ký tạm trú cần chuẩn bị giấy tờ sau:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Để đăng ký tạm trú người dân bắt buộc phải điền đầy đủ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Ảnh minh họa: TL

Nộp hồ sơ đăng ký tạm trú ở đâu?

Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú (Công an xã, phường, thị trấn) nơi dự kiến tạm trú.

Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng dịch vụ công trực tuyến như:

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

- Ứng dụng VNeID (Tài khoản định danh điện tử mức 2).

Việc đăng ký trực tuyến thường nhanh chóng và tiện lợi, cho phép bạn theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ ngay trên hệ thống.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Hồ sơ, thủ tục gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định. Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khi nào thì bắt buộc đăng ký tạm trú?

Công dân bắt buộc phải thực hiện đăng ký tạm trú trong trường hợp sau:

- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi đã đăng ký thường trú.

- Thời gian sinh sống tại nơi ở mới là từ 30 ngày trở lên (để lao động, học tập, hoặc vì mục đích khác).

Theo đó, nếu chuyển đến sống tại một xã/phường/thị trấn khác nơi có hộ khẩu (thường trú) và dự định ở đó từ 30 ngày trở lên, người dân phải làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Không đăng ký tạm trú bị xử lý thế nào?

Việc không đăng ký tạm trú khi thuộc diện bắt buộc là hành vi vi phạm pháp luật về cư trú và có thể bị xử phạt hành chính.

Theo quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký tạm trú có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú