BLACKPINK 'đại náo' Met Gala 2026, gây nhiều tranh cãi

Thứ tư, 11:56 06/05/2026 | Đẹp
GĐXH - Lần đầu tiên cả bốn thành viên BLACKPINK cùng xuất hiện tại sự kiện Met Gala 2026 khiến người hâm mộ "phát cuồng".

Sự xuất hiện của cả 4 thành viên BLACKPINK tại sự kiện Met Gala 2026 trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Với chủ đề "Thời trang là nghệ thuật", nhóm đã khơi dậy những cuộc thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội và giới thời trang.

Lisa nổi lên như một trong những ngôi sao được bàn tán nhiều nhất Met Gala năm nay, cô đã thể hiện chủ đề với vẻ ngoài táo bạo và đầy tính khái niệm.

Trang phục của Lisa gồm nhiều lớp vải mỏng che phủ cơ thể và khuôn mặt, được nâng đỡ bởi các họa tiết hình bàn tay điêu khắc – biến cô thành một "tác phẩm nghệ thuật sống động" theo lời miêu tả của nhiều người.

Jisoo thu hút mọi ánh nhìn với vẻ quyến rũ nữ tính đặc trưng, diện một chiếc váy hồng nhạt đính kết tinh tế, kết hợp với vòng cổ choker nổi bật và kiểu tóc búi cao. Cô nàng ưu tiên vẻ đẹp cổ điển, thanh tao, nhấn mạnh vào độ ẩm mượt của làn da và vẻ ửng hồng tự nhiên.

Một số người ngưỡng mộ vẻ thanh lịch vượt thời gian của cô, trong khi những người khác cho rằng bộ trang phục này "quá an toàn" đối với một sự kiện nổi tiếng với thời trang thử nghiệm.

Rosé vẫn trung thành với phong cách đặc trưng của mình, lựa chọn một chiếc váy đen cúp ngực thanh lịch được điểm xuyết bằng những chi tiết pha lê tinh tế.

Phong cách trang điểm tinh tế của Rosé – với mái tóc vàng tự nhiên và trang sức kim cương – làm nổi bật hình ảnh sang trọng của cô. Tuy nhiên, diện mạo này đã gây ra tranh cãi, một số người khen ngợi sự nhất quán của cô trong khi những người khác chỉ trích sự thiếu táo bạo.

Jennie đã mang đến một trong những diện mạo gây tranh cãi nhất của Met Gala 2026. Chiếc váy đính sequin lấp lánh, gợi nhớ đến một nàng tiên cá hiện đại, tôn lên vóc dáng của cô và bắt sáng tuyệt đẹp trên thảm đỏ.

Tuy nhiên, những lựa chọn tạo kiểu của cô, đặc biệt là lông mày siêu mỏng và kiểu tóc búi cao vuốt ngược, nhanh chóng trở thành chủ đề "nóng" trên mạng.

Sự xuất hiện chung của các thành viên BLACKPINK không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nhóm mà còn khẳng định vị thế ngày càng tăng của K-pop trên sàn diễn thời trang toàn cầu.

(Ảnh: AP, VTV)

