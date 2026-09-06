Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới
GĐXH - Trước thềm mùa giải V.League 2026/27, sân vận động Thiên Trường được CLB Thép Xanh Nam Định, tỉnh Ninh Bình được đầu tư chỉnh trang với nhiều hạng mục mới.
Video cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định "thay áo":
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