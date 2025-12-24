Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Điện lực khẳng định đã cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đèn

Liên quan đến những sai phạm tại ô đất C2 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Yên Hòa, trái ngược hoàn toàn với những hứa hẹn và văn bản "tối hậu thư" của các cơ quan chức năng, ghi nhận thực tế của Chuyên trang Gia đình và Xã hội vào ngày 23/12 cho thấy dù đã quá thời hạn cưỡng chế và ngừng cấp điện gần một tháng nhưng các công trình vi phạm vẫn đang hoạt động vô cùng nhộn nhịp.

Ngày 23/12 dù đã quá thời hạn cưỡng chế và ngừng cấp điện gần một tháng, nhưng các công trình vi phạm vẫn đang hoạt động vô cùng nhộn nhịp.

Qua quan sát của PV, tổ hợp cụm 8 sân pickleball dựng bằng khung sắt, có mái che rộng gần 1.400m2 vẫn chưa hề có dấu hiệu tháo dỡ, vô tư mở cửa đón khách.

Bên cạnh đó, dãy ki-ốt và khu chợ tạm bao quanh ô đất cũng không hề "suy chuyển", hàng loạt công trình tạm như biển hiệu quảng cáo, ô dù, mái che... được các tiểu thương dựng lên ngang nhiên lấn chiếm toàn bộ phần vỉa hè để kinh doanh.

Để làm rõ việc thực thi Thông báo số 7187/PCBADINH-KD về việc chấm dứt hợp đồng mua bán điện, phóng viên đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Kim Ngọc – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình.

Các dãy kiot xung quanh ô đất ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lấn chiếm lòng đường.

Ông Ngọc khẳng định đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc ngừng cấp điện cho các khách hàng tại lô đất C2 từ lâu. "Điện lực Ba đình đã tiến hành cắt điện đối với các khách hàng sử dụng điện tại ô đất C2 cách đây khoảng 2 tuần, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền phường làm việc, lập biên bản rồi", ông Ngọc nói.

Khi phóng viên phản ánh về việc các công trình vi phạm vẫn "sáng đèn", lãnh đạo Điện lực Ba Đình cho biết: "Có thể họ chạy máy phát điện hoặc là năng lượng mặt trời... chứ bên điện lực đã cắt điện rồi".

Trước đó, liên quan đến tiến độ khắc phục vi phạm của chủ đầu tư, thông tin với PV, ông Vũ Quang Dương – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa xác nhận, việc xử lý đã quá thời hạn và cho biết phường Yên Hòa đang tiếp tục "đôn đốc" chủ đầu tư cũng như các bên liên quan khẩn trương khắc phục vi phạm trong thời gian sớm nhất.

Chủ đầu tư liên tục xin gia hạn thêm thời gian nhưng đến nay tình trạng vi phạm vẫn "dậm chân tại chỗ".

"Lô đất C2 đã quá thời hạn quyết định lâu rồi mà chủ đầu tư chưa khắc phục, phường đang tiếp tục đôn đốc lần 2. UBND phường cũng đã làm việc với bên liên quan để thực hiện các thủ tục cắt điện, cắt nước; đồng thời yêu cầu lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự" - ông Dương cho biết.

Thực tế cho thấy, dù các cơ quan chức năng từ UBND phường Yên Hòa đến đơn vị cung cấp điện đã vào cuộc, thế nhưng hiện trạng vi phạm tại lô đất C2 vẫn chưa được khắc phục đứt điểm. Các công trình vi phạm quy mô lớn, sử dụng đất sai mục đích nghiêm trọng vẫn vô tư tồn tại, bất chấp "lệnh cấm".

Thực trạng vi phạm kéo dài không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân mà còn khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Đề nghị UBND phường Yên Hòa và các cơ quan chức năng TP Hà Nội cần có biện pháp cưỡng chế mạnh tay, thực chất. Không thể để tình trạng vi phạm ngang nhiên thách thức pháp luật, trả lại sự nghiêm minh cho kỷ cương đô thị và củng cố lòng tin của cư dân KĐT Trung Hòa - Nhân Chính.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục bám sát và thông tin.

Ngày 15/10/2025, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 5606/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp. UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao rà soát, chủ động, kịp thời xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và chủ tịch UBND TP về nội dung này. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có Công văn số 3978/UBND-ĐT về một số nội dung trọng tâm khi triển khai các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các địa phương cần tăng cường quản lý chặt chẽ các lĩnh vực nhạy cảm, như: Đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm. Cùng với đó, triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm; triển khai đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật, xã hội đúng tiến độ và quy định. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được liên tục, không bị gián đoạn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, chủ tịch UBND các xã, phường phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng quy chế làm việc, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, các xã, phường rà soát kỹ các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền để tổ chức triển khai hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố trong xử lý khó khăn, vướng mắc; báo cáo UBND thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền.

Video hiện trạng tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép mọc trên 'đất vàng' Yên Hòa, Hà Nội:

Hiện trạng tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép mọc trên 'đất vàng' Yên Hòa, Hà Nội.

Hà Nội: Phường Yên Hòa ra 'tối hậu thư', yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm tại ô đất C2 GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), UBND phường Yên Hòa đã có văn bản, yêu cầu đơn vị quản lý ô đất khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm trước ngày 25/11.