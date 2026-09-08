Từ nay đến giữa tháng 9/2026, 8 con giáp này sẽ có những thay đổi bất ngờ

4 con giáp đón nhận cơ hội mới giữa tháng 9/2026 GĐXH - Giữa tháng 9/2026, 4 con giáp này sẽ đón nhận những cơ hội bất ngờ. Cùng tìm hiểu những dự báo của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà để tránh bỏ lỡ những vận may.

1. Con giáp Tý

Theo dự báo của chuyên gia phong thủy tử vi tuần mới từ 7/9/2026 đến 13/9/2026, con giáp Tý có Thiên Đức nâng đỡ. Những ngày đầu tuần, con giáp Tý được sự hỗ trợ lớn của mọi người trong công việc.

Con giáp Tý tài chính tốt trong tuần giữa tháng 9/2026

Tài chính của con giáp Tý nhìn chung có dấu hiệu sáng hơn. Người tuổi Tý có thể đón nhận những khoản thu từ công việc phụ, hoa hồng, hợp đồng hoặc nguồn tiền từng bị trì hoãn có thể được giải quyết. Tuy tiền bạc thuận, nhưng chuyên gia khuyên con giáp Tý cần chú ý chi tiêu, có khoản dự phòng để chủ động hơn những tháng cuối năm.

Về chuyện tình cảm của con giáp Tý tương đối ổn định. Người độc thân có thể nhận được sự giới thiệu hoặc làm quen thông qua công việc. Người có đôi tuổi Tý chia sẻ với nhau nhiều hơn. Gia đạo an vui.

2. Con giáp Sửu

Người tuổi Sửu bước vào tuần mới phải chịu ảnh hưởng của Bạch Hổ, báo hiệu vận khí có xu hướng giảm dần, nhất là vào cuối tuần. Cơ hội hợp tác vẫn xuất hiện, tuổi Sửu chứng minh được năng lực.

Tài chính của con giáp Sửu ổn định, không có bước đột phá mới. Ngay từ đầu tuần, tuổi Sửu cần cân đối ngân sách, không nên nể nang mà đứng ra bảo lãnh, vay hộ hoặc nhận trách nhiệm tài chính thay người khác để tránh những rủi ro.

Về tình cảm, tuổi Sửu cần sự kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Người độc thân có thể gặp đối tượng phù hợp, nhưng tiến triển chưa nhanh. Người tuổi Sửu cũng tránh mang những bực dọc từ công việc về nhà để ảnh hưởng tới gia đạo.

3. Con giáp Mão

Tuần này, tuổi Mão chịu ảnh hưởng của Đại Hao nên cần chú ý về mặt tài chính và các quyết định cá nhân. Công việc chưa thực sự hanh thông, nhưng bạn đừng để tâm lý sốt ruột dẫn tới lựa chọn sai. Trước khi quyết định việc gì, tuổi Mão cần dành thêm thời gian kiểm tra thông tin.

Đại Hao nhắc nhở bạn đặc biệt tránh đầu tư rủi ro, mua sắm theo cảm xúc hoặc nghe lời rủ rê từ người thiếu kinh nghiệm. Tình cảm dễ phát sinh hiểu lầm. Người có đôi nên tránh tranh luận khi đang nóng giận, bởi một vấn đề nhỏ hoàn toàn có thể trở thành mâu thuẫn lớn nếu không biết dừng đúng lúc.

4. Con giáp Thìn

Tuần này, con giáp Thìn bị ảnh hưởng của Tiểu Hao, nhắc nhở cẩn trọng trong các vấn đề liên quan đến hợp tác, giấy tờ và tiền bạc. Tài chính có một số khoản hao hụt nhỏ nhưng chưa đến mức đáng lo.

Con giáp Thìn bị ảnh hưởng bởi Tiểu Hao

Trong sự nghiệp, con giáp Thìn cần đọc kỹ từng điều khoản và xác nhận rõ trách nhiệm của các bên. Khi chưa thực sự chắc chắn, việc chậm lại một bước vẫn tốt hơn phải xử lý hậu quả về sau.

Về tình cảm, tuổi Thìn dễ nhận thấy sự thay đổi, lạnh nhạt trong các mối quan hệ. Người độc thân có thể vướng vào một kết nối mơ hồ, bạn cần chú ý để tránh mù quáng mà đánh mất giá trị của bản thân.

5. Con giáp Tỵ

Đây là một tuần đòi hỏi con giáp Tỵ phải linh hoạt để xử lý các vấn đề phát sinh. Càng giữ được sự tỉnh táo và tinh thần lạc quan, Thìn càng dễ tìm thấy hướng đi phù hợp.

Công việc có thể xuất hiện chuyện ngoài dự kiến. Thay vì phản ứng ngay, tuổi Tỵ cần quan sát toàn bộ vấn đề rồi mới hành động. Một quyết định bình tĩnh có thể giúp bạn tránh được nhiều rắc rối.

Tài chính không có biến động quá lớn nhưng dễ hao vì những khoản chi tưởng nhỏ. Giữa tháng là thời điểm càng cần giữ tiền, Tỵ cần tránh mua sắm theo cảm xúc.

Tình cảm cần sự bao dung. Người độc thân tuổi Tỵ chưa nên đặt kỳ vọng quá cao vào một mối quan hệ mới.

6. Con giáp Ngọ

Tuần mới, tuổi Ngọ có vận khí tương đối bình ổn. Sự thuận lợi này dễ khiến cho Ngọ chủ quan, thiếu động lực. Nếu muốn tiến xa hơn, con giáp Ngọ cần đặt ra những mục tiêu mới thay vì chờ hoàn cảnh thúc đẩy. Những ai đang làm việc trong môi trường ổn định có thể duy trì kết quả tốt.

Tài chính ở mức vừa phải, đủ ăn đủ tiêu. Một kế hoạch quản lý tiền bạc rõ ràng sẽ giúp cho con giáp Ngọ tránh tình trạng cuối tháng phải cân đối quá nhiều.

Tình cảm của tuổi Ngọ tương đối nhẹ nhàng. Người độc thân có thể gặp người phù hợp thông qua môi trường quen thuộc. Các cặp đôi nên dành thời gian cùng nhau thay vì để công việc chiếm hết sự quan tâm.

7. Con giáp Dậu

Trong tuần mới dưới tác động của Thái Tuế, Dậu cần giữ sự tỉnh táo. Bạn dễ trở thành tâm điểm của một số chuyện không đáng có nếu phản ứng quá nhanh trước những thông tin chưa được kiểm chứng. Trong công việc, tuổi Dậu cần tránh tham gia vào những cuộc tranh luận, nhất là những việc không liên quan tới mình vì dễ dính thị phi.

Tài chính chưa có sự khởi sắc nhiều nên tuổi Dậu cần chú ý việc đầu tư rủi ro cao.

Về tình cảm chịu ảnh hưởng khá rõ từ tâm trạng. Tuổi Dậu có thể có những xích mích nhỏ trong mối quan hệ. Các cặp đôi cần đặt niềm tin đúng chỗ và không mang chuyện bên ngoài về làm ảnh hưởng gia đình. Người độc thân nên tránh vội tin vào lời hứa của đối tượng mới quen.

8. Con giáp Hợi

Tuần này, tuổi Hợi dễ rơi vào trạng thái mông lung khi đứng trước nhiều lựa chọn. Chuyên gia khuyên, con giáp Hợi hãy lắng nghe trực giác nhưng đồng thời kiểm chứng bằng những dữ kiện cụ thể.

Công việc nhìn chung vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Người tuổi Hợi có thể có những lời mời, cơ hội để phát triển.

Tài chính của con giáp Hợi không quá biến động. Người kinh doanh nên chú ý các khoản công nợ và tiến độ thanh toán.

Trong phương diện tình cảm của Hợi cần sự rõ ràng. Người độc thân tuổi Hợi có thể đứng giữa hai lựa chọn hoặc chưa biết đối phương thực sự nghĩ gì. Người đã có đôi cần tránh im lặng quá lâu khi có vấn đề.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dự báo những thay đổi cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất đầu tháng 9/2026 GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 31/8/2026 đến 6/9/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những thay đổi cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất ngay từ đầu tháng.



