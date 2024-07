Tuyến phố chợ đêm dài gần 1km bên bờ Vịnh Hạ Long đón hàng vạn du khách về vui chơi giải trí

Cho đến thời điểm hiện tại, tuyến phố thương mại theo mô hình chợ đêm giải trí bên biển - VuiFest Ha Long đã hoạt động được 7 ngày (từ ngày 29/6) tại Bãi Cháy, TP.Hạ Long. Tuyến phố được xây dựng theo mô hình chợ đêm giải trí đầu tiên xuất hiện tại miền Bắc. Quy tụ gần 100 lều bạt và 40 gian hàng kinh doanh, chợ đêm này mang đến một không gian giao lưu văn hóa và ẩm thực hấp dẫn.

Khi tham quan chợ đêm, du khách sẽ có những trải nghiệm “ăn quên lối về”, với vô số những món ngon, từ đặc sản Hạ Long như bánh cuốn chả mực, sữa chua trân châu... đến gà nướng đất sét, gà nướng ống tre vốn là tinh túy từ Tây Bắc...

Không chỉ là điểm hẹn cho những du khách đam mê ẩm thực, chợ đêm còn mang tới du khách nhiều trải nghiệm mua sắm đa dạng, từ quà tặng lưu niệm đến thời trang, trang sức hay đặc sản ba miền Việt Nam…

Không giống các tuyến phố thương mại thông thường, mô hình chợ đêm giải trí mới tại Hạ Long là điểm đến để vui say mê với hàng loạt hoạt động giải trí về đêm sôi động như các show âm nhạc về đêm, Bar & Club hay tổ hợp gamezone, kidzone...

Đặc biệt, minishow hoạt náo với các hoạt động diễu hành carnaval nghệ thuật và trình diễn xiếc sẽ được trình diễn liên tục trong các khung giờ từ 20h - 21h30 trong các ngày từ 28/6 – 15/7/2024.

Tham gia chợ đêm trong dịp đi du lịch chị Khánh Vân (du khách Hà Nội) chia sẻ: "Tôi cảm nhận được sự khác biệt ở chợ đêm Hạ Long so với những chợ đêm mà tôi đã từng đến. Từ lâu nay, Hạ Long đã nổi tiếng với hàng loạt các khu vui chơi giải trí náo nhiệt, đặc biệt là lần này chợ đêm đã mang đến cho tôi cảm giác rất bất ngờ khi được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn mang tính giao lưu mà không phải ở đâu cũng có. Tôi nghĩ rằng đây chính là điểm thu hút du khách trong nước đến với Hạ Long."

Theo đánh giá của Bộ Công thương, mô hình chợ đêm tại Việt Nam đang thu hút khách du lịch và tạo điểm nhấn, màu sắc cho từng địa phương, vùng miền. Do đó, chợ đêm càng được đầu tư bài bản thì càng có khả năng giữ chân được du khách.

Sự độc đáo và khác biệt không chỉ nằm ở vị trí đắc địa bên vịnh kỳ quan, mà còn ở cách tổ chức và vận hành, sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực và các hoạt động giải trí, show nghệ thuật đường phố phong phú, tạo nên những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn. Bên cạnh đó, đến đây du khách còn không phải lo ngại vấn đề “chặt chém”, bởi giá cả đã được ban quản lý kiểm soát chặt chẽ và niêm yết rõ ràng trên menu.

GĐXH - Mặc dù đã bị UBND - Công an phường Nghĩa Đô dán thông báo đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, quán Buffet nướng 9 BUK tại số 94 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) vẫn hoạt động bình thường bất chấp lệnh đình chỉ.