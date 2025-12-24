Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Điện lực khẳng định đã cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đèn

GĐXH - Lãnh đạo Công ty Điện lực Ba Đình khẳng định đã thực hiện việc cắt điện tại lô đất C2 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội). Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, tổ hợp sân thể thao trái phép tại đây vẫn "sáng đèn", hoạt động kinh doanh nhộn nhịp...
Liên quan đến những sai phạm tại ô đất C2 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Yên Hòa, trái ngược hoàn toàn với những hứa hẹn và văn bản "tối hậu thư" của các cơ quan chức năng, ghi nhận thực tế của Chuyên trang Gia đình và Xã hội vào ngày 23/12 cho thấy dù đã quá thời hạn cưỡng chế và ngừng cấp điện gần một tháng nhưng các công trình vi phạm vẫn đang hoạt động vô cùng nhộn nhịp.
Qua quan sát của PV, tổ hợp cụm 8 sân pickleball dựng bằng khung sắt, có mái che rộng gần 1.400m2 vẫn chưa hề có dấu hiệu tháo dỡ, vô tư mở cửa đón khách.
Bên cạnh đó, dãy ki-ốt và khu chợ tạm bao quanh ô đất cũng không hề "suy chuyển", hàng loạt công trình tạm như biển hiệu quảng cáo, ô dù, mái che... được các tiểu thương dựng lên ngang nhiên lấn chiếm toàn bộ phần vỉa hè để kinh doanh.
Để làm rõ việc thực thi Thông báo số 7187/PCBADINH-KD về việc chấm dứt hợp đồng mua bán điện, phóng viên đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Kim Ngọc – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình.
Ông Ngọc khẳng định đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc ngừng cấp điện cho các khách hàng tại lô đất C2 từ lâu. "Điện lực Ba đình đã tiến hành cắt điện đối với các khách hàng sử dụng điện tại ô đất C2 cách đây khoảng 2 tuần, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền phường làm việc, lập biên bản rồi", ông Ngọc nói.
Khi phóng viên phản ánh về việc các công trình vi phạm vẫn "sáng đèn", lãnh đạo Điện lực Ba Đình cho biết: "Có thể họ chạy máy phát điện hoặc là năng lượng mặt trời... chứ bên điện lực đã cắt điện rồi".
Trước đó, liên quan đến tiến độ khắc phục vi phạm của chủ đầu tư, thông tin với PV, ông Vũ Quang Dương – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa xác nhận, việc xử lý đã quá thời hạn và cho biết phường Yên Hòa đang tiếp tục "đôn đốc" chủ đầu tư cũng như các bên liên quan khẩn trương khắc phục vi phạm trong thời gian sớm nhất.
"Lô đất C2 đã quá thời hạn quyết định lâu rồi mà chủ đầu tư chưa khắc phục, phường đang tiếp tục đôn đốc lần 2. UBND phường cũng đã làm việc với bên liên quan để thực hiện các thủ tục cắt điện, cắt nước; đồng thời yêu cầu lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự" - ông Dương cho biết.
Thực tế cho thấy, dù các cơ quan chức năng từ UBND phường Yên Hòa đến đơn vị cung cấp điện đã vào cuộc, thế nhưng hiện trạng vi phạm tại lô đất C2 vẫn chưa được khắc phục đứt điểm. Các công trình vi phạm quy mô lớn, sử dụng đất sai mục đích nghiêm trọng vẫn vô tư tồn tại, bất chấp "lệnh cấm".
Thực trạng vi phạm kéo dài không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân mà còn khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Đề nghị UBND phường Yên Hòa và các cơ quan chức năng TP Hà Nội cần có biện pháp cưỡng chế mạnh tay, thực chất. Không thể để tình trạng vi phạm ngang nhiên thách thức pháp luật, trả lại sự nghiêm minh cho kỷ cương đô thị và củng cố lòng tin của cư dân KĐT Trung Hòa - Nhân Chính.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục bám sát và thông tin.
Ngày 15/10/2025, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 5606/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp.
UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao rà soát, chủ động, kịp thời xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và chủ tịch UBND TP về nội dung này.
Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có Công văn số 3978/UBND-ĐT về một số nội dung trọng tâm khi triển khai các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các địa phương cần tăng cường quản lý chặt chẽ các lĩnh vực nhạy cảm, như: Đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm. Cùng với đó, triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm; triển khai đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật, xã hội đúng tiến độ và quy định.
Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được liên tục, không bị gián đoạn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, chủ tịch UBND các xã, phường phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng quy chế làm việc, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong triển khai nhiệm vụ.
Đồng thời, các xã, phường rà soát kỹ các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền để tổ chức triển khai hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố trong xử lý khó khăn, vướng mắc; báo cáo UBND thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền.
Video hiện trạng tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép mọc trên 'đất vàng' Yên Hòa, Hà Nội:
Hiện trạng tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép mọc trên 'đất vàng' Yên Hòa, Hà Nội.
GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), UBND phường Yên Hòa đã có văn bản, yêu cầu đơn vị quản lý ô đất khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm trước ngày 25/11.
GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
GĐXH - Tra cứu phạt nguội là việc chủ phương tiện kiểm tra xem xe của mình có vi phạm giao thông bị ghi nhận bởi hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tra cứu sao cho chính xác và hiệu quả.
GĐXH - Mạng xã hội từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, vẫn có không ít người lựa chọn cách sống lặng lẽ hơn, hạn chế hiện diện trên mạng xã hội và dành phần lớn thời gian cho đời sống thực.
GĐXH - Nhiều hộ dân dọc tuyến đường tỉnh 259, nối các xã ở miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đang phải sống chung với khói bụi, đường sá xuống cấp và nỗi lo mất an toàn giao thông do xe công trình hoạt động dày đặc.
GĐXH – Tử vi tuần mới từ chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà sẽ mang đến nhiều vận may cho bạn từ 22/12 đến 28/12/2025. Dưới đây là những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi.
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG
Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn
Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn
Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO
Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội