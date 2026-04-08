Nghỉ hưu sớm với 22 triệu/tháng, người đàn ông trả giá bằng những năm tháng chật vật
GĐXH - Câu chuyện của ông Lý trở thành lời cảnh tỉnh cho nhiều người đang cân nhắc nghỉ hưu khi chưa chuẩn bị đầy đủ.
Tưởng rằng khoản lương hưu 6.000 NDT mỗi tháng (khoảng 22 triệu đồng) đủ để sống an nhàn, ông Lý Hoa (60 tuổi, Quảng Tây, Trung Quốc) không ngờ quyết định nghỉ hưu sớm lại khiến mình rơi vào vòng xoáy áp lực cả về tinh thần lẫn tài chính.
Quyết định nghỉ hưu sớm để chăm sóc mẹ già
Khi còn làm việc, ông Lý Hoa bận rộn với công việc nên hiếm khi có thời gian ở bên mẹ. Nhận thấy sức khỏe của bà cụ 88 tuổi ngày càng suy yếu, ông quyết định nghỉ hưu sớm để về quê chăm sóc.
Thời điểm đó, ông tin rằng mức lương hưu 6.000 NDT mỗi tháng đủ để hai mẹ con sống bình yên.
Những ngày đầu sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của ông khá nhẹ nhàng. Mỗi sáng, hai mẹ con cùng tản bộ trong vườn, trò chuyện và tận hưởng không khí trong lành.
Ông cho rằng quyết định nghỉ hưu sớm của mình hoàn toàn đúng đắn.
Nghỉ hưu nhưng đối mặt gánh nặng tài chính
Niềm vui không kéo dài lâu khi mẹ ông được chẩn đoán mắc Alzheimer nặng. Trí nhớ của bà suy giảm nhanh chóng, nhiều lần đi lạc và không nhận ra người thân.
Việc chăm sóc người bệnh trở nên khó khăn, kéo theo chi phí điều trị ngày càng tăng.
Khi chưa nghỉ hưu, ông Lý Hoa không có thói quen tiết kiệm vì nghĩ rằng lương hưu đủ trang trải cuộc sống. Nhưng sau khi nghỉ hưu, ông mới nhận ra chi phí y tế lớn hơn nhiều so với dự tính.
Khoản tiền lương hưu ít ỏi nhanh chóng cạn kiệt. Các con ông cũng hỗ trợ nhưng không thể lâu dài vì còn phải lo cho gia đình riêng.
Cuối cùng, ông buộc phải vay mượn khắp nơi, thậm chí tính đến chuyện bán nhà.
Nghỉ hưu sớm khiến áp lực gia đình gia tăng
Không chỉ khó khăn tài chính, việc nghỉ hưu sớm để chăm sóc mẹ còn khiến mâu thuẫn gia đình xuất hiện.
Các con của ông trở về phụ giúp nhưng việc chăm sóc người mắc Alzheimer phức tạp hơn họ tưởng tượng.
Những bất đồng trong cách chăm sóc khiến không khí gia đình nhiều lần căng thẳng.
Biến cố lớn xảy ra khi bà cụ bất ngờ ngã quỵ trong lúc đi dạo. Sau đó, ông Lý Hoa gần như túc trực bên giường bệnh, tự tay chăm sóc mẹ trong những ngày cuối đời.
Áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần khiến ông càng thấm thía quyết định nghỉ hưu quá sớm khi chưa chuẩn bị kỹ.
Nghỉ hưu không chuẩn bị kỹ khiến ông hối hận
Sau khi mẹ qua đời, ông Lý Hoa tìm thấy cuốn nhật ký cũ của bà. Những dòng tâm sự lo sợ trở thành gánh nặng cho con khiến ông vô cùng day dứt.
Ông nhận ra mình đã nghỉ hưu mà chưa tính toán đầy đủ, vừa khiến bản thân gặp khó khăn, vừa khiến mẹ phải lo lắng.
Ông thừa nhận rằng nếu làm việc thêm vài năm, mức lương hưu sẽ cao hơn và ông cũng có thêm khoản tiết kiệm. Khi đó, việc nghỉ hưu để chăm sóc mẹ sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều.
Bài học khi quyết định nghỉ hưu
Câu chuyện của ông Lý Hoa cho thấy nghỉ hưu không chỉ là dừng công việc mà còn là bước ngoặt lớn trong cuộc sống.
Nếu nghỉ hưu quá sớm khi chưa chuẩn bị tài chính, những biến cố bất ngờ có thể khiến cuộc sống đảo lộn.
Một tuổi già an nhàn cần nền tảng tài chính ổn định. Nghỉ hưu không nhất thiết phải giàu có, nhưng cần có khoản dự phòng đủ để trang trải chi phí sinh hoạt và y tế.
Khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, việc nghỉ hưu mới thực sự mang lại sự bình yên và chủ động cho cuộc sống về sau.
Theo Sohu
