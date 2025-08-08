'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 20): Uyên có cơ hội tiếp cận Tuấn khi dạy kèm bé Bắp

Tập 20 "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng vào tối nay (8/8) hứa hẹn có nhiều nội dung hấp dẫn. Trong tập phim, bé Bắp dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mình. Thời gian gần đây, Bắp đã biết được mối quan hệ của bố với cô Oanh hàng xóm, mẹ của Khoai, và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của cô bé.

Trong cuộc trò chuyện với ông nội, Bắp tâm sự với ông về nỗi lo lắng của mình. Bắp bảo vì mẹ có gia đình mới nên cô bé phải chuyển về sống chung với bố và ông nội, nếu bố cũng lấy vợ mới thì cô bé không biết mình sẽ ở với ai.

Bé Bắp biết được chuyện tình cảm của bố và cô Oanh hàng xóm nên bị ảnh hưởng tâm lý. Ảnh VTV

Khi Khoai sang nhà Bắp chơi và hỏi về việc Bắp đã làm bài tập Tiếng Việt và nhận được câu trả lời là chưa làm. Khoai nhắc nhở Bắp phải làm bài tập bởi vì tuần trước Bắp được 4 điểm, trong khi Bắp giải thích là không biết làm thế nào.

Cô Tuyết giúp việc đứng ngoài cửa đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả hai và cô cảm thấy lo lắng trước chuyện Bắp bị điểm kém. Bắp xin cô Tuyết không nói với bố, cô bé cũng bối rối và lo lắng.

Cô Tuyết rất thương Bắp, vừa không muốn cô bé bị bố mắng vừa không muốn cô bé bị điểm kém. Sau khi suy nghĩ, cô Tuyết đến gặp Uyên - con gái cô và nhờ Uyên làm gia sư cho Bắp một thời gian.

Uyên vui vẻ nhận lời của mẹ khi giúp đỡ bé Bắp học tập. Ảnh VTV

Khi nghe mẹ đề nghị làm gia sư cho con gái Tuấn, người Uyên đang thầm yêu thương nên cô đã vui vẻ đồng ý ngay, không cần suy nghĩ. Đây cũng là cơ hội tốt để cô gần gũi hơn với Tuấn. "Con chỉ cần dạy em đến khi nào nó theo kịp các bạn là được. Nhưng chuyện này con không được nói với chú Tuấn nhé" - cô Tuyết dặn con gái.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Tuấn sang đón Oanh để đi chơi, nhưng cô lại nói là chờ bố của Khoai đến đón con rồi mới đi. Chờ lâu và thúc giục của con nên Oanh gọi điện thoại cho chồng cũ trước mặt của Tuấn. Oanh vẫn giữ thái độ dửng dưng, không muốn nói với anh ta bằng cách đưa máy cho con trai nói chuyện với bố.

Tuấn sang nhà đón Oanh đi chơi, cả hai tỏ ra thân mật trước mặt con trai và chị giúp việc. Ảnh VTV

Bé Bắp chuẩn bị ăn cơm nên gọi ông, bé tìm khắp các phòng nhưng không thấy ông nội đâu. Cả Bắp và cô Tuyết đều hốt hoảng gọi điện báo tin cho Tuấn...

Tập 20 phim "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng vào 20h ngày 8/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cầu vồng ở phía chân trời" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.