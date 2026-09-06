Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới

1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội đã ra mắt nhiều tính năng mới trên ứng dụng iHanoi. Các tính năng này không chỉ mang lại trải nghiệm thuận tiện, hiện đại cho người dân và doanh nghiệp, mà còn giúp cơ quan hành chính nâng cao hiệu quả phục vụ.