Từ cuộc sống viên mãn đến cảnh nợ nần ở tuổi 65: Biến cố bất động sản đảo lộn tất cả

Tuổi già, tôi từng nghĩ vợ chồng đã có thể an tâm hưởng thành quả

Năm nay tôi 65 tuổi, chồng tôi 70. Vợ chồng tôi từng có những năm tháng được nhiều người ngưỡng mộ vì làm ăn thuận lợi, nhà cửa ổn định, con cái thành đạt. Tôi cứ nghĩ sau cả đời bươn chải, tuổi già sẽ là quãng thời gian an nhàn, không còn phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc.

Ảnh minh họa

Ở địa phương, gia đình tôi cũng có tiếng trong giới làm ăn khá giả. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi từng tự hào vì những vất vả của hai vợ chồng cuối cùng cũng mang lại thành quả. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành phần lớn trách nhiệm với con cái, giờ chỉ cần giữ gìn sức khỏe, chăm lo cho gia đình và tận hưởng tuổi già.

Có lẽ vì đã quen với việc làm ăn nhiều năm, chúng tôi vẫn muốn tìm kiếm thêm cơ hội sinh lời. Tôi từng tin rằng với kinh nghiệm tích lũy được, vợ chồng mình sẽ biết cách tính toán và lường trước rủi ro. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra như dự liệu.

Cú trượt chân từ bất động sản khiến mọi thứ đảo lộn

Trước khi biến cố xảy ra, vợ chồng tôi đã dồn phần lớn vốn liếng vào bất động sản, thậm chí vay thêm ngân hàng để đầu tư. Khi ấy, chúng tôi tin rằng nếu chọn được tài sản phù hợp và chờ thêm một thời gian, giá trị bất động sản sẽ tăng, mang lại khoản lợi nhuận đáng kể.

Nhưng gần đây thị trường đi xuống, giao dịch gần như đóng băng. Những tài sản từng được kỳ vọng sinh lời bỗng trở thành gánh nặng: muốn bán cũng khó tìm được người mua, trong khi tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả đều đặn hằng tháng.

Đúng lúc gia đình đang chật vật vì nợ nần, con trai tôi lại gặp biến cố khi góp vốn làm ăn với bạn bè. Khoản đầu tư thua lỗ khiến tình hình tài chính càng thêm căng thẳng. Những chuyện xảy ra liên tiếp khiến tôi không khỏi choáng váng, bởi cuộc sống đủ đầy mà vợ chồng dày công gây dựng bỗng chốc bị đảo lộn.

Ở tuổi 65, tôi bắt đầu thấm thía nỗi lo khi không còn nhiều thời gian và sức lực để làm lại từ đầu.

Tuổi già tôi mới hiểu phải biết giữ đường lui cho mình

Ảnh minh họa.

Có những lúc tôi thực sự hoang mang, không biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu và có thể dựa vào điều gì để vượt qua giai đoạn này. Trước đây, tôi từng nghĩ chỉ cần có tài sản, có kinh nghiệm làm ăn thì cuộc sống sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng khi nợ nần chồng chất, tài sản khó chuyển thành tiền, tôi mới hiểu cảm giác bất an khi tuổi già không còn sự chủ động về tài chính.

Nếu được quay lại những năm trước, tôi sẽ thận trọng hơn, không dồn quá nhiều tài sản vào một kênh đầu tư và càng không vay mượn quá sức để theo đuổi lợi nhuận. Tôi cũng hiểu rằng ở tuổi này, giữ được sự an toàn tài chính quan trọng không kém việc kiếm thêm tiền. Một khoản dự phòng và đường lui cho những tình huống bất ngờ có thể giúp mình tránh rơi vào thế bị động.

Điều tôi mong nhất lúc này là vợ chồng còn sức khỏe, đủ bình tĩnh để nhìn rõ khả năng tài chính, sắp xếp lại các khoản nợ và từng bước tìm hướng giải quyết. Tôi cũng mong các con cùng gia đình nhìn thẳng vào khó khăn, không vì muốn giữ vẻ ngoài đủ đầy mà tiếp tục đưa ra những quyết định mạo hiểm.

Tôi không biết chặng đường phía trước sẽ còn khó khăn đến đâu. Nhưng biến cố này khiến tôi hiểu rằng tiền bạc có thể giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không nên trở thành lý do để đánh đổi tất cả.

Nguyên Ngọc