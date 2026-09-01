Dự báo những thay đổi cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất đầu tháng 9/2026

4 con giáp may mắn nhiều phương diện khi bước vào tháng 9/2026 GĐXH – Bước vào tháng 9/2026, 4 con giáp dưới đây sẽ có nhiều may mắn ở nhiều phương diện. Cùng khám phá cơ hội ngay từ đầu tháng để nắm bắt vận may.

1. Con giáp Tý không có nhiều biến động

Xem tử vi từ 31/8/2026 đến 6/9/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, công việc của con giáp Tý diễn ra ở mức bình hòa, không có quá nhiều biến động lớn. Thời điểm này, Tý nên tổng kết lại những việc đã làm, rút ra bài học kinh nghiệm, sẵn sàng cho những tháng cuối năm rực rỡ.

Về tài chính của con giáp Tý trong tuần giữ ở mức ổn định, nguồn thu chính vẫn giữ ở mức bền vững. Ngay khi Thiên Tài giúp sức để bạn kiếm được nhiều tiền hơn vào đầu tuần, Tý cần biết giữ thật kỹ vì các vấn đề xuất hiện cuối tuần khiến bạn dễ bị thất thoát tiền bạc.

Chuyên gia cũng khuyên, con giáp Tý không nên đầu tư mạo hiểm hay vay mượn tiền bạc vào thời điểm này, hãy ưu tiên tích lũy và bảo toàn vốn.

2. Con giáp Sửu đầu tuần căng thẳng

Đầu tuần là thời điểm khá căng thẳng với con giáp Sửu. Nhưng bạn đừng vì thế mà lùi bước, hãy kiên nhẫn chờ thời điểm phù hợp. Khả năng tự chủ và tự học của bạn sẽ được phát huy tối đa trong tuần này. Việc chịu khó học hỏi giúp con giáp Sửu tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức về sau.

Tài lộc của con giáp Sửu có Tử Vi thu hút nên khá vượng. Những dự án mới chưa có kết quả lớn nhưng vẫn đang gặt hái thành quả từ nỗ lực trước đây.

Tài chính có bước tiến triển tích cực nhờ các dự án cũ bắt đầu thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên bạn tránh cho vay mượn hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác tuần này để tránh rơi vào rắc rối không đáng có.

3. Con giáp Dần phải chi tiêu nhiều

Những ngày đầu tuần, con giáp Dần phải chịu khá nhiều áp lực từ các chỉ tiêu hoặc khối lượng công việc dồn dập khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi. Lời khuyên cho con giáp Dần lúc này là giữ vững sự kiên nhẫn, phân bổ thời gian hợp lý và tránh đưa ra quyết định quan trọng khi tâm trạng chưa thực sự ổn định.

Tài chính có Đại Hao nên khó trách được tuổi Dần khi gần đây bạn phải chi tiền khá nhiều. Bạn lưu ý cần sống tiết kiệm hơn. Bản mệnh cần quản lý chi tiêu chặt chẽ hơn, tránh thói quen mua sắm ngẫu hứng theo cảm xúc. Đồng thời, việc lập danh sách các khoản chi thực sự cần thiết sẽ giúp bạn hạn chế tối đa nguy cơ thâm hụt ngân sách vào cuối tuần.

4. Con giáp Mão dễ có thị phi

Chính Quan giúp con giáp Mão thực hiện được nhiều công việc vào đầu tuần. Sau đó, Mão có thể gặp phải một vài sự bất đồng ý kiến nơi công sở. Thay vì tranh cãi để bảo vệ quan điểm cá nhân, bạn cần chủ động lắng nghe, tìm điểm chung để tránh thị phi không đáng có.

Tiểu Hao ảnh hưởng khiến cho con giáp Mão phải tốn tiền mua sắm những khoản nho nhỏ. Nếu từ đầu tuần mà bạn may mắn đón nhận tin vui nhỏ về thưởng hoặc gia tăng thu nhập phụ, người tuổi Mão cần giữ khoản này thật kỹ. Bên cạnh đó, tránh các giao dịch tài chính trực tuyến hoặc những lời đề nghị hợp tác chưa rõ ràng từ người mới quen tuần này.

Tình cảm là điều may mắn nhất cho Mão thời điểm này, gia đạo yên vui.

5. Con giáp Thìn tài chính biến động

Công việc nửa đầu tuần của con giáp Thìn có thể gặp phải tình trạng trì trệ. Người tuổi Thìn cần lưu ý, quá trình làm việc yêu cầu sự tỉ mỉ cao độ, bạn nên tập trung. Một chi tiết nhỏ bị bỏ qua cũng có thể dẫn đến rắc rối phát sinh về sau. Sự cẩn trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp cho công việc phát triển tốt trong tháng.

Tài chính của Thìn tuần này có sự biến động do xuất hiện các khoản chi ngoài dự kiến liên quan đến sức khỏe hoặc công việc gia đình. Việc xây dựng một quỹ dự phòng là điều mà Thìn cần tính để chủ động trước mọi tình huống.

Thời điểm này, Thìn cần chú ý nhiều hơn cho sức khỏe để tránh những chi phí lớn.

6. Con giáp Ngọ cần chủ động có quỹ dự phòng

Người tuổi Ngọ tuần mới này có thể phải đối mặt với tình trạng trì hoãn hoặc chậm trễ do đối tác, đồng nghiệp chưa hoàn thành đúng tiến độ. Nhưng, sự chủ động của con giáp Ngọ sẽ nhanh chóng tháo gỡ được các khó khăn đi qua nhanh.

Sự linh hoạt trong việc thay đổi phương án dự phòng giúp cho con giáp Ngọ chủ động hơn, tránh rơi vào thế bị động. Người tuổi Ngọ cũng có khả năng biến nguy thành cơ, công việc ngày càng thuận lợi vào cuối tuần.

Tài chính của người tuổi Ngọ cuối tuần có chút xáo trộn nhẹ. Chuyên gia khuyên, Ngọ cần chủ động trích ra một khoản ngân sách cố định dự phòng để không ảnh hưởng tới các kế hoạch tiết kiệm chung.

7. Con giáp Mùi tiền bạc khá rực rỡ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp 31/8-6/9/2026, sự nghiệp không thực sự như mong đợi trong tuần mới với con giáp Mùi. Tinh thần sáng tạo của tuổi Mùi dường như bị chững lại trong những ngày đầu tuần một phần vì ảnh hưởng của Thực Thần khiến bạn vẫn muốn thư giãn, nghỉ ngơi.

Tuần này, Mùi cứ tập trung làm tốt các công việc thường nhật và nạp lại năng lượng.

Về tiền bạc của con giáp Mùi trong tuần khá rực rỡ với sự giúp đỡ của Thái Dương. Nhờ đó, Mùi có thể trả nợ hoặc tiết kiệm. Mùi nên tranh thủ thời điểm này để tái cấu trúc lại ngân sách cá nhân cho hợp lý hơn.

Tình cảm của Mùi tốt. Nhờ sự thấu hiểu và sẻ chia kịp thời, những bất đồng trước đó với một nửa của mình dần được tháo gỡ. Người tuổi Mùi nhận ra, việc lắng nghe không chỉ giúp chữa lành vết thương mà còn củng cố thêm niềm tin vào tương lai chung.

8. Con giáp Tuất

Tử vi tuần mới của 12 con giáp 31/8-6/9/2026 dự báo, con giáp tuổi Tuất dễ rơi vào trạng thái xao nhãng hoặc mất tập trung trong công việc. Điều này làm ảnh hưởng phần nào tới tâm lý của bạn.

Thời điểm này, Tuất cần giữ cho không gian làm việc gọn gàng và lập danh sách các việc cần làm theo thứ tự ưu tiên sẽ giúp lấy lại nhịp độ hiệu quả.

Về tài chính trong tuần đòi hỏi con giáp Tuất có sự minh bạch và rành mạch trong các chuyện tiền bạc, đặc biệt là khi làm việc chung với bạn bè hoặc người thân. Thiên Cẩu hung tinh gây ra tranh chấp không đáng có, hoặc chuyện thị phi khiến cuộc sống căng thẳng.

Về chuyện tình cảm dễ có những tiêu cực. Con giáp Tuất cần học cách kiểm soát cảm xúc cá nhân và cho bản thân một khoảng lặng trước khi phản ứng với đối phương.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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