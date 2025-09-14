Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Trước 1/10/2025, phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2024/NĐ-CP, quy định về thanh toán điện tử giao thông đường. Trong đó quy định, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo quy định của Nghị định 119, sau ngày 1/10/2025, những chủ xe ôtô thực hiện định danh và liên kết phương tiện thanh toán hợp lệ mới được phép nạp tiền sử dụng làn thu phí không dừng (ETC). Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý, mà còn là một bước đi quan trọng trong tiến trình số hóa giao thông quốc gia.

Tại Điều 31, Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện như sau: Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025.

Nghị định 119/2014/NĐ-CP cho phép thời gian một năm (1/10/2024 đến 1/10/2025) để chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể, khoản 6, khoản 7, Điều 36, Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán của chủ phương tiện trước 01/10/2025.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển tiền từ tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang phương tiện thanh toán của chủ phương tiện được kết nối với tài khoản giao thông trước ngày 01/10/2025.

Theo các quy định nêu trên, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí.

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng sang tài khoản giao thông. Ảnh minh họa: TL

Tài khoản giao thông là gì?

Theo Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024, thanh toán điện tử giao thông đường bộ là việc thanh toán các loại phí, giá, tiền dịch vụ liên quan đến hoạt động giao thông của phương tiện giao thông đường bộ thông qua tài khoản giao thông.

Tài khoản giao thông là tài khoản mở cho chủ phương tiện giao thông đường bộ và kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Việc thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc phải thực hiện theo hình thức điện tử không dừng.

Tài khoản giao thông bao gồm những thông tin gì?

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, thông tin tài khoản giao thông gồm:

- Số tài khoản giao thông, ngày mở tài khoản giao thông.

- Thông tin chủ tài khoản giao thông (trường hợp chủ tài khoản là cá nhân): Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; địa chỉ liên lạc; số định danh cá nhân; số điện thoại đăng ký; email đăng ký.

- Thông tin chủ tài khoản giao thông (trường hợp chủ tài khoản là tổ chức): Tên tổ chức; quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc; số điện thoại đăng ký; email đăng ký.

- Thông tin phương tiện gắn thẻ đầu cuối: Biển số xe, số khung, số máy, tải trọng, số chỗ ngồi, loại xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; giấy chứng minh xe ưu tiên (nếu có).

- Thông tin thẻ đầu cuối: Mã định danh thẻ đầu cuối (TID); mã sản phẩm điện tử của thẻ đầu cuối (EPC); ngày, tháng, năm gắn thẻ đầu cuối.

- Thông tin phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt: Loại phương tiện thanh toán; số phương tiện thanh toán; đơn vị cung ứng phương tiện thanh toán.

Tài khoản giao thông khác gì tài khoản thu phí hiện nay?

Tài khoản thu phí: Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 của Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg thì tài khoản thu phí là tài khoản của chủ phương tiện mở tại nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Tài khoản giao thông: Theo quy định tại Điều 43 Luật Giao thông đường bộ số 35/2024/QH15 và Nghị định 119/2024/NĐ-CP thì tài khoản giao thông là tài khoản do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ (tức là nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC) mở cho chủ phương tiện giao thông đường bộ và phải xác minh thông tin nhận biết chủ phương tiện, kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, sự khác nhau cơ bản giữa tài khoản thu phí và tài khoản giao thông là tài khoản thu phí có chứa tiền, chỉ dùng để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ và không phải định danh chủ phương tiện.

Trong khi đó, tài khoản giao thông là tài khoản bắt buộc chủ phương tiện phải định danh chủ phương tiện, phải kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp (như: ngân hàng/ví điện tử..) và được chi trả đa mục đích: phí dịch vụ sử dụng đường bộ, bãi đỗ xe…

Từ 1/1/2025, bảo tàng Hà Nội dự kiến thu phí 50.000 đồng/người, 2 đối tượng này được miễn phí vé GĐXH - Chiều nay (10/12), 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội quyết nghị thông qua Nghị quyết Quy định bổ sung phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố.