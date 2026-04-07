Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Về già, con cái ngó lơ không phải vì không có tiền tiết kiệm, mà vì bạn đã không làm tốt 3 điều này!

Thứ ba, 07:00 07/04/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người than thở rằng tuổi xế chiều thật xót xa, chắc vì mình không có tiền hay không giúp gì được cho con cái nên mới bị ngó lơ, hắt hủi.

Về già, nhiều người than thở rằng chắc vì mình không có tiền hay không giúp gì được cho con cái nên mới bị ngó lơ, hắt hủi. Nhưng thực tế có những người lương hưu cao, điều kiện tốt vẫn khiến con cái muốn "né tránh". Ngược lại, có những cụ già bình thường lại luôn được con cháu quây quần. Sự khác biệt nằm ở chỗ: Bạn có thực hiện tốt 3 "quy tắc vàng" trong cách hành xử sau đây không?

Về già, 3 quy tắc vàng để con cái quan tâm bạn không phải vì tiền - Ảnh 1.

Về già, nhiều người nghĩ rằng con cái thiếu quan tâm và yêu thương cha mẹ vì mình không có tiền hoặc không giúp gì được cho con cháu. Ảnh minh họa

Về già, 3 quy tắc vàng để con cái quan tâm, yêu thương bạn không phải vì tiền

1. Học cách "Buông tay": Đừng biến quan tâm thành sự kiểm soát

Sai lầm lớn nhất của cha mẹ là vẫn muốn quản lý con cái khi chúng đã trưởng thành. Từ việc chi tiêu, đối nhân xử thế đến cách nuôi dạy cháu nội, ngoại... chuyện gì cha mẹ cũng muốn góp ý, định đoạt.

Thực tế: Con cái cần một bến đỗ bình yên chứ không cần một "quản gia" khắc nghiệt. Sự can thiệp quá sâu vào gia đình nhỏ của con chỉ tạo nên sự ngột ngạt và phản kháng.

Lời khuyên: Người già thông minh là người biết "ít nói, ít quản, nhiều bao dung". Hãy tôn trọng ranh giới và để con cái tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

2. Thu dọn "rác cảm xúc": Đừng biến nhà thành nơi đầy áp lực

Nhiều cha mẹ cả đời vất vả nên tích tụ quá nhiều uất ức, hở ra là than vãn, kể công hoặc chỉ trích người thân. Một ngôi nhà đầy tiếng thở dài và lời phàn nàn sẽ khiến con cái sợ trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Thực tế: Không ai muốn ở gần một người luôn tỏa ra năng lượng tiêu cực. Sự than vãn thường xuyên chỉ đẩy con cái ra xa hơn.

Lời khuyên: Đỉnh cao của tu dưỡng tuổi già là giữ tâm thái bình thản và khuôn mặt tươi cười. Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp và bớt nhắc lại những nỗi đau cũ. Nhà phải là nơi có hơi ấm và tiếng cười.

3. Tự trân quý bản thân: Sức khỏe của bạn là phước đức của con cái

Nhiều người nghĩ rằng tiết kiệm từng đồng, đau không dám đi khám, ốm không dám uống thuốc là "để dành cho con". Thực ra, đó lại là cách gây rắc rối lớn nhất.

Thực tế: Khi cha mẹ đổ bệnh vì lơ là sức khỏe, con cái phải bỏ việc, tốn kém tiền bạc và kiệt quệ tinh thần để chăm sóc. Một người già biết yêu bản thân, ăn ngủ điều độ, giữ thân thể khỏe mạnh mới là sự hỗ trợ lớn nhất cho con cái.

Lời khuyên: Chăm sóc tốt cho mình là cách hiếu thảo ngược lại với con. Khi bạn khỏe mạnh, tự tại, con cái mới có thể yên tâm lạc nghiệp và toàn tâm toàn ý kính trọng bạn.

Về già, hạnh phúc nằm ở sự thấu đáo

Hạnh phúc tuổi già không đo bằng con số trong sổ tiết kiệm, mà đo bằng khoảng cách tâm hồn giữa cha mẹ và con cái.

Biết buông tay để giữ biên giới.

Biết mỉm cười để giữ hơi ấm.

Biết chăm sóc mình để giữ sự tự tôn.

Làm được 3 điều này, dù bạn không giàu sang, tuổi già vẫn sẽ an yên, con cháu vẫn sẽ tìm về như một lẽ tự nhiên nhất của tình thâm.

5 kiểu gia đình này chắc chắn nuôi dạy nên những đứa trẻ ưu tú

GĐXH - Một đứa trẻ ưu tú - biết kiểm soát cảm xúc, kỷ luật, tự tin và giàu lòng nhân ái - không phải là một phép màu ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình gieo trồng kiên trì từ nền tảng gia đình.

3 điều tuyệt đối đừng chia sẻ với người ngoài hay trên mạng xã hội kẻo hối không kịp

GĐXH - Sự chia sẻ thiếu kiểm soát đôi khi biến bạn thành mục tiêu của sự đố kỵ hoặc trò cười của thiên hạ. Biết cách "giữ kẽ" không phải là sống giả tạo, mà là trí tuệ đỉnh cao của sự ẩn mình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau khi nghỉ hưu, đừng để ai biết tình trạng của bạn, đặc biệt là 3 điều này

Sau khi nghỉ hưu, đừng để ai biết tình trạng của bạn, đặc biệt là 3 điều này

Phụ nữ tuổi 50 không sợ khổ, sợ nhất chồng làm điều này với mình

Phụ nữ tuổi 50 không sợ khổ, sợ nhất chồng làm điều này với mình

Con cái có hiếu hay không, nhìn vào 3 biểu hiện này sẽ rõ: Đừng để sự vô tâm bào mòn tình thâm

Con cái có hiếu hay không, nhìn vào 3 biểu hiện này sẽ rõ: Đừng để sự vô tâm bào mòn tình thâm

Về già, chỗ dựa lớn nhất không phải bạn đời hay con cái mà chính là người này

Về già, chỗ dựa lớn nhất không phải bạn đời hay con cái mà chính là người này

17 lời cha dạy về cách nhìn người, đơn giản mà thấm

17 lời cha dạy về cách nhìn người, đơn giản mà thấm

Cùng chuyên mục

Gia đình - 7 phút trước

GĐXH - Từng có gia đình ấm êm, con cháu quây quần, cụ ông 70 tuổi cuối cùng lại phải lặng lẽ sống những ngày cuối đời trong viện dưỡng lão, mang theo nỗi cô đơn và sự hối hận muộn màng.

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người tưởng rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng với tôi, cảm giác lo lắng về tiền bạc lại bắt đầu xuất hiện.

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, những người thực sự khôn ngoan đều học cách sống âm thầm: không phô trương, không khoe khoang, không than vãn. Đặc biệt là 3 điều sau đây, càng nên hạn chế để người khác biết.

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 3 con giáp nổi tiếng thích gây gổ trong tình yêu nhưng lại sở hữu trái tim chân thành, cuồng nhiệt, khiến người bên cạnh vừa yêu vừa giận, khó lòng rời xa.

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Vận khí không phải do may mắn mà đến từ thói quen sống mỗi ngày. Chỉ cần duy trì 4 điều đơn giản như giữ tâm thái tích cực, biết ơn và sống tử tế, cuộc sống của bạn sẽ dần thay đổi theo hướng tốt hơn.

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo sở hữu một ưu điểm nổi bật, giúp họ tỏa sáng trong công việc, tình cảm và các mối quan hệ xã hội.

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Để được mẹ chồng yêu quý không cần quá hoàn hảo, chỉ cần biết cách cư xử tinh tế. Những hành động đơn giản dưới đây có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ hòa hợp và bền vững trong gia đình.

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Quyết định cho vợ cũ thừa kế tài sản của cụ ông khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, khi câu chuyện phía sau được tiết lộ, ai nấy đều hiểu lựa chọn này của ông.

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Suốt 5 năm qua vợ chồng tôi ly thân, ngoài những lúc "diễn" trước mặt mọi người và con cái, thì chẳng ai nói với ai nửa lời.

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi nhận ra rằng giữ lại lương hưu cho bản thân không phải là ích kỷ, mà là cách tự bảo vệ mình khi tuổi già ập đến.

Xem nhiều

Nuôi dạy con

GĐXH - Một đứa trẻ ưu tú - biết kiểm soát cảm xúc, kỷ luật, tự tin và giàu lòng nhân ái - không phải là một phép màu ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình gieo trồng kiên trì từ nền tảng gia đình.

Gia đình
Chuyện vợ chồng
Chuyện vợ chồng
Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top