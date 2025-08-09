Từng bị trầm cảm la hét và tự cào cấu vào tay, ca sĩ Pha Lê sức khỏe hiện tại ra sao?

Ca sĩ Pha Lê nổi tiếng từ "Sao Mai điểm hẹn" năm 2010

Ca sĩ Pha Lê sinh năm 1987, trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô chính là cháu họ của bộ ba nữ nghệ sĩ tài sắc nổi tiếng: Lê Vân - Lê Khanh - Lê Vy. Sau khi tốt nghiệp khoa Tiếng Pháp, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, cô cùng theo nghiệp dạy học của gia đình một thời gian rồi chuyển sang làm nhiều nghề như ngân hàng hay vào làm cho 1 công ty trước khi vào TP.HCM bắt đầu sự nghiệp ca hát. Vài năm trở lại đây Pha Lê chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh.

Dù không theo về trường lớp về âm nhạc, nhưng Pha Lê sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê ca nhạc. Thời sinh viên, Pha Lê đi thi hát cũng được nhiều giải thưởng như: Giải nhất Tiếng hát sinh viên, HCV cuộc thi Tiếng hát TP. Hải Phòng, thi Tiếng hát cộng đồng người Pháp...

Ca sĩ Pha Lê sinh ra trong gia đình có nhiều người là nghệ sĩ nổi tiếng.

Khi tham gia "Sao Mai điểm hẹn" năm 2010, Pha Lê được nhiều người biết đến bởi chất giọng nữ trung đầy nội lực, phong cách trình diễn gợi cảm, quyến rũ. Sau cuộc thi, Pha Lê cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc và đánh dấu được vị thế nhất định trên thị trường âm nhạc. Những năm gần đây, cô không cho ra sản phẩm mới mà tập trung vào công việc kinh doanh. Cô có một số ca khúc ghi dấu ấn như: "Nếu em được lựa chọn", "Vỏ bọc giấc mơ"...

Xinh đẹp, tài năng nhưng chuyện tình cảm của Pha Lê lại không được như mong đợi. Đầu năm 2020, Pha Lê và bạn trai - doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Emmanuel Shin - công khai chuyện tình cảm. Sau đó, hai người đăng ký kết hôn nhưng do dịch COVID-19 nên chưa tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, ngày 29/3/2022, Pha Lê bất ngờ thông báo cô và ông xã đã ly hôn. Hiện tại cô đang chăm sóc và nuôi nấng con gái nhỏ Thiên Ý.

Sau khi ly hôn, ca sĩ Pha Lê tập trung cho công việc kinh doanh và nuôi dạy con.

Ca sĩ Pha Lê đối diện với bệnh trầm cảm

Trong một buổi livestream giao lưu với khán giả vào tháng 3/2025, ca sĩ Pha Lê bật khóc chia sẻ về cuộc sống đối diện với căn bệnh trầm cảm. Ca sĩ bộc bạch rằng suốt 15 năm từ khi vào Sài Gòn lập nghiệp, cô chưa từng có khoảng thời gian thực sự nghỉ ngơi, luôn sống trong áp lực và căng thẳng. Cô nói: "Tôi chợt nhận ra là, từ khi vào Sài Gòn đến giờ là 15 năm, tôi chưa từng nghỉ ngơi. Tôi bị quá nhiều áp lực trong cuộc sống".

Pha Lê chia sẻ về quá trình điều trị trầm cảm, nhấn mạnh rằng đây không phải là căn bệnh hình thành ngay lập tức mà là kết quả của những tổn thương tích tụ từ thuở nhỏ. Cô kể về tuổi thơ không hạnh phúc, lớn lên trong một gia đình đầy rẫy những trận đòn roi.

Hồi tháng 3 vừa qua, ca sĩ Pha Lê bật khóc chia sẻ về tình trạng bản thân mắc trầm cảm.

Pha Lê cũng tiết lộ cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Bệnh trầm cảm tái phát khiến cô sụt cân nhanh chỉ trong một tuần. Cô mắc rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu và rối loạn dây thần kinh thực vật. Vì biến cố sức khỏe, Pha Lê quyết định dừng kinh doanh quán ăn dù mới đầu tư gần 200 triệu đồng vào quán.

Pha Lê đã khám bệnh ở nhiều nơi và được kê thuốc điều trị. Nữ ca sĩ cũng cho biết đôi khi cô la hét trong nhà, tự cấu vào tay. Khi ra ngoài, cô cần người giúp việc đi cùng vì đầu óc lơ mơ, tay chân run và không thể tự lái xe. Pha Lê nói cô bị trầm cảm từ tháng 5/2024. Dù tìm đủ mọi cách chạy chữa nhưng tình trạng không mấy khả quan. Nữ ca sĩ tiết lộ bị rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu, rối loạn dây thần kinh thực vật.

Hiện tại, ca sĩ Pha Lê luôn thể hiện những năng lượng tích cực khi đi du lịch, chơi thể thao...

Để ổn định tâm trạng, cô ngồi thiền mỗi ngày, tìm nơi ở mới và quên đi những tổn thương trong quá khứ. Nữ ca sĩ Pha Lê cũng đã tiến hành châm cứu trị liệu, sức khoẻ đang dần một tốt lên sau thời gian điều trị. Trong thời gian điều trị bệnh, Pha Lê cũng đã nhận được nhiều tin nhắn chia sẻ động viên của nhiều người và cảm ơn vì đã lo lắng và yêu thương, đó cũng là nguồn động viên để nữ ca sĩ cố gắng để vượt qua.

Hiện tại, ca sĩ Pha Lê thường xuyên chia sẻ hình ảnh tích cực của bản thân như: Đi du lịch, tập luyện thể thao, tham gia một số sự kiện, nuôi dạy con... Cô cũng đưa con đến gặp chồng cũ và ăn tối cùng nhau, theo nữ ca sĩ dù không còn là vợ chồng nhưng cả hai vẫn cư xử như những người tử tế với nhau.

Ca sĩ Pha Lê tràn đầy năng lượng và tươi trẻ trong thời gian gần đây.

Bệnh trầm cảm có nguy hiểm không?



Bệnh trầm cảm là rối loạn tâm trạng gây ra cảm giác buồn bã và mất mát. Trầm cảm ảnh hưởng đến cảm giác, suy nghĩ và hành xử, có thể dẫn đến nhiều vấn đề về tình cảm và thể chất. Người bị bệnh trầm cảm thường xuyên mất ngủ khiến cho sức khỏe giảm sút, tinh thần trí tuệ kém minh mẫn, ảnh hưởng đến công việc và đời sống hằng ngày. Trầm cảm khiến cho người bị bệnh có vấn đề với ăn uống, rối loạn về thèm ăn, lâu dài khiến cho suy nhược cơ thể nghiêm trọng.

Trầm cảm còn khiến cho người bệnh gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp, quan hệ xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới công danh, sự nghiệp, thậm chí gây ra rạn nứt tình cảm gia đình. Trầm cảm khiến bệnh nhân luôn bị cảm giác bi quan, suy nghĩ thiếu tích cực, mất cảm hứng với các hoạt động cơ bản bao gồm cả công việc tại cơ quan hay công việc gia đình.

Trầm cảm là bệnh, cần phải được điều trị với các bác sĩ khoa tâm thần kinh. Tùy vào thể trạng bệnh nhân, bệnh cần trị liệu trong thời gian dài hoặc ngắn. Vì một cuộc sống tốt hơn, bản thân bệnh nhân và người thân cần có thái độ tích cực khi đối mặt với căn bệnh này.

Người bệnh trầm cảm thường có cảm giác mệt mỏi mơ hồ, đau đầu (ảnh minh họa).

Những dấu hiệu của bệnh trầm cảm

Bệnh nhân khi bị trầm cảm sẽ có các biểu hiện triệu chứng khác nhau như: Ngủ nhiều hơn hoặc rất khó ngủ, ăn nhiều hơn hoặc không có cảm giác ngon miệng khi ăn... Dù vậy, vẫn có những triệu chứng trầm cảm phổ biến cho căn bệnh này bao gồm:

- Vấn đề với giấc ngủ: Khó ngủ, mất ngủ trong thời gian dài.

- Vấn đề về ăn uống: Cảm giác chán ăn, ăn không ngon thường xuyên.

- Cơ thể khó chịu, tâm thần bất an: Luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu, không thoải mái và lo lắng.

- Ngại giao tiếp xã hội: Không muốn nói chuyện, tiếp xúc với những người xung quanh.

- Chậm chạp, không có hứng thú với bất kỳ điều gì: Chán nản, buồn rầu, mất cảm hứng đối với nhiều thứ, không duy trì được hưng phấn thậm chí không còn hưng phấn.

- Luôn bi quan trong mọi việc: Luôn nhìn nhận mọi việc một cách thiếu lạc quan, cảm thấy mọi thứ sẽ tồi tệ.

- Luôn tự ti về bản thân: Luôn lo lắng bản thân kém cỏi, sợ hãi.

Bệnh nhân khi bị trầm cảm sẽ có các biểu hiện triệu chứng khác nhau. Ảnh minh họa

Cách điều trị trầm cảm



Theo TS. BS. Nguyễn Thanh Phương, nguyên tắc là phải phát hiện sớm, chính xác trạng thái trầm cảm. Xác định được mức độ trầm cảm đang có ở người bệnh (là nhẹ, vừa, nặng). Tìm được nguyên nhân của trầm cảm (là trầm cảm, nội sinh hay trầm cảm sau các sang chấn tâm lý, bệnh lý cơ thể khác). Tùy từng nguyên nhân, trường hợp cụ thể mà các bác sĩ sẽ có phương án điều trị thích hợp.

Một số thuốc cụ thể: Nếu trầm cảm có kích động vật vã, lo âu, mất ngủ hoặc biểu hiện nhiều triệu chứng cơ thể, thực vật nội tạng nên chọn nhóm thuốc chống trầm cảm êm dịu như: Amitriptylin, Effexor, Remeron, Stablon… Trầm cảm ức chế, chậm chạp, ám ảnh nên chọn nhóm thuốc chống trầm cảm giải ức chế như Imipramin, Anafranil. Việc lựa chọn thuốc chống trầm cảm cần căn cứ vào các tiêu chí khác nhau.

Các liệu pháp điều trị trầm cảm bao gồm: Liệu pháp tâm lý là chia sẻ, cảm thông, gần gũi người bệnh. Sốc điện Kích thích từ trường xuyên sọ (Transcranial Magnetic Stimulation – TMS) là kỹ thuật sử dụng tác dụng của điện từ xuyên qua xương sọ, tác động đến các tế bào thần kinh ở vỏ não với mục đích tăng cường hoạt động điện sinh lý của tế bào thần kinh, tái tạo đường liên hệ giữa các vùng chức năng của vỏ não.

Người bệnh cần có chế độ ăn uống phù hợp, nên ăn uống đủ chất để giúp cơ thể có đủ dinh dưỡng, nhanh chóng phục hồi sức khỏe, làm tăng hiệu quả điều trị. Chọn thức ăn dễ tiêu giúp cho hệ tiêu hóa hấp thu tốt hơn. Tăng cường ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước hơn bình thường. Người bệnh không uống rượu bia và các đồ uống có cồn; Hạn chế thức ăn có nhiều mỡ và lượng đường cao, các chất kích thích.



