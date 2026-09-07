4 con giáp đón nhận cơ hội mới giữa tháng 9/2026

Xem ngày giờ tuần mới 7/9 -13/9: Những ngày đẹp để động thổ, xuất hành, khai trương mang lại nhiều may mắn và tài lộc GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới 7-13/9, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những chia sẻ để bạn có được lựa chọn ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành dưới đây.

1. Tử vi tuần mới của con giáp Tuất

Xem tử vi tuần mới từ 7/9/2026 đến 13/9/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Bách Việt mang tới cho con giáp Tuất nhiều cơ hội thông qua các mối quan hệ.

3 ngày đầu tuần rất vượng tài lộc, thích hợp để gặp gỡ đối tác, trao đổi công việc, mở rộng quan hệ hoặc xử lý những giao dịch đang dang dở. Tuy nhiên, con giáp Tuất cần cẩn trọng với việc vay mượn, đứng tên hộ hoặc liên quan đến tài sản của người khác.

Sự nghiệp của con giáp Tuất có nhiều tín hiệu tích cực, mang tới những cơ hội mới. Sự khiêm tốn sẽ giúp bạn tạo thiện cảm lâu dài.

Về tình cảm của con giáp Tuất khá thuận. Người độc thân có thể được giới thiệu hoặc gặp người phù hợp qua mạng lưới quan hệ. Người có đôi dành thời gian cho gia đình, tránh để các cuộc gặp gỡ bên ngoài chiếm quá nhiều thời gian. Bạn cần điều chỉnh nhịp sống, tạo thêm những bất ngờ nhỏ cho quan hệ của mình.

2. Con giáp Thân có nguồn năng lượng tích cực

Tuổi Thân tuần này có nguồn năng lượng mạnh mẽ, đặc biệt trong sự nghiệp. Nếu bạn biết nắm bắt thời cơ, đây có thể là tuần tạo bước ngoặt đáng nhớ cho người tuổi Thân. Quan trọng là bạn cần hành động đúng lúc vì cơ hội tốt thường không chờ quá lâu.

Về tài lộc của con giáp Thân cát vượng. Tài chính có dấu hiệu cải thiện theo sự phát triển của công việc. Người kinh doanh có thể mở thêm nguồn thu, trong khi người làm công ăn lương có khả năng nhận được khoản thưởng, lợi ích từ thành quả trước đó.

Về tình cảm của con giáp Thân cũng có cơ hội phát triển. Người độc thân dễ gặp được nửa kia của mình. Người đã có đôi cần dành thời gian thêm để vun đắp mối quan hệ.

3. Con giáp Mùi càng di chuyển càng hút tiền bạc

Tuần này, con giáp Mùi đem tới năng lượng dịch chuyển mạnh. Đầu tuần có tài tinh chiếu, giúp những người chủ động tìm kiếm cơ hội làm giàu dễ nhận được tín hiệu tích cực. Dịch Mã cũng báo hiệu tiền bạc đến từ việc di chuyển, mở rộng quan hệ hoặc một công việc mới.

Trong công việc, con giáp Mùi được đánh giá cao nhờ tư duy sáng tạo và khả năng xoay chuyển tình huống. Bạn cũng những cơ hội mới đến giúp cho sự nghiệp phát triển.

Về tình cảm, con giáp Mùi cũng có tín hiệu khởi sắc khá rõ ràng. Người độc thân dễ gặp người mới trong những chuyến đi hoặc môi trường khác với thường ngày. Người có đôi cần tránh để sự bận rộn khiến đối phương cảm thấy bị bỏ quên.

4. Con giáp Dần tài chính tốt

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Tử Vi mang tới cho người tuổi Dần nhiều khả năng phát triển. Công việc khá bận rộn nhưng thành quả nhận được tương xứng với công sức. Người đang theo đuổi dự án dài hạn có thể nhìn thấy dấu hiệu tiến triển rõ hơn vào cuối tuần.

Tài chính của con giáp Dần càng về cuối tuần càng tốt hơn. Một khoản tiền từ công việc chính hoặc nguồn thu phụ có thể đem đến tâm lý thoải mái hơn với con giáp Dần.

Về tình cảm, người tuổi Dần có cơ hội được cải thiện. Người độc thân dễ gặp người khiến mình có cảm tình thông qua công việc hoặc các mối quan hệ quen biết. Người tuổi Dần đã có đôi cần chủ động nói ra điều mình mong muốn thay vì chờ đối phương tự hiểu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dự báo những thay đổi cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất đầu tháng 9/2026 GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 31/8/2026 đến 6/9/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những thay đổi cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất ngay từ đầu tháng.



