Từng bị trầm cảm la hét và tự cào cấu vào tay, ca sĩ Pha Lê sức khỏe hiện tại ra sao?
GĐXH - Ca sĩ Pha Lê tiết lộ từng bị bệnh trầm cảm, đôi khi cô la hét trong nhà, tự cấu vào tay, khi ra ngoài, cô cần người giúp việc đi cùng và không thể tự lái xe.
Ca sĩ Pha Lê nổi tiếng từ "Sao Mai điểm hẹn" năm 2010
Ca sĩ Pha Lê sinh năm 1987, trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô chính là cháu họ của bộ ba nữ nghệ sĩ tài sắc nổi tiếng: Lê Vân - Lê Khanh - Lê Vy. Sau khi tốt nghiệp khoa Tiếng Pháp, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, cô cùng theo nghiệp dạy học của gia đình một thời gian rồi chuyển sang làm nhiều nghề như ngân hàng hay vào làm cho 1 công ty trước khi vào TP.HCM bắt đầu sự nghiệp ca hát. Vài năm trở lại đây Pha Lê chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh.
Dù không theo về trường lớp về âm nhạc, nhưng Pha Lê sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê ca nhạc. Thời sinh viên, Pha Lê đi thi hát cũng được nhiều giải thưởng như: Giải nhất Tiếng hát sinh viên, HCV cuộc thi Tiếng hát TP. Hải Phòng, thi Tiếng hát cộng đồng người Pháp...
Khi tham gia "Sao Mai điểm hẹn" năm 2010, Pha Lê được nhiều người biết đến bởi chất giọng nữ trung đầy nội lực, phong cách trình diễn gợi cảm, quyến rũ. Sau cuộc thi, Pha Lê cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc và đánh dấu được vị thế nhất định trên thị trường âm nhạc. Những năm gần đây, cô không cho ra sản phẩm mới mà tập trung vào công việc kinh doanh. Cô có một số ca khúc ghi dấu ấn như: "Nếu em được lựa chọn", "Vỏ bọc giấc mơ"...
Xinh đẹp, tài năng nhưng chuyện tình cảm của Pha Lê lại không được như mong đợi. Đầu năm 2020, Pha Lê và bạn trai - doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Emmanuel Shin - công khai chuyện tình cảm. Sau đó, hai người đăng ký kết hôn nhưng do dịch COVID-19 nên chưa tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, ngày 29/3/2022, Pha Lê bất ngờ thông báo cô và ông xã đã ly hôn. Hiện tại cô đang chăm sóc và nuôi nấng con gái nhỏ Thiên Ý.
Ca sĩ Pha Lê đối diện với bệnh trầm cảm
Trong một buổi livestream giao lưu với khán giả vào tháng 3/2025, ca sĩ Pha Lê bật khóc chia sẻ về cuộc sống đối diện với căn bệnh trầm cảm. Ca sĩ bộc bạch rằng suốt 15 năm từ khi vào Sài Gòn lập nghiệp, cô chưa từng có khoảng thời gian thực sự nghỉ ngơi, luôn sống trong áp lực và căng thẳng. Cô nói: "Tôi chợt nhận ra là, từ khi vào Sài Gòn đến giờ là 15 năm, tôi chưa từng nghỉ ngơi. Tôi bị quá nhiều áp lực trong cuộc sống".
Pha Lê chia sẻ về quá trình điều trị trầm cảm, nhấn mạnh rằng đây không phải là căn bệnh hình thành ngay lập tức mà là kết quả của những tổn thương tích tụ từ thuở nhỏ. Cô kể về tuổi thơ không hạnh phúc, lớn lên trong một gia đình đầy rẫy những trận đòn roi.
Pha Lê cũng tiết lộ cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Bệnh trầm cảm tái phát khiến cô sụt cân nhanh chỉ trong một tuần. Cô mắc rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu và rối loạn dây thần kinh thực vật. Vì biến cố sức khỏe, Pha Lê quyết định dừng kinh doanh quán ăn dù mới đầu tư gần 200 triệu đồng vào quán.
Pha Lê đã khám bệnh ở nhiều nơi và được kê thuốc điều trị. Nữ ca sĩ cũng cho biết đôi khi cô la hét trong nhà, tự cấu vào tay. Khi ra ngoài, cô cần người giúp việc đi cùng vì đầu óc lơ mơ, tay chân run và không thể tự lái xe. Pha Lê nói cô bị trầm cảm từ tháng 5/2024. Dù tìm đủ mọi cách chạy chữa nhưng tình trạng không mấy khả quan. Nữ ca sĩ tiết lộ bị rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu, rối loạn dây thần kinh thực vật.
Để ổn định tâm trạng, cô ngồi thiền mỗi ngày, tìm nơi ở mới và quên đi những tổn thương trong quá khứ. Nữ ca sĩ Pha Lê cũng đã tiến hành châm cứu trị liệu, sức khoẻ đang dần một tốt lên sau thời gian điều trị. Trong thời gian điều trị bệnh, Pha Lê cũng đã nhận được nhiều tin nhắn chia sẻ động viên của nhiều người và cảm ơn vì đã lo lắng và yêu thương, đó cũng là nguồn động viên để nữ ca sĩ cố gắng để vượt qua.
Hiện tại, ca sĩ Pha Lê thường xuyên chia sẻ hình ảnh tích cực của bản thân như: Đi du lịch, tập luyện thể thao, tham gia một số sự kiện, nuôi dạy con... Cô cũng đưa con đến gặp chồng cũ và ăn tối cùng nhau, theo nữ ca sĩ dù không còn là vợ chồng nhưng cả hai vẫn cư xử như những người tử tế với nhau.
Bệnh trầm cảm có nguy hiểm không?
Bệnh trầm cảm là rối loạn tâm trạng gây ra cảm giác buồn bã và mất mát. Trầm cảm ảnh hưởng đến cảm giác, suy nghĩ và hành xử, có thể dẫn đến nhiều vấn đề về tình cảm và thể chất. Người bị bệnh trầm cảm thường xuyên mất ngủ khiến cho sức khỏe giảm sút, tinh thần trí tuệ kém minh mẫn, ảnh hưởng đến công việc và đời sống hằng ngày. Trầm cảm khiến cho người bị bệnh có vấn đề với ăn uống, rối loạn về thèm ăn, lâu dài khiến cho suy nhược cơ thể nghiêm trọng.
Trầm cảm còn khiến cho người bệnh gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp, quan hệ xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới công danh, sự nghiệp, thậm chí gây ra rạn nứt tình cảm gia đình. Trầm cảm khiến bệnh nhân luôn bị cảm giác bi quan, suy nghĩ thiếu tích cực, mất cảm hứng với các hoạt động cơ bản bao gồm cả công việc tại cơ quan hay công việc gia đình.
Trầm cảm là bệnh, cần phải được điều trị với các bác sĩ khoa tâm thần kinh. Tùy vào thể trạng bệnh nhân, bệnh cần trị liệu trong thời gian dài hoặc ngắn. Vì một cuộc sống tốt hơn, bản thân bệnh nhân và người thân cần có thái độ tích cực khi đối mặt với căn bệnh này.
Những dấu hiệu của bệnh trầm cảm
Bệnh nhân khi bị trầm cảm sẽ có các biểu hiện triệu chứng khác nhau như: Ngủ nhiều hơn hoặc rất khó ngủ, ăn nhiều hơn hoặc không có cảm giác ngon miệng khi ăn... Dù vậy, vẫn có những triệu chứng trầm cảm phổ biến cho căn bệnh này bao gồm:
- Vấn đề với giấc ngủ: Khó ngủ, mất ngủ trong thời gian dài.
- Vấn đề về ăn uống: Cảm giác chán ăn, ăn không ngon thường xuyên.
- Cơ thể khó chịu, tâm thần bất an: Luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu, không thoải mái và lo lắng.
- Ngại giao tiếp xã hội: Không muốn nói chuyện, tiếp xúc với những người xung quanh.
- Chậm chạp, không có hứng thú với bất kỳ điều gì: Chán nản, buồn rầu, mất cảm hứng đối với nhiều thứ, không duy trì được hưng phấn thậm chí không còn hưng phấn.
- Luôn bi quan trong mọi việc: Luôn nhìn nhận mọi việc một cách thiếu lạc quan, cảm thấy mọi thứ sẽ tồi tệ.
- Luôn tự ti về bản thân: Luôn lo lắng bản thân kém cỏi, sợ hãi.
Cách điều trị trầm cảm
Theo TS. BS. Nguyễn Thanh Phương, nguyên tắc là phải phát hiện sớm, chính xác trạng thái trầm cảm. Xác định được mức độ trầm cảm đang có ở người bệnh (là nhẹ, vừa, nặng). Tìm được nguyên nhân của trầm cảm (là trầm cảm, nội sinh hay trầm cảm sau các sang chấn tâm lý, bệnh lý cơ thể khác). Tùy từng nguyên nhân, trường hợp cụ thể mà các bác sĩ sẽ có phương án điều trị thích hợp.
Một số thuốc cụ thể: Nếu trầm cảm có kích động vật vã, lo âu, mất ngủ hoặc biểu hiện nhiều triệu chứng cơ thể, thực vật nội tạng nên chọn nhóm thuốc chống trầm cảm êm dịu như: Amitriptylin, Effexor, Remeron, Stablon… Trầm cảm ức chế, chậm chạp, ám ảnh nên chọn nhóm thuốc chống trầm cảm giải ức chế như Imipramin, Anafranil. Việc lựa chọn thuốc chống trầm cảm cần căn cứ vào các tiêu chí khác nhau.
Các liệu pháp điều trị trầm cảm bao gồm: Liệu pháp tâm lý là chia sẻ, cảm thông, gần gũi người bệnh. Sốc điện Kích thích từ trường xuyên sọ (Transcranial Magnetic Stimulation – TMS) là kỹ thuật sử dụng tác dụng của điện từ xuyên qua xương sọ, tác động đến các tế bào thần kinh ở vỏ não với mục đích tăng cường hoạt động điện sinh lý của tế bào thần kinh, tái tạo đường liên hệ giữa các vùng chức năng của vỏ não.
Người bệnh cần có chế độ ăn uống phù hợp, nên ăn uống đủ chất để giúp cơ thể có đủ dinh dưỡng, nhanh chóng phục hồi sức khỏe, làm tăng hiệu quả điều trị. Chọn thức ăn dễ tiêu giúp cho hệ tiêu hóa hấp thu tốt hơn. Tăng cường ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước hơn bình thường. Người bệnh không uống rượu bia và các đồ uống có cồn; Hạn chế thức ăn có nhiều mỡ và lượng đường cao, các chất kích thích.
Sau 3 lần đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có động thái mới gây chú ýThế giới showbiz - 3 giờ trước
GĐXH - Khoảnh khắc nghệ sĩ Phước Sang xuất hiện tại phim trường sau hơn 1 năm đột quỵ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng.
Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây NinhThế giới showbiz - 3 giờ trước
GĐXH - Lily Chen khiến khán giả quê nhà rất tự hào khi trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh của Miss Grand Vietnam 2025.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Nhận phong bì ngay tại phòng làm việc, chủ tịch xã bị nghi là chủ mỏ đá?Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 8 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy bắt đầu có nghi vấn ông chủ tịch xã Thứ là chủ mỏ đá, trong khi đó Bằng mang phong bì dày cộp đến phòng làm việc của ông Thứ để biếu.
Hôn nhân kín tiếng của 'nam thần VTV' bên bà xã kém 14 tuổi, từng thi hoa hậuThế giới showbiz - 7 giờ trước
Cũng như bao gương mặt nổi tiếng của VTV, nam MC này kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, hiếm khi chia sẻ về vợ con.
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân 'Cho vừa lòng em' qua đờiGiải trí - 9 giờ trước
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân - tác giả ca khúc nổi tiếng "Cho vừa lòng em" - qua đời tại nhà riêng sau thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ 86 tuổi.
Thu Thuỷ - học trò Mỹ Tâm giờ ra sao sau cuộc thi The Voice?Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Từng là thí sinh đội Mỹ Tâm tại The Voice 2015, Thu Thủy nay gây chú ý khi chuyển hướng, không theo đuổi sự nghiệp ca hát.
Nam MC 'Chuyển động 24h' mắc ung thư máu, vượt qua bệnh tật và hiện tại có cuộc sống ra sao?Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - MC Hạnh Phúc nổi tiếng với khán giả trong vai trò người dẫn chương trình 'Chuyển động 24h', khi sự nghiệp đang ổn định thì anh mắc ung thư máu. MC Hạnh phúc đã vượt qua bệnh tật và hiện tại có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con.
Chương trình 'Dưới cờ vinh quang' được tổ chức tại Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí MinhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" sẽ được thực hiện tại ba điểm cầu Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1, QPVN.
'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 20): Uyên có cơ hội tiếp cận Tuấn khi dạy kèm bé BắpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 20 "Cầu vồng ở phía chân trời", bé Bắp học kém vì biết chuyện tình cảm của bố, Tuấn dự định làm điều đặc biệt với Oanh.
'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 8): Lộ diện dấu hiệu bảo kê mỏ đá gây bất ổn tại địa phươngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 8 phim “Có anh, nơi ấy bình yên”, hé lộ những mối quan hệ mờ ám giữa quan chức, doanh nghiệp và các thế lực ngầm.
Nam MC 'Chuyển động 24h' mắc ung thư máu, vượt qua bệnh tật và hiện tại có cuộc sống ra sao?Giải trí
GĐXH - MC Hạnh Phúc nổi tiếng với khán giả trong vai trò người dẫn chương trình 'Chuyển động 24h', khi sự nghiệp đang ổn định thì anh mắc ung thư máu. MC Hạnh phúc đã vượt qua bệnh tật và hiện tại có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con.