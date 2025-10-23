'Thủ phạm' gây ra các cuộc cãi vã của các cặp đôi sống chung
Những tưởng trận cãi vã của các cặp đôi xuất phát từ chuyện tiền bạc, việc nhà hay con cái, nhưng một khảo sát mới đây cho thấy nguyên nhân đến từ mùi hôi trong nhà.
Theo khảo sát do Talker Research thực hiện trên 2.000 người Mỹ sống chung với bạn đời, bạn cùng phòng hoặc người thân, có đến 58% thừa nhận từng cãi nhau vì mùi khó chịu xuất hiện thường xuyên trong không gian chung. Những “thủ phạm” phổ biến gồm mùi rác, mùi mồ hôi sau khi tập thể dục, mùi thú cưng, thậm chí cả mùi từ các sở thích cá nhân như khói thuốc hay đồ câu cá.
Cuộc khảo sát, được thực hiện thay mặt cho Lysol Air Sanitizer, sản phẩm có khả năng tiêu diệt 99,9% vi khuẩn gây mùi trong không khí, chỉ ra rằng mùi hôi không chỉ khiến con người khó chịu, mà còn có thể “đánh cắp” sự hài hòa trong mối quan hệ và biến ngôi nhà thành chiến trường thầm lặng.
Mùi hôi là nguyên nhân “nhạy cảm”
Trong số những người đang có mối quan hệ tình cảm, 41% thừa nhận từng chỉ trích đối tác vì gây ra mùi hôi, chẳng hạn mùi quần áo tập luyện, đồ dùng thể thao, vật dụng làm vườn hay mùi thú cưng. Tuy nhiên, thay vì nói thẳng, nhiều người chọn cách xử lý “ngầm” để tránh căng thẳng.
Cụ thể, 59% cho biết họ từng âm thầm dọn dẹp, mở cửa sổ hay xịt nước hoa khử mùi sau lưng người khác. Gần một nửa (48%) thậm chí tránh sử dụng một căn phòng trong nhà vì không chịu nổi mùi hôi phát ra từ đó.
Những khu vực thường bị “tẩy chay” nhất gồm phòng tắm, khu vực dành cho thú cưng và phòng khách – nơi vốn được xem là trung tâm của các hoạt động gia đình.
Không chỉ dừng ở mức né tránh, nhiều người còn sẵn sàng thay thế đồ đạc để giải quyết mùi khó chịu. 52% người tham gia khảo sát thừa nhận từng nghĩ đến việc lặng lẽ thay thảm, rèm cửa hay một số món nội thất.
Theo dữ liệu, thùng rác, giường cho thú cưng, thảm và rèm cửa là những vật dụng thường bị cho là “nguồn cơn” của mùi khó chịu, trong khi 33% khác cho biết họ muốn thay cả quần áo hoặc giày dép để loại bỏ mùi bám dai dẳng.
Ông Joshua Murphy, Cộng tác viên Nghiên cứu và Phát triển cấp cao tại Lysol, nhận định: “ Rõ ràng, mùi hôi thường xuyên trong nhà có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ và cả cách mọi người sử dụng không gian sống. Giải quyết triệt để vấn đề này sẽ giúp duy trì một ngôi nhà ấm cúng cho tất cả thành viên".
Mùi hôi ảnh hưởng đến tinh thần và thói quen sống
Theo khảo sát, 42% cho biết họ phải chịu đựng mùi hôi hoặc cảm thấy căng thẳng vì mùi khó chịu trong nhà ít nhất mỗi tuần một lần, và 29% cho biết tình trạng này xảy ra nhiều lần trong tuần.
Tác động của mùi hôi không chỉ dừng lại ở cảm giác khó chịu mà còn khiến mọi người thay đổi hành vi sống – từ tránh né đến “dọn dẹp lén”, tạo nên những khoảng cách nhỏ nhưng đủ khiến không khí trong nhà nặng nề.
Khi đối mặt với “kẻ thù vô hình” này, người Mỹ sử dụng đủ mọi cách, 58% dùng chất làm thơm không khí, 43% dùng bình xịt khử mùi, 39% thắp nến thơm và 39% thực hiện vệ sinh sâu kỹ lưỡng khi tình hình trở nên nghiêm trọng.
Ông Benoit Veryser, Phó Chủ tịch Tiếp thị Lysol tại Reckitt, chia sẻ: “Từ việc khơi mào những cuộc tranh cãi cho đến khiến mọi người phải dọn dẹp bí mật hay tránh né, mùi hôi ảnh hưởng đến cách chúng ta sống chung nhiều hơn ta tưởng".
Dù nghe có vẻ nhỏ nhặt, “mùi hôi” lại là nguyên nhân thật sự có thể làm lung lay sự hòa hợp trong nhiều gia đình. Có lẽ, bí quyết giữ gìn mối quan hệ bền vững đôi khi không nằm ở lời yêu thương hay quà tặng đắt tiền, mà đơn giản là biết lắng nghe và khử mùi đúng lúc.
Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đứcTâm sự - 16 giờ trước
GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.
Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũChuyện vợ chồng - 21 giờ trước
Hai vợ chồng kiện qua kiện lại về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng, không ngờ quá trình này làm phát lộ sự thật: Đứa trẻ anh Cung nuôi suốt 9 năm không phải con anh.
'Say nắng' khi đã có gia đình - cảm xúc tự nhiên hay dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh?Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước
GĐXH - Một cơn 'say nắng' thoáng qua, nhưng hôn nhân là hành trình dài của kiên nhẫn và chọn lựa mỗi ngày, nơi bình yên thật sự luôn đợi ta quay về.
Vợ chồng thu nhập 35 triệu, nuôi con nhỏ, đang thuê nhà vẫn dư 1 chỉ vàng/thángChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội gây xôn xao mạng khi công bố bảng chi tiêu hợp lý đến khó tin, thu nhập 35 triệu đồng, thuê nhà, nuôi con nhỏ vẫn dư đều 1 chỉ vàng/tháng.
Thấy vợ được chủ cửa hàng bán thịt giảm giá, chồng nổi cơn ghen mù quángChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
Cuộc hôn nhân 30 năm sụp đổ khi người chồng ghen tuông mù quáng dùng dao tấn công vợ, nguyên do chỉ vì những miếng thịt lợn giảm giá.
Hai điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bàn: 'Bí quyết' hạnh phúc ít người biếtChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ khôn ngoan ít khi bàn về hai điều này, họ giữ kín chuyện riêng tư và tránh so sánh vật chất để cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn.
Nhà trai gánh 20kg thịt lợn, 1 buồng cau đi hỏi cưới cô gái Hà Nội gây sốtChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
Làm đúng theo tập tục cưới hỏi ở địa phương, cô dâu, chú rể Hà Nội đã có những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày vui của mình.
Tỉnh dậy sau hôn mê dài, cô gái ‘lột mặt nạ’ gã ‘bạn trai chung tình'Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, cô gái trẻ ở Liêu Ninh bất ngờ tiết lộ bí mật rằng chính bạn trai là người đã tấn công và đánh đập khiến cô bị chấn thương sọ não.
Sự khác biệt giữa mẹ chồng 'cao tay' và mẹ chồng 'thích kiểm soát' chỉ nằm ở 3 điều nàyChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
GĐXH - Một người mẹ chồng khôn ngoan không cần quá nhiều lời, chỉ cần biết giữ đúng khoảng cách, tôn trọng và tinh tế đúng lúc, con dâu sẽ xem như mẹ ruột.
5 đặc điểm của người đàn ông xứng đáng để phụ nữ 'trao tim' không cần đắn đoChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Không phải người đàn ông nào cũng xứng đáng để gửi gắm cuộc đời. Chỉ những ai có trách nhiệm, thấu hiểu và giữ chữ tín mới thật sự đáng tin.
Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứtChuyện vợ chồng
GĐXH - Phụ nữ thông minh biết im lặng đúng lúc. Bởi chỉ cần lỡ lời 1 trong 3 điều này, tổ ấm bao năm vun vén có thể tan vỡ trong chớp mắt.