Nghỉ hưu sớm ở tuổi 41, cô gái dành hết tiền mua nhà rồi sống chậm

Khi đã sở hữu tổ ấm riêng, Ivy quyết định nghỉ hưu sớm, dành toàn bộ thời gian chăm sóc bản thân và khu vườn nhỏ, sống chậm và tự chữa lành.

Áp lực thành phố lớn

Ivy là chuyên gia truyền thông thời trang kiêm blogger phong cách sống tại Trung Quốc. Sinh năm 1985, cô rời quê Nam Xương (Giang Tây) đến Bắc Kinh làm việc hơn 10 năm.

Cuộc sống nơi đô thị lớn khiến cô luôn bận rộn và căng thẳng. Cô từng chia sẻ rằng mình làm việc không ngừng nghỉ nhưng đôi khi không rõ mục tiêu cuối cùng là gì.

Những áp lực kéo dài khiến Ivy bắt đầu suy nghĩ về việc nghỉ hưu sớm.

Cô mong muốn tìm lại sự cân bằng, sống chậm hơn và dành thời gian chăm sóc tinh thần thay vì tiếp tục theo đuổi nhịp sống vội vã.

Mua ngôi nhà mơ ước để bắt đầu hành trình nghỉ hưu sớm

Bước ngoặt đến khi Ivy tìm thấy một ngôi nhà rộng 188m² kèm khu vườn 30m² trong khu dân cư cao cấp tại Bắc Kinh.

Không gian xanh mát khiến cô cảm thấy như đang sống giữa một khu rừng nhỏ. Ivy tin rằng đây sẽ là nơi giúp cô thực hiện kế hoạch nghỉ hưu sớm và chữa lành bản thân.

Tháng 5/2021, cô quyết định dùng toàn bộ tiền tích lũy để mua ngôi nhà. Sau đó, Ivy bắt tay vào thiết kế không gian theo phong cách cá nhân.

Là người yêu nghệ thuật, cô muốn từng chi tiết trong nhà đều mang dấu ấn riêng. Cô thậm chí nói với đội ngũ thiết kế rằng mình có thể hy sinh nhiều thứ để đạt được vẻ đẹp hoàn hảo.

Không gian sống bốn mùa: Giấc mơ của cuộc sống nghỉ hưu sớm

Sau hai năm hoàn thiện, ngôi nhà được chia thành bốn không gian tượng trưng cho bốn mùa. Lối vào sử dụng giấy dán tường lụa vẽ tay với hình chim và hoa nhỏ trên nền trắng, tạo cảm giác như bước vào khu vườn cổ tích.

Phòng khách mang tông xanh nhạt với cửa kính nhìn ra khu vườn, gợi cảm giác mùa xuân. Phòng ăn và bếp sử dụng sắc hồng rực rỡ, mang không khí mùa hè tươi sáng.

Phòng ngủ lại mang phong cách tĩnh lặng với bức tranh "Rừng thông" tông đen trắng, gợi mùa đông yên bình.

Mái vòm dát vàng tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh, khiến mỗi buổi sáng thức dậy Ivy cảm thấy như đang tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu sớm trong không gian mơ ước.

Phòng tắm được thiết kế với trần xanh lam, tạo cảm giác bầu trời đầy sao, mang lại sự thư giãn tuyệt đối. Mọi khu vực đều hướng tới mục tiêu giúp chủ nhân sống chậm và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Ivy đưa vào ngôi nhà nhiều món đồ sưu tầm độc đáo. Phòng khách có bình phong cuối thời nhà Thanh khảm đá quý tinh xảo.

Phòng ăn nổi bật với chiếc đèn hoa diên vĩ màu xanh từ đảo Murano (Italy), mà cô mất nửa năm tự tay lắp ráp. Chiếc bàn ăn bằng đá màu hồng ngọc là món đồ cô chờ đợi suốt một năm để hoàn thiện.

Từng chi tiết trong nhà đều mang ý nghĩa may mắn và phúc lành. Từ chiếc diều treo hành lang, thảm phòng ngủ, đến đèn hình hạc tượng trưng cho trường thọ. Ivy cho biết dù sở thích đa dạng, cô vẫn luôn tôn trọng giá trị văn hóa truyền thống.

Khu vườn nhỏ: Niềm vui mỗi ngày

Khu vườn là nơi Ivy dành nhiều tâm huyết nhất. Ban đầu chỉ có vài cây ăn quả, cô tự tay lát đá tạo lối đi và trồng thêm nhiều loại cây nhiệt đới.

Công việc chăm sóc vườn mỗi ngày giúp cô tận hưởng trọn vẹn cuộc sống nghỉ hưu sớm, không còn áp lực công việc hay deadline.

Cô chia sẻ rằng mình đã kiếm đủ tiền và hiện tại muốn tập trung hoàn toàn vào bản thân. Với Ivy, cuộc sống bây giờ giống như thời gian hưu trí, nhưng chủ động và thoải mái hơn rất nhiều.

Nghỉ hưu sớm không phải trốn tránh mà là lựa chọn sống

Nhà thiết kế Pan Xiaoyang nhận xét rằng gu thẩm mỹ của Ivy hướng tới sự tinh tế, thanh nhã. Ngôi nhà giống như tổ ấm của một nhân sĩ cổ điển, nơi mỗi món đồ đều phản ánh cá tính riêng.

Điều Ivy mong muốn không phải sự xa hoa, mà là một không gian thuộc về mình.

Quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 41 giúp Ivy sống đúng với mong muốn cá nhân. Không còn chạy theo áp lực tài chính, cô dành thời gian đọc sách, chăm cây, trang trí nhà cửa và tận hưởng sự bình yên.

Với Ivy, nghỉ hưu sớm không phải là dừng lại, mà là bắt đầu một chương mới, nơi cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, đủ đầy và ý nghĩa hơn.

Nghỉ hưu sớm tưởng là thiên đường, cô gái nhanh chóng 'vỡ mộng': Sự thật không như mơ GĐXH - Nghỉ hưu sớm từng là mục tiêu mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, câu chuyện của người phụ nữ dưới đây cho thấy, rời khỏi công việc quá sớm không phải lúc nào cũng như kỳ vọng.

Theo Zhuanlan, Sohu