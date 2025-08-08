Chương trình 'Dưới cờ vinh quang' được tổ chức tại Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Dưới cờ vinh quang" được tổ chức sẽ mang đến cho khán giả truyền hình một bản trường ca nghệ thuật hoành tráng và đầy cảm xúc. Đây là một sự kiện chính luận nghệ thuật cấp quốc gia, do Quân ủy Trung ương chỉ đạo, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì và phối hợp cùng các địa phương thực hiện.

Chương trình được xây dựng với mục tiêu khắc họa sâu sắc hình tượng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, khẳng định phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ – những người luôn trung thành, dũng cảm, kiên cường và sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương trình "Dưới cờ vinh quang" không chỉ tôn vinh vai trò của Quân đội trong lịch sử và hiện tại, mà còn lan tỏa tình yêu Tổ quốc, tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Những nghệ sĩ dự kiến góp mặt trong Chương trình "Dưới cờ vinh quang". Ảnh VTV

Chương trình sẽ được thực hiện tại ba điểm cầu, không chỉ bằng tín hiệu truyền hình, mà bằng sợi dây thiêng liêng của hồn dân tộc. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, đến Cố đô Huế lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới Thành phố mang tên Bác đầy năng động tạo nên một bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc.



Dự kiến, chương trình có sự tham dự của hơn 10.000 đại biểu tại ba điểm cầu, sẽ là một không gian văn hóa nghệ thuật đa tầng. Khán giả không chỉ được thưởng thức các tiết mục, mà còn được sống trong không khí lịch sử hào hùng, cảm nhận niềm tự hào dân tộc.

Theo Ban tổ chức, "Dưới cờ vinh quang" còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa các hình thức nghệ thuật đa dạng và công nghệ trình diễn hiện đại. Từ hiệu ứng visual LED, hologram, AR đến hệ thống âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu, tất cả sẽ tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đầy ấn tượng. Những bản hùng ca bất hủ sẽ được làm mới, kết hợp cùng nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, rap và múa đương đại, mang đến một trải nghiệm độc đáo, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Biểu diễn tại Chương trình "Dưới cờ vinh quang" dự kiến có: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Anh Tú, ca sĩ Dương Hoàng Yến cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác...

Chương trình "Dưới cờ vinh quang" với ba điểm cầu truyền hình tại Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh. Ảnh VTV

Thông điệp xuyên suốt của chương trình khẳng định vẻ đẹp của Tổ quốc hôm nay là kết tinh của truyền thống lịch sử, trầm tích văn hóa ngàn đời và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ. Với tinh thần "Dưới cờ vinh quang, chúng ta là một - Một dân tộc, một niềm tin, một ý chí, một khát vọng", chương trình không chỉ là sự tri ân mà còn là lời hiệu triệu, khơi gợi lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Chương trình cầu truyền hình "Dưới cờ vinh quang" được truyền hình trực tiếp từ 20h10 ngày 9/8/2025 trên kênh VTV1 và Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN).