Người ít dùng mạng xã hội thường có 7 đặc điểm: Khác số đông nhưng tỉnh táo và sâu sắc

Đằng sau việc sống chậm giữa thời đại mạng xã hội không phải là khép kín hay lạc hậu, mà là một lối sống có chủ đích, với những đặc điểm rất riêng.

Người ít dùng mạng xã hội đề cao sự riêng tư trong thế giới số

Với nhiều người, mạng xã hội là nơi để bày tỏ quan điểm cá nhân, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, thậm chí là công khai mọi lát cắt trong cuộc sống thường ngày.

Tuy nhiên, những người ít sử dụng mạng xã hội lại có cách nhìn thận trọng hơn. Họ ý thức rất rõ rằng mỗi thông tin được đăng tải đều có thể tồn tại lâu dài trên không gian mạng và tiềm ẩn nguy cơ bị khai thác, sao chép hoặc sử dụng sai mục đích.

Chính vì vậy, họ thường chọn cách giữ những câu chuyện riêng tư cho bản thân hoặc chia sẻ với một vòng tròn rất nhỏ những người thực sự tin cậy.

Đối với họ, sự an toàn thông tin và cảm giác thoải mái quan trọng hơn việc được nhiều người biết đến hay tương tác ảo. Việc "không lên mạng nói hết chuyện của mình" là một lựa chọn có ý thức, không phải sự né tránh.

Người ít dùng mạng xã hội thường chọn cách giữ những câu chuyện riêng tư cho bản thân hoặc chia sẻ với một vòng tròn rất nhỏ những người thực sự tin cậy. Ảnh minh họa

Người ít dùng mạng xã hội ưu tiên gặp gỡ trực tiếp thay vì trò chuyện qua màn hình

Không thể phủ nhận rằng mạng xã hội giúp con người xóa nhòa khoảng cách địa lý, duy trì liên lạc ngay cả khi không thể gặp mặt.

Dù vậy, những người hạn chế sử dụng mạng xã hội thường cho rằng giao tiếp qua màn hình không thể thay thế hoàn toàn những cuộc trò chuyện trực tiếp.

Họ dễ nhận ra rằng trong nhiều cuộc gặp gỡ, điện thoại vô tình trở thành rào cản, khiến con người ngồi cạnh nhau nhưng tâm trí lại ở nơi khác.

Vì thế, thay vì nhắn tin, thả biểu tượng cảm xúc hay tương tác qua mạng, họ ưu tiên những buổi gặp mặt thực sự, nơi ánh mắt, cử chỉ và cảm xúc được truyền tải trọn vẹn.

Với họ, sự hiện diện toàn tâm toàn ý trong một cuộc trò chuyện ngoài đời có giá trị hơn hàng trăm tin nhắn trên mạng xã hội.

Người ít dùng mạng xã hội sở hữu các mối quan hệ thực tế sâu sắc và bền vững

Mạng xã hội mở ra cơ hội kết nối rộng lớn, giúp con người dễ dàng kết bạn với những người có cùng sở thích, quan điểm hay đam mê.

Tuy nhiên, số lượng mối quan hệ tăng lên không đồng nghĩa với chất lượng được đảm bảo. Nhiều mối quan hệ trên mạng xã hội chỉ dừng lại ở mức tương tác hời hợt, dễ hình thành nhưng cũng dễ phai nhạt theo thời gian.

Ngược lại, những người ít dùng mạng xã hội thường đầu tư nhiều hơn vào các mối quan hệ ngoài đời thực.

Họ xây dựng sự gắn kết thông qua thời gian, trải nghiệm chung và sự thấu hiểu lẫn nhau. Các mối quan hệ ấy tuy không quá nhiều nhưng có chiều sâu, đủ bền để đồng hành lâu dài.

Đối với họ, một vài người bạn thực sự quan tâm và sẵn sàng ở bên khi cần thiết quý giá hơn hàng nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Người ít dùng mạng xã hội ít rơi vào vòng xoáy so sánh bản thân với người khác

Một trong những mặt trái rõ rệt của mạng xã hội là việc liên tục phơi bày hình ảnh thành công, giàu có, hạnh phúc của người khác.

Khi tiếp xúc với những nội dung ấy mỗi ngày, không ít người dễ rơi vào cảm giác tự ti, áp lực và vô thức so sánh cuộc sống của mình với "phiên bản hoàn hảo" của người khác trên mạng.

Những người ít sử dụng mạng xã hội thường tránh được vòng xoáy này. Họ hiểu rằng phần lớn nội dung trên mạng xã hội đã được chọn lọc, chỉnh sửa và chỉ phản ánh một mặt rất nhỏ của cuộc sống.

Thay vì để thành công của người khác trở thành gánh nặng tâm lý, họ tập trung vào hành trình riêng, chấp nhận nhịp độ phát triển của bản thân và kiên định với mục tiêu đã chọn.

Nhờ đó, họ giữ được sự cân bằng nội tâm và ít bị dao động bởi những so sánh khập khiễng.

Người ít dùng mạng xã hội theo đuổi lối sống "digital detox" một cách chủ động

Giảm bớt thời gian trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc bài xích công nghệ.

Với nhiều người, đó là một phần của lối sống "digital detox" – thanh lọc thói quen sử dụng thiết bị số để bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Thay vì lướt mạng xã hội trong vô thức, họ chủ động kiểm soát thời gian online, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết.

Khoảng thời gian "rảnh tay" ấy được dành cho việc đọc sách, vận động, học tập hoặc trò chuyện trực tiếp với người thân.

Nhờ vậy, họ không bị cuốn theo dòng tin tức tiêu cực hay những tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội. Cuộc sống trở nên chậm rãi hơn, có chiều sâu hơn và ít bị chi phối bởi thế giới ảo.

Người ít dùng mạng xã hội xây dựng sự gắn kết thông qua thời gian, trải nghiệm chung và sự thấu hiểu lẫn nhau. Ảnh minh họa



Người ít dùng mạng xã hội có sức khỏe tinh thần ổn định hơn nhờ hạn chế tiêu thụ thông tin tiêu cực

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội quá mức với các vấn đề tâm lý như lo âu, căng thẳng và trầm cảm.

Nhận thức được điều này, những người ít dùng mạng xã hội thường chủ động tạo "vùng an toàn" cho tâm trí bằng cách chọn lọc nguồn thông tin và giảm tiếp xúc với nội dung gây tiêu cực.

Họ cũng tránh xa các cuộc tranh luận gay gắt hay bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội, vốn có thể gây tổn thương tinh thần dù chỉ là lời nói qua màn hình.

Thay vào đó, họ tìm kiếm thông tin từ những nguồn đáng tin cậy và dành thời gian suy ngẫm, nghiên cứu sâu hơn về những vấn đề mình quan tâm. Nhờ vậy, cảm xúc được kiểm soát tốt hơn và đời sống tinh thần trở nên ổn định.

Người ít dùng mạng xã hội hướng tới lối sống tối giản và chân thật

Ít sử dụng mạng xã hội cũng đồng nghĩa với việc không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay nhu cầu thể hiện bản thân trước đám đông.

Những người này không cảm thấy cần phải xây dựng một "phiên bản hoàn hảo" để gây ấn tượng với người khác.

Họ thoải mái sống đúng với con người thật, tìm niềm vui từ những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Lối sống tối giản ấy không khiến họ trở nên cô lập hay thiếu kết nối xã hội. Ngược lại, họ vẫn duy trì các mối quan hệ lành mạnh, chỉ khác ở chỗ họ trân trọng chất lượng hơn số lượng.

Trong thế giới mà mạng xã hội ngày càng chi phối mạnh mẽ, sự lựa chọn sống chậm, sống thật và giữ khoảng cách vừa đủ với không gian ảo đôi khi lại là một cách để con người tìm lại sự tự do và bình yên cho chính mình.