Tin sáng 7/9: Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông; video học sinh cầm hung khí vào trường học ở phường Bà Rịa là sai sự thật

Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão

Theo SK&ĐS, cơ quan khí tượng dự báo, khoảng ngày 11 hoặc 12/9, trên Biển Đông có thể xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới. Nếu điều kiện thuận lợi, hệ thống này có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Diễn biến của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông trong những ngày tới còn có độ bất định cao. Cơ quan khí tượng đang theo dõi sát diễn biến này.

Dự báo ngày 7/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngoài ra, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), từ Khánh Hoà đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 9, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trong đó, 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão vào tuần sau. Ảnh: H.D

Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Theo báo Nhân dân, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-SXD lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình triển khai quy hoạch.

Ban Quản lý đồ án quy hoạch sẽ lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân 16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch, gồm các phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam và các xã Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

Ngoài ra, 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch cũng được lấy ý kiến, gồm các phường: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng.

Thời gian góp ý là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại khu vực liên quan là 20 ngày kể từ khi công khai nội dung lấy ý kiến. Thành phố còn tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên phạm vi toàn thành phố.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sau khi cải tạo, chỉnh trang. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Thai phụ chuyển dạ đột ngột, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn tại Myanmar

Theo VTC News, chuyến bay khai thác bằng tàu bay Boeing 787 khởi hành ngày 5/9 từ Copenhagen (Đan Mạch) đi TP.HCM. Khoảng 10 tiếng sau khi cất cánh, hành khách N.L.D.L., quốc tịch Việt Nam, bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tiếp viên và 5 hành khách tự nguyện, em bé đã chào đời ngay trên chuyến bay VN38.

Do tình trạng sức khỏe của sản phụ có dấu hiệu không được đảm bảo, cần tiếp cận cơ sở y tế để thăm khám chuyên sâu, tổ bay đã quyết định chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Yangon, Myanmar.

Ngay khi nhận được thông tin từ tổ bay, Vietnam Airlines nhanh chóng phối hợp với đối tác cung cấp dịch vụ mặt đất tại Myanmar và nhà chức trách sân bay triển khai phương án hỗ trợ y tế khẩn cấp. Hành khách và cháu bé sau đó được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Chuyến bay VN38 khởi hành lại lúc 3h30 (giờ địa phương) ngày 6/9, hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h05 sáng cùng ngày.

Sản phụ bất ngờ sinh con, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh tại Myanmar. (Ảnh minh hoạ).

Video lan truyền học sinh cầm hung khí vào một trường học ở phường Bà Rịa là sai sự thật



Theo báo Tiền phong, ngày 6/9, Công an phường Bà Rịa thông tin, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video trích xuất camera ghi lại cảnh học sinh mang hung khí gây thương tích tại trường học, kèm thông tin cho rằng vụ việc xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn phường Bà Rịa.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định thông tin vụ việc xảy ra tại phường Bà Rịa là hoàn toàn sai sự thật.

Công an phường Bà Rịa khuyến cáo, để bảo vệ môi trường mạng lành mạnh và tránh gây hoang mang dư luận, đề nghị người dân tuyệt đối không đăng tải, lan truyền hoặc bình luận về các thông tin, video chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bà Rịa xác minh các trang mạng xã hội đưa tin sai sự thật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Video lan truyền vụ bạo lực ở tại một trường THPT trên địa bàn phường Bà Rịa là sai sự thật. (ảnh chụp màn hình)

Từ 2 triệu đồng tiền cọc phòng trọ, lộ diện kẻ lừa hơn 100 người trên cả nước

Theo Nhà báo và Công luận, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Hoàng Vũ (30 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ chị H.H.N. về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo số tiền 2 triệu đồng.

Kết quả điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, Ngô Hoàng Vũ đã tạo lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo không có thông tin thật. Đối tượng tải các hình ảnh phòng trọ đẹp, tiện nghi của người khác đăng trên mạng rồi lấy về đăng tải lại lên các hội nhóm thuê trọ tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đối tượng Ngô Hoàng Vũ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Khi có người dùng mạng liên hệ hỏi thuê, Vũ yêu cầu người thuê phải chuyển trước một khoản tiền cọc dao động từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng được chỉ định để giữ phòng. Nhận được tiền thành công, đối tượng lập tức chặn liên lạc và biến mất.

Cơ quan điều tra bước đầu bóc gỡ danh sách hơn 100 nạn nhân tại nhiều địa phương trên cả nước đã sập bẫy lừa của Vũ, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 150 triệu đồng.







