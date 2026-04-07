Tuổi già an nhàn của cụ ông sống một mình: 'Lương hưu đáng tin hơn con cái'

Lương hưu luôn là nền tảng giúp người cao tuổi sống an tâm. Đó cũng là quan điểm của ông Lý Hiểu, 78 tuổi, ở Trung Quốc.

Lương hưu giúp tuổi già sống độc lập, không phụ thuộc con cái

Ở tuổi 78, ông Lý Hiểu vẫn duy trì cuộc sống đơn giản nhưng đầy đủ. Mỗi sáng ông tập thể dục, đi chợ, tự nấu ăn, chiều gặp gỡ bạn bè quanh nhà.

Sau khi vợ qua đời cách đây bốn năm, ông sống một mình, trong khi các con đều lập nghiệp ở thành phố lớn.

Nhiều người thắc mắc vì sao ông không sống cùng con cháu. Ông chỉ cười và nói: "Niềm tin lớn nhất của tôi không phải là con cái mà là lương hưu. Con cái một năm chỉ gặp vài lần, còn lương hưu thì tháng nào cũng có".

Với ông, khoản tiền này giúp cuộc sống chủ động hơn và không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Điều khiến ông vui nhất không phải giá trị tiền bạc mà là cảm giác tự mình vẫn có thu nhập.

Khoản lương hưu đều đặn mang lại cảm giác an tâm

Mỗi tháng, ông nhận khoảng 6.000 NDT (tương đương gần 22 triệu đồng). Dù không phải số tiền lớn, nhưng với mức sống giản dị, khoản lương hưu đủ để ông chi tiêu thoải mái.

Điều khiến ông vui nhất không phải giá trị tiền bạc mà là cảm giác tự mình vẫn có thu nhập.

Ông chia sẻ rằng mỗi lần nhận lương hưu, ông lại thấy phấn khởi như thời còn đi làm. Chính sự đều đặn này giúp ông yên tâm hơn, không phải lo lắng về những khoản chi tiêu bất ngờ trong cuộc sống.

Nhờ có lương hưu, cha già vẫn có thể giúp đỡ con cái

Bạn bè đồng trang lứa của ông nhiều người phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu, luôn mong ngóng con về thăm.

Ngược lại, ông Lý sống ung dung vì có lương hưu làm điểm tựa. Ông không trách các con bận rộn, bởi ai cũng có áp lực riêng, chỉ cần quan tâm khi ốm đau là đủ.

Có lần, con trai cả gặp khó khăn tài chính, ông lập tức chuyển cho con 50.000 NDT. Người con bất ngờ khi biết số tiền này được tích góp từ lương hưu.

Nhờ chi tiêu tiết kiệm, ít mua sắm và sức khỏe ổn định, ông vẫn để dành được một khoản đáng kể.

Chính lương hưu không chỉ giúp ông tự lo cho mình mà còn có thể hỗ trợ con cháu khi cần thiết, điều khiến ông cảm thấy tự tin và thoải mái hơn trong vai trò người cha.

Lương hưu giúp người cao tuổi sống tự tại và giữ lòng tự trọng

Dù sống một mình, đôi lúc ông vẫn cảm thấy trống trải, đặc biệt vào buổi tối.

Tuy nhiên, ông chọn cách trò chuyện với bạn bè, xem livestream hoặc mua sắm những món đồ nhỏ mình thích. Nhờ có lương hưu, mọi quyết định chi tiêu đều do ông chủ động.

Các con thường nói sẽ mua sắm cho ông, nhưng ông luôn từ chối.

Ông cho rằng tiền của con cái nên để dành cho gia đình nhỏ của họ, còn bản thân đã có lương hưu để trang trải cuộc sống.

Lương hưu: Chỗ dựa vững chắc nhất khi về già

Câu chuyện của ông Lý là lời nhắc nhở rằng người cao tuổi không nên phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Có một khoản lương hưu hoặc nguồn thu nhập ổn định giúp họ sống chủ động, vui vẻ và được tôn trọng.

Người xưa nói "trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng trong xã hội hiện đại, lương hưu lại trở thành "tấm bảo hiểm" an toàn nhất.

Khi có nền tảng tài chính riêng, người cao tuổi không chỉ tự lo cho mình mà còn có thể hỗ trợ gia đình khi cần, tránh trở thành gánh nặng và tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn.

Theo Sohu