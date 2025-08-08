'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 8): Lộ diện dấu hiệu bảo kê mỏ đá gây bất ổn tại địa phương
GĐXH - Trong tập 8 phim “Có anh, nơi ấy bình yên”, hé lộ những mối quan hệ mờ ám giữa quan chức, doanh nghiệp và các thế lực ngầm.
Tập 8 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" được phát sóng vào tối nay (8/8) với nhiều tình tiết mới, hấp dẫn. Trong tập phim, vụ việc gây rối tại mỏ đá tiếp tục được điều tra sâu hơn. Thiếu tá Huy nhanh chóng nhận ra đây không chỉ là một vụ xô xát thông thường, mà có thể là hành vi bảo kê, vòi vĩnh có tổ chức.
Mỏ đá vốn là của Tiến - cháu trai của Chủ tịch xã Thứ, nên càng khiến dư luận xôn xao. Trong khi đó, cấp dưới của Thiếu tá Huy không ngần ngại nghi ngờ người thực sự đứng sau mỏ đá rất có thể là ông Thứ.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Xuân (Phó chủ tịch xã) tỏ rõ sự sốt ruột khi dự án xây dựng bị đình trệ vì thiếu chữ ký từ cấp trên. Xuân phàn nàn với Bằng rằng ông Thứ có tuổi, mọi việc không quyết đoán dẫn đến chậm trễ, hỏng việc như mong muốn.
Nhân cơ hội đó, Bằng - doanh nhân "quen đường quen lối" liền ngỏ ý giúp đẩy tiến độ bằng một cách "bôi trơn".
Trong khi đó, tại cuộc gặp riêng, sau vài lời hứa hẹn và thỏa thuận ngầm, ông Thứ nhanh chóng bật đèn xanh. Bằng thỏa thuận gì đó: "Vấn đề là ở kinh phí" và tự tin là mọi việc đều giải ngân được, miễn sao có chữ ký của chủ tịch xã.
Như thường lệ, Bằng "tri ân" bằng phong bì dày cộp được đưa ngay giữa phòng làm việc. "Miễn sao đúng quy trình, đúng cái gì cần minh bạch" - ông Thứ nói sau khi nhận tiền. Bằng còn đưa ra lời khuyên: "Anh là cây to, nhớ giữ gìn sức khỏe và vững tâm vì chắc chắn có gió lớn".
Tập 8 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối nay (ngày 8/8) trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
