Tưởng cuộc đời ổn định ở tuổi 40, ai ngờ mất việc, gánh nợ, phải đi làm shipper: Bi kịch trung niên bắt đầu từ giấc mơ mua nhà

Thạc sĩ bỗng chốc thất nghiệp tuổi trung niên sau khi mua nhà

Anh Trần, 40 tuổi, từng là một lập trình viên giỏi tại một công ty công nghệ lớn. Ở tuổi trung niên, anh có bằng thạc sĩ, mức lương ổn định và được đồng nghiệp ngưỡng mộ vì "sở hữu nhà ở thành phố lớn" sớm hơn bạn bè cùng trang lứa.

Khi đó, anh tin rằng chỉ cần cố gắng làm việc chăm chỉ, tương lai sẽ vững vàng. Anh dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, vay thêm từ cha mẹ và ngân hàng để mua nhà – biểu tượng của "thành công và an cư lạc nghiệp".

Thế nhưng, cuộc đời không như những phép tính trong đầu. Sau khi mua nhà không lâu, anh đón thêm đứa con thứ hai.

Chi phí sinh hoạt tăng cao, khoản vay ngân hàng vẫn còn tới 800.000 NDT (hơn 2,9 tỷ đồng). Và rồi ở tuổi 38, anh Trần bị sa thải, lý do duy nhất là công ty muốn thay thế bằng nhân sự trẻ hơn, chi phí thấp hơn.

Những người làm lâu năm nhưng không còn phù hợp với sự thay đổi của thị trường lại chính là nhóm dễ bị đào thải nhất. Ảnh minh họa

Từ lập trình viên đến shipper: Cú rơi không ai ngờ tới

Mất việc, anh Trần tìm khắp nơi nhưng không ai nhận. Dù có bằng cấp cao, nhưng trong ngành công nghệ, tuổi 40 bị xem là "quá già" để tuyển dụng.

Vợ anh chỉ kiếm được 8.000 NDT/tháng (khoảng 29 triệu đồng), phải lo hai con nhỏ đang học tiểu học. Tài khoản tiết kiệm trống rỗng, cha mẹ cũng chẳng giúp thêm được vì đã dốc hết tiền cho anh mua nhà.

Không còn lựa chọn, anh đành làm shipper, nghề tưởng đơn giản nhưng lại khốc liệt với người trung niên. Mức thu nhập bấp bênh, cạnh tranh gay gắt, sức khỏe giảm sút khiến anh luôn cảm thấy kiệt quệ.

Anh Trần hối hận: "Giá như khi đó mình không vội vàng mua nhà, không tin vào công việc ổn định thì có lẽ mọi chuyện đã khác."

Không có công việc nào là mãi mãi "ổn định"

Bi kịch trung niên của anh Trần không phải chuyện cá biệt.

Báo cáo của trang tuyển dụng 51job.com (Trung Quốc) cho thấy hơn 70% nhân viên trên 35 tuổi thừa nhận sự nghiệp họ đã "chững lại" và thiếu cơ hội thăng tiến. Những người làm lâu năm nhưng không còn phù hợp với sự thay đổi của thị trường lại chính là nhóm dễ bị đào thải nhất.

Điều đáng sợ không chỉ là mất việc, mà là mất niềm tin, bởi suốt nhiều năm, họ tin vào hai chữ "ổn định".

Sự thật là không có công việc nào an toàn mãi mãi. Tuổi tác, sự thay đổi công nghệ, khủng hoảng kinh tế… đều có thể khiến một người từng "thành công" rơi vào cảnh khốn cùng chỉ sau một biến cố.

Khi "ổn định" trở thành cái bẫy tài chính

Rất nhiều người đang tự đẩy mình vào bi kịch trung niên khi vội vàng vay nợ mua nhà, mua xe hay cho con học trường quốc tế chỉ để chạy theo chuẩn mực thành công do xã hội đặt ra.

Những khoản vay tưởng chừng giúp "ổn định cuộc sống" lại khiến họ phải gồng gánh, làm việc đến kiệt sức để trả nợ. Và khi nguồn thu nhập chính bị cắt đứt, mọi thứ sụp đổ như một chuỗi domino.

Anh Trần từng nghĩ, có nhà nghĩa là có chỗ dựa. Nhưng căn nhà giờ lại là gánh nặng khiến anh không dám nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Mỗi tháng, tiền lãi ngân hàng vẫn đều đặn đến hạn, trong khi thu nhập ngày càng ít ỏi.

Chuẩn bị cho tuổi trung niên: Không bao giờ là quá sớm

Tuổi trung niên là giai đoạn cuộc đời bắt đầu "khó xoay chuyển". Khi không còn sức trẻ để làm việc miệt mài, bạn chỉ có thể dựa vào sự chuẩn bị từ trước tài chính vững vàng, kỹ năng đa dạng, và một kế hoạch dự phòng.

Nếu anh Trần từng tiết kiệm đều đặn, đầu tư hợp lý hoặc học thêm kỹ năng mới, có lẽ cú sốc mất việc đã không khiến anh rơi vào tuyệt vọng đến vậy.

Một số người cũng mất việc ở tuổi 40, nhưng họ vẫn sống ổn vì có nghề tay trái, khoản tiết kiệm dự phòng hoặc mạng lưới quan hệ giúp tìm cơ hội mới.

Đừng để "bi kịch trung niên" bắt đầu từ sự chủ quan

Tuổi trẻ là vốn quý, nhưng không phải mãi mãi. Càng tin rằng mình "đang ổn", bạn càng dễ bị cuộc đời cảnh tỉnh khi biến cố ập đến.

Hãy coi sự "ổn định" chỉ là tạm thời, và chuẩn bị cho những điều bất ổn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi một kế hoạch tài chính thông minh, một kỹ năng có thể nuôi sống bản thân, hay thậm chí một tư duy linh hoạt, đó mới là nền tảng giúp bạn đứng vững giữa bão đời.

Bị sa thải ở tuổi 35: Khủng hoảng tuổi trung niên không đáng sợ nếu bạn biết 5 điều này GĐXH - Ở tuổi 35, nhiều người từng nghĩ mình đã có một công việc ổn định, một cuộc sống bình yên, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.

Theo Toutiao