Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tuổi già an yên không nằm ở bạc tiền: Bí quyết sống thọ và hạnh phúc nằm ở 5 chữ này

Thứ tư, 14:00 08/04/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau nửa đời người bôn ba, tuổi già không còn là chặng đường để cố gắng hơn thua, mà là lúc chậm lại để tận hưởng và chiêm nghiệm. Một cuộc sống tuổi xế chiều trọn vẹn không nằm ở vật chất dư dả, mà ở tâm thế an nhiên, sức khỏe ổn định và niềm vui giản dị mỗi ngày.

Cuộc đời mỗi người tựa như một cuốn sách: tuổi trẻ là những chương hồi nỗ lực viết nên kỳ tích, còn tuổi già lại là lúc ta lùi lại để tĩnh lặng thưởng thức từng trang bản thảo. Sau khi đi qua nửa đời giông bão, chạm đến những "năm tháng vàng" của kiếp nhân sinh, trạng thái sống lý tưởng nhất chẳng còn là vinh hoa phú quý, mà chính là sự thong dong trong tâm hồn và tự tại giữa đời thường qua 5 tầng nấc sau.

Tuổi già an yên không nằm ở bạc tiền: Bí quyết sống thọ và hạnh phúc nằm ở 5 chữ này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

5 điều để có tuổi già an nhiên, hạnh phúc

1. Tâm thế rộng mở, biết "buông" đúng lúc

Càng lớn tuổi, con người càng thấm thía một điều: tâm rộng thì đời nhẹ.

Không can thiệp quá sâu vào chuyện của con cái, không quá để tâm đến lời người ngoài, cũng không chấp nhặt những điều nhỏ nhặt trong gia đình—đó không phải là sự thờ ơ, mà là một dạng trí tuệ sau trải nghiệm.

Biết buông bỏ những điều không cần thiết, gạt đi sự nóng nảy, tìm niềm vui trong những điều bình dị—đó chính là cách để giữ cho tâm hồn luôn thanh thản.

Những được – mất, hơn – thua của quá khứ, đến một lúc nào đó đều trở nên nhẹ như gió thoảng.

2. Sống chậm, sống đủ và sống vừa

Tuổi già không còn là lúc chạy theo danh lợi.

Một bữa cơm đạm bạc nhưng ngon miệng, một giấc ngủ trọn vẹn, một ngày trôi qua bình yên—đã là hạnh phúc.

Những người sống an yên thường duy trì:

Nhịp sinh hoạt đều đặn 

Ăn uống điều độ 

Giữ khoảng cách với những mối quan hệ tiêu cực

Họ chọn cuộc sống tĩnh lặng: chăm cây, nghe nhạc, đọc sách, tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư.

Chính sự giản dị ấy, lại là kết tinh quý giá nhất sau cả một đời nhiều biến động.

Tuổi già an yên không nằm ở bạc tiền: Bí quyết sống thọ và hạnh phúc nằm ở 5 chữ này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Đặt sức khỏe lên hàng đầu

Ở tuổi xế chiều, sức khỏe chính là tài sản lớn nhất.

Không cần tích lũy quá nhiều tiền bạc, chỉ cần một cơ thể ít bệnh tật, một tinh thần minh mẫn đã là phúc lớn.

Vì vậy, người sống thọ thường:

Ngủ sớm, dậy sớm

Đi bộ, vận động nhẹ mỗi ngày 

Ăn uống thanh đạm, hạn chế quá sức

Đặc biệt, họ không "hy sinh" bản thân vì con cái như trước, mà biết chăm lo cho chính mình.

Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng:

Có sức khỏe mới có thể tận hưởng trọn vẹn những năm tháng cuối đời.

4. Có sở thích riêng, nuôi dưỡng đời sống tinh thần

Một trong những điểm khác biệt rõ rệt giữa người già hạnh phúc và người già cô đơn chính là: có điều để mong chờ mỗi ngày.

Đó có thể là:

Chăm sóc cây cảnh Đi dạo, tập thể dục Chơi cờ, đọc sách Học một sở thích mới

Khi có niềm vui riêng, cuộc sống sẽ không còn trống rỗng.

Gặp gỡ bạn bè, trò chuyện, chia sẻ cũng giúp tinh thần luôn tươi mới, suy nghĩ linh hoạt hơn.

Sự giàu có về tinh thần, nhiều khi còn quý giá hơn mọi của cải vật chất.

5. Biết đủ, sống theo cách mình muốn

Tuổi già an yên nhất là khi con người biết hài lòng với những gì mình có.

Không so sánh, không ganh đua:

Tiền nhiều hay ít, đủ sống là được 

Nhà lớn hay nhỏ, ấm cúng là được 

Con cái thành đạt hay bình thường, hạnh phúc là được

Họ không cố làm hài lòng người khác, cũng không ép mình theo những khuôn mẫu.

Thay vào đó, họ chọn sống theo cảm xúc thật của bản thân—nhẹ nhàng, tự do và không gượng ép.

Tuổi già an yên không nằm ở bạc tiền: Bí quyết sống thọ và hạnh phúc nằm ở 5 chữ này - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tuổi già không phải là đoạn kết, mà là một chương mới—chậm hơn nhưng sâu sắc hơn

Một cuộc sống lý tưởng ở giai đoạn này không cần quá nhiều điều lớn lao, chỉ cần:

Tâm thế an nhiên 

Sức khỏe ổn định 

Cuộc sống giản dị 

Niềm vui tinh thần 

Và sự biết đủ

Giữ cho mình một nhịp sống riêng, một tâm hồn nhẹ nhàng, không vướng bận - đó chính là cách sống thông tuệ nhất của đời người.

Bởi sau tất cả, điều quý giá nhất không phải là đã từng sống rực rỡ thế nào, mà là khi đi đến cuối hành trình, ta vẫn có thể mỉm cười và thấy lòng mình bình yên.

Con cái có hiếu hay không, nhìn vào 3 biểu hiện này sẽ rõ: Đừng để sự vô tâm bào mòn tình thâm

GĐXH - Hãy cùng kiểm chứng 3 dấu hiệu của những người con đang dần đánh mất lòng hiếu thảo để kịp thời thay đổi trước khi quá muộn.

Phụ nữ tuổi 50 không sợ khổ, sợ nhất chồng làm điều này với mình

GĐXH - Thực tế ở tuổi 50, phụ nữ không sợ thiệt thòi, không sợ vất vả, thứ họ sợ nhất chính là sự "vô hình" ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Gia đình hưng thịnh không chỉ nhờ tiền bạc, có 1 'công tắc' luôn ở ngay bên cạnh chỉ chờ bạn bật lên

Sau khi nghỉ hưu, đừng để ai biết tình trạng của bạn, đặc biệt là 3 điều này

Sau tuổi 50, phụ nữ thay đổi ra sao? Bước ngoặt khiến hôn nhân và cuộc sống đảo chiều

Về già, con cái ngó lơ, thiếu quan tâm vì bạn đã không làm tốt 3 điều này!

Con trai ra ở riêng và những 'quy tắc ngầm' để gia đình hạnh phúc

Cùng chuyên mục

9 điều tưởng bình thường nhưng lại là chìa khóa của hạnh phúc

9 điều tưởng bình thường nhưng lại là chìa khóa của hạnh phúc

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Cuộc sống hạnh phúc là như thế nào? Có phải là lấy được chồng giàu, sống trong nhung lụa, hay sở hữu một chuyện tình đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ?

Gia đình hưng thịnh không chỉ nhờ tiền bạc, có 1 'công tắc' luôn ở ngay bên cạnh chỉ chờ bạn bật lên

Gia đình hưng thịnh không chỉ nhờ tiền bạc, có 1 'công tắc' luôn ở ngay bên cạnh chỉ chờ bạn bật lên

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Một gia đình hưng thịnh hay lụi bại, đôi khi không nằm ở vận may hay số tiền trong ngân hàng, mà nằm ở những "quy tắc ngầm" trong cách đối nhân xử thế giữa các thành viên.

Trái tim mong manh: Những cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu

Trái tim mong manh: Những cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 12 chòm sao, một vài cung hoàng đạo thường mang trái tim nhạy cảm, dễ đau lòng vì yêu sâu đậm.

6 kiểu người khó thành công nhất, bạn có đang nằm trong số đó?

6 kiểu người khó thành công nhất, bạn có đang nằm trong số đó?

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Không ai sinh ra đã thất bại, nhưng nhiều người vô tình tự đóng lại cánh cửa thành công của chính mình bằng những thói quen tưởng chừng rất nhỏ.

Nghỉ hưu sớm với 22 triệu/tháng, người đàn ông trả giá bằng những năm tháng chật vật

Nghỉ hưu sớm với 22 triệu/tháng, người đàn ông trả giá bằng những năm tháng chật vật

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện của ông Lý trở thành lời cảnh tỉnh cho nhiều người đang cân nhắc nghỉ hưu khi chưa chuẩn bị đầy đủ.

Sau tuổi 50, phụ nữ thay đổi ra sao? Bước ngoặt khiến hôn nhân và cuộc sống đảo chiều

Sau tuổi 50, phụ nữ thay đổi ra sao? Bước ngoặt khiến hôn nhân và cuộc sống đảo chiều

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ tuổi 50 bắt đầu có sự thay đổi – không ồn ào nhưng sâu sắc: Học cách buông bớt, quay về với bản thân và tìm lại giá trị của chính mình.

Tuổi già an nhàn của cụ ông sống một mình: 'Lương hưu đáng tin hơn con cái'

Tuổi già an nhàn của cụ ông sống một mình: 'Lương hưu đáng tin hơn con cái'

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Với nhiều người, con cái là chỗ dựa, nhưng với cụ ông này, "tấm bảo hiểm" vững chắc nhất lại chính là lương hưu đều đặn mỗi tháng.

7 kiểu phụ nữ âm thầm phá vỡ hạnh phúc gia đình mà nhiều người không nhận ra

7 kiểu phụ nữ âm thầm phá vỡ hạnh phúc gia đình mà nhiều người không nhận ra

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Không phải ngoại cảnh, đôi khi chính những thói quen quen thuộc như ích kỷ, nóng nảy hay thiếu tinh tế lại khiến hạnh phúc gia đình rạn nứt mà bạn không hề hay biết.

Khắc khẩu nhưng yêu bền: Những cặp con giáp có số vợ chồng, càng già càng giàu sang

Khắc khẩu nhưng yêu bền: Những cặp con giáp có số vợ chồng, càng già càng giàu sang

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Những cặp con giáp dưới đây thường xuyên khắc khẩu, dễ xảy ra tranh luận vì tính cách trái ngược. Tuy nhiên, chính sự đối lập ấy lại giúp họ bổ trợ lẫn nhau, càng gắn bó theo thời gian.

Trẻ càng biết trì hoãn càng dễ sở hữu IQ cao?

Trẻ càng biết trì hoãn càng dễ sở hữu IQ cao?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều hành vi tưởng “bướng bỉnh” ở trẻ lại có thể là dấu hiệu của IQ cao và khả năng tự kiểm soát vượt trội.

Xem nhiều

Khắc khẩu nhưng yêu bền: Những cặp con giáp có số vợ chồng, càng già càng giàu sang

Gia đình

GĐXH - Những cặp con giáp dưới đây thường xuyên khắc khẩu, dễ xảy ra tranh luận vì tính cách trái ngược. Tuy nhiên, chính sự đối lập ấy lại giúp họ bổ trợ lẫn nhau, càng gắn bó theo thời gian.

Chọn viện dưỡng lão để nhẹ gánh cho con, 1 năm sau cụ ông rơi nước mắt hối hận

Gia đình
5 kiểu gia đình này chắc chắn nuôi dạy nên những đứa trẻ ưu tú

Nuôi dạy con
Nghỉ hưu sớm ở tuổi 41, cô gái dành hết tiền mua nhà rồi sống chậm

Gia đình
Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top