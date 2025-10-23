'Thủ phạm' gây ra các cuộc cãi vã của các cặp đôi sống chung

Theo khảo sát do Talker Research thực hiện trên 2.000 người Mỹ sống chung với bạn đời, bạn cùng phòng hoặc người thân, có đến 58% thừa nhận từng cãi nhau vì mùi khó chịu xuất hiện thường xuyên trong không gian chung. Những “thủ phạm” phổ biến gồm mùi rác, mùi mồ hôi sau khi tập thể dục, mùi thú cưng, thậm chí cả mùi từ các sở thích cá nhân như khói thuốc hay đồ câu cá.

Cuộc khảo sát, được thực hiện thay mặt cho Lysol Air Sanitizer, chỉ ra rằng mùi hôi không chỉ khiến con người khó chịu, mà còn có thể "đánh cắp" sự hài hòa trong mối quan hệ và biến ngôi nhà thành chiến trường thầm lặng.

Mùi hôi là nguyên nhân “nhạy cảm”

Trong số những người đang có mối quan hệ tình cảm, 41% thừa nhận từng chỉ trích đối tác vì gây ra mùi hôi, chẳng hạn mùi quần áo tập luyện, đồ dùng thể thao, vật dụng làm vườn hay mùi thú cưng. Tuy nhiên, thay vì nói thẳng, nhiều người chọn cách xử lý “ngầm” để tránh căng thẳng.

Cụ thể, 59% cho biết họ từng âm thầm dọn dẹp, mở cửa sổ hay xịt nước hoa khử mùi sau lưng người khác. Gần một nửa (48%) thậm chí tránh sử dụng một căn phòng trong nhà vì không chịu nổi mùi hôi phát ra từ đó.

Những khu vực thường bị “tẩy chay” nhất gồm phòng tắm, khu vực dành cho thú cưng và phòng khách – nơi vốn được xem là trung tâm của các hoạt động gia đình.

Không chỉ dừng ở mức né tránh, nhiều người còn sẵn sàng thay thế đồ đạc để giải quyết mùi khó chịu. 52% người tham gia khảo sát thừa nhận từng nghĩ đến việc lặng lẽ thay thảm, rèm cửa hay một số món nội thất.

Theo dữ liệu, thùng rác, giường cho thú cưng, thảm và rèm cửa là những vật dụng thường bị cho là “nguồn cơn” của mùi khó chịu, trong khi 33% khác cho biết họ muốn thay cả quần áo hoặc giày dép để loại bỏ mùi bám dai dẳng.

Ông Joshua Murphy, Cộng tác viên Nghiên cứu và Phát triển cấp cao tại Lysol, nhận định: “ Rõ ràng, mùi hôi thường xuyên trong nhà có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ và cả cách mọi người sử dụng không gian sống. Giải quyết triệt để vấn đề này sẽ giúp duy trì một ngôi nhà ấm cúng cho tất cả thành viên".

Mùi hôi ảnh hưởng đến tinh thần và thói quen sống

Theo khảo sát, 42% cho biết họ phải chịu đựng mùi hôi hoặc cảm thấy căng thẳng vì mùi khó chịu trong nhà ít nhất mỗi tuần một lần, và 29% cho biết tình trạng này xảy ra nhiều lần trong tuần.

Tác động của mùi hôi không chỉ dừng lại ở cảm giác khó chịu mà còn khiến mọi người thay đổi hành vi sống – từ tránh né đến “dọn dẹp lén”, tạo nên những khoảng cách nhỏ nhưng đủ khiến không khí trong nhà nặng nề.

Khi đối mặt với “kẻ thù vô hình” này, người Mỹ sử dụng đủ mọi cách, 58% dùng chất làm thơm không khí, 43% dùng bình xịt khử mùi, 39% thắp nến thơm và 39% thực hiện vệ sinh sâu kỹ lưỡng khi tình hình trở nên nghiêm trọng.

Ông Benoit Veryser, Phó Chủ tịch Tiếp thị Lysol tại Reckitt, chia sẻ: “Từ việc khơi mào những cuộc tranh cãi cho đến khiến mọi người phải dọn dẹp bí mật hay tránh né, mùi hôi ảnh hưởng đến cách chúng ta sống chung nhiều hơn ta tưởng".

Dù nghe có vẻ nhỏ nhặt, “mùi hôi” lại là nguyên nhân thật sự có thể làm lung lay sự hòa hợp trong nhiều gia đình. Có lẽ, bí quyết giữ gìn mối quan hệ bền vững đôi khi không nằm ở lời yêu thương hay quà tặng đắt tiền, mà đơn giản là biết lắng nghe và khử mùi đúng lúc.