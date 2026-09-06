Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy tại khu sinh thái Green Park Phù Đổng
GĐXH - Sáng ngày 6/9, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại khu nhà nghỉ trưa trong khu sinh thái Green Park Phù Đổng (xã Phù Đổng, Hà Nội), đúng thời điểm có rất nhiều người đang tập trung tham quan. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa và sơ tán toàn bộ du khách khỏi hiện trường.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố Hà Nội), vào khoảng 9h56 ngày 6/9, trong lúc rất đông du khách đang có mặt để vui chơi, tham quan tại khu sinh thái Green Park Phù Đổng (xã Phù Đổng), một sự cố cháy nổ bất ngờ xảy ra.
Ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực nhà nghỉ trưa dành cho khách tham quan, kèm theo cột khói lớn nhanh chóng bao trùm toàn bộ công trình nhà 1 tầng có diện tích khoảng 100m², đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của những người có mặt tại hiện trường.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng có mặt để triển khai công tác cứu hộ. Phân đội Ninh Hiệp thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng khẩn trương tiếp cận hiện trường.
Bên cạnh việc triển khai đội hình phun nước dập lửa, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ để tổ chức hướng dẫn, sơ tán toàn bộ số lượng lớn người dân và du khách đang có mặt trong khu sinh thái ra khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển đến nơi an toàn.
Nhờ sự can thiệp quyết liệt và kịp thời, chỉ sau khoảng 15 phút có mặt tại hiện trường, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn không để ngọn lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh. Vụ việc rất may không ghi nhận thiệt hại về người.
Hiện tại, nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.