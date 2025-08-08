Chương trình 'Dưới cờ vinh quang' được tổ chức tại Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh
GĐXH - Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" sẽ được thực hiện tại ba điểm cầu Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1, QPVN.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Dưới cờ vinh quang" được tổ chức sẽ mang đến cho khán giả truyền hình một bản trường ca nghệ thuật hoành tráng và đầy cảm xúc. Đây là một sự kiện chính luận nghệ thuật cấp quốc gia, do Quân ủy Trung ương chỉ đạo, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì và phối hợp cùng các địa phương thực hiện.
Chương trình được xây dựng với mục tiêu khắc họa sâu sắc hình tượng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, khẳng định phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ – những người luôn trung thành, dũng cảm, kiên cường và sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương trình "Dưới cờ vinh quang" không chỉ tôn vinh vai trò của Quân đội trong lịch sử và hiện tại, mà còn lan tỏa tình yêu Tổ quốc, tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng trách nhiệm cho thế hệ trẻ.
Chương trình sẽ được thực hiện tại ba điểm cầu, không chỉ bằng tín hiệu truyền hình, mà bằng sợi dây thiêng liêng của hồn dân tộc. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, đến Cố đô Huế lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới Thành phố mang tên Bác đầy năng động tạo nên một bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc.
Dự kiến, chương trình có sự tham dự của hơn 10.000 đại biểu tại ba điểm cầu, sẽ là một không gian văn hóa nghệ thuật đa tầng. Khán giả không chỉ được thưởng thức các tiết mục, mà còn được sống trong không khí lịch sử hào hùng, cảm nhận niềm tự hào dân tộc.
Theo Ban tổ chức, "Dưới cờ vinh quang" còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa các hình thức nghệ thuật đa dạng và công nghệ trình diễn hiện đại. Từ hiệu ứng visual LED, hologram, AR đến hệ thống âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu, tất cả sẽ tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đầy ấn tượng. Những bản hùng ca bất hủ sẽ được làm mới, kết hợp cùng nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, rap và múa đương đại, mang đến một trải nghiệm độc đáo, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.
Biểu diễn tại Chương trình "Dưới cờ vinh quang" dự kiến có: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Anh Tú, ca sĩ Dương Hoàng Yến cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác...
Thông điệp xuyên suốt của chương trình khẳng định vẻ đẹp của Tổ quốc hôm nay là kết tinh của truyền thống lịch sử, trầm tích văn hóa ngàn đời và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ. Với tinh thần "Dưới cờ vinh quang, chúng ta là một - Một dân tộc, một niềm tin, một ý chí, một khát vọng", chương trình không chỉ là sự tri ân mà còn là lời hiệu triệu, khơi gợi lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.
Chương trình cầu truyền hình "Dưới cờ vinh quang" được truyền hình trực tiếp từ 20h10 ngày 9/8/2025 trên kênh VTV1 và Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN).
'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 20): Uyên có cơ hội tiếp cận Tuấn khi dạy kèm bé BắpXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 20 "Cầu vồng ở phía chân trời", bé Bắp học kém vì biết chuyện tình cảm của bố, Tuấn dự định làm điều đặc biệt với Oanh.
'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 8): Lộ diện dấu hiệu bảo kê mỏ đá gây bất ổn tại địa phươngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 8 phim “Có anh, nơi ấy bình yên”, hé lộ những mối quan hệ mờ ám giữa quan chức, doanh nghiệp và các thế lực ngầm.
Lộ hình ảnh hậu trường Hà Anh Tuấn tập luyện trước thềm 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trước thềm "V Concert" và "V Fest", dàn sao như: Hà Anh Tuấn, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa.
Thái Hoà vào vai không tặc máu lạnhXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - 'Vua phòng vé' Thái Hòa sau bộ phim "Địa đạo" đã thoát vai và trở thành tên cướp máy bay máu lạnh trong phim mới. Trong một phân cảnh, vì sự vô ý của mình, anh làm bạn diễn nữ bị đau.
V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - VTV liên tiếp công bố hai đại nhạc hội "khủng": V FEST - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Cả hai đều quy tụ dàn sao đình đám, hứa hẹn mang tới những bữa tiệc âm nhạc bùng nổ. Tuy nhiên, việc diễn ra cùng thời điểm khiến khán giả không khỏi băn khoăn.
Giải mã sức hút phim trăm tỷ 'Mang mẹ đi bỏ'Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước
Chưa đầy một tuần, phim điện ảnh "Mang mẹ đi bỏ" có Hồng Đào, Tuấn Trần đóng chính nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng và tạo được nhiều hiệu ứng tốt.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Mỏ đá bị quấy rối, chủ tịch xã như 'ngồi trên đống lửa'Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 phim "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy đối mặt áp lực từ người dân và chính quyền khi cứng rắn xử lý vi phạm trên địa bàn.
Chi Pu khoác lên màu áo lính để hiểu hơn về truyền thống quân nhân của gia đìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chi Pu mới đây đã trở thành "tân binh" của chương trình Sao Nhập Ngũ 2025. Cô muốn khoác lên mình bộ quân phục để hiểu hơn về truyền thống của gia đình.
Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếuXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Bộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào đóng chính nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé, chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần.
Sao Mai Nguyễn Thu Hằng xúc động hát 'Biết ơn chị Võ Thị Sáu' giữa hàng ngàn chiến sĩ trẻXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng hạnh phúc và rất tự hào khi được hòa giọng cùng các nghệ sĩ trẻ trong một chương trình đầy ý nghĩa như 'Khát vọng cống hiến'.
V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?Xem - nghe - đọc
GĐXH - VTV liên tiếp công bố hai đại nhạc hội "khủng": V FEST - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Cả hai đều quy tụ dàn sao đình đám, hứa hẹn mang tới những bữa tiệc âm nhạc bùng nổ. Tuy nhiên, việc diễn ra cùng thời điểm khiến khán giả không khỏi băn khoăn.