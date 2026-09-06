Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới

Chủ nhật, 18:18 06/09/2026 | Đời sống
Nhật Tân
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GĐXH - Trước thềm mùa giải V.League 2026/27, sân vận động Thiên Trường được CLB Thép Xanh Nam Định, tỉnh Ninh Bình được đầu tư chỉnh trang với nhiều hạng mục mới.

Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình khoác lên diện mạo mới trước thềm mùa giải V.League 2026/27. Màu xanh được lựa chọn làm gam màu chủ đạo, gắn với màu áo truyền thống của CLB Thép Xanh Nam Định.

Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới - Ảnh 2.

Các khán đài sân Thiên Trường được phủ sơn xanh thay cho những gam màu vàng, trắng từng xuất hiện trước đây. Diện mạo mới tạo sự đồng nhất với hình ảnh của đội bóng thành Nam.

Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới - Ảnh 3.

Mặt cỏ thi đấu cũng được cải tạo, chăm sóc nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các trận đấu tại sân Thiên Trường trong mùa giải mới.

Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới - Ảnh 4.

Hệ thống bảng quảng cáo được lắp đặt dọc khu vực tường bao quanh sân. Những hạng mục này góp phần tạo diện mạo chuyên nghiệp, hiện đại hơn cho sân nhà của Thép Xanh Nam Định.

Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới - Ảnh 5.

Tên CLB Thép Xanh Nam Định được bố trí nổi bật tại nhiều khu vực quanh sân, tạo dấu ấn riêng cho “chảo lửa” Thiên Trường.

Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới - Ảnh 6.

Khán đài VIP là một trong những hạng mục mới được đưa vào sử dụng trước mùa giải 2026/27, phục vụ các khách mời và những người đặc biệt đến theo dõi các trận đấu tại Thiên Trường.

Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới - Ảnh 7.

Các phòng riêng của VIP được đầu tư, chỉnh trang theo hướng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng nhu cầu đón tiếp khách mời trong những ngày sân Thiên Trường tổ chức thi đấu.

Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới - Ảnh 8.

Không chỉ sân thi đấu, Thép Xanh Nam Định còn đầu tư nâng cấp sân tập, phòng ăn, phòng họp, khu nhà ở cầu thủ cùng nhiều phòng chức năng nhằm phục vụ công tác tập luyện và thi đấu.

Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới - Ảnh 9.

Với sức chứa khoảng 25.000 chỗ ngồi, Thiên Trường từ lâu được xem là một trong những sân vận động có bầu không khí cuồng nhiệt bậc nhất bóng đá Việt Nam. Sân từng tổ chức nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam, SEA Games và các giải đấu quốc tế.

Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới - Ảnh 10.

Ngày 6/9, Thép Xanh Nam Định sẽ tiếp đón HAGL trong trận khai màn V.League 2026/27 lúc 18h00. Sau quá trình chỉnh trang, Thiên Trường đã sẵn sàng cho mùa giải mới và kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm tựa của đội bóng thành Nam

Video cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định "thay áo":


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