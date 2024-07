Hàng triệu thí sinh trên cả nước chuẩn bị bước vào kì thi đánh giá năng lực của Bộ Công an 2024

Tin vui đầu tháng 7 cho những người ao ước được vào vị trí chuyên viên GĐXH - Từ ngày 01/7 đến ngày 10/7/2024, trường Đại học Khoa học Tự nhiên trực tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển vị trí Chuyên viên Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng.

- Thời gian: 8h00, ngày 06 tháng 7 năm 2024.

- Địa điểm: Tại phòng thi ghi trên Giấy báo dự thi.

Lưu ý: Năm 2024, Học viện CSND tổ chức thi tại 03 địa điểm, gồm 02 địa điểm của Học viện CSND:

- Địa điểm 1 tại Trụ sở chính của Học viện CSND, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội;

- Địa điểm 2 tại địa chỉ số 29 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội)

- Địa điểm 3 tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Số 4 đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Vì vậy, các thí sinh chú ý đến đúng phòng thi, điểm thi theo thông tin trên thẻ dự thi để đảm bảo về giờ tập trung nghe phổ biến quy chế.

Thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực của Bộ Công an 2024

- Thí sinh có mặt tại cửa phòng thi: Lúc 6h 50 phút, ngày 07/7/2024.

- Lịch thi cụ thể:

Ngày Buổi Bài thi/Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài Thời gian hết giờ làm bài 07/7/2024 (Chủ nhật) Sáng Bài thi đánh giá của Bộ Công an 180 phút 07 giờ 25 07 giờ 30 10 giờ 30 Chiều Dự phòng

Những vấn đề cần lưu ý đối với thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Bộ Công an 2024

Các vật dụng được mang vào phòng thi

Giấy tờ cá nhân

- Căn cước công dân;

- Giấy báo dự thi.

Dụng cụ, thiết bị thí sinh sử dụng

- Thí sinh được sử dụng các dụng cụ, thiết bị sau:

+ Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (không được đánh dấu hoặc viết thêm nội dung khác).

+ Bút mực (không mang bút mực đỏ), bút chì, cục tẩy, thước kẻ, eke.

+ Máy tính:

* Về nguyên tắc chung: Máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

* Danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi trong Kỳ thi là: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X, FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570MS, 570 ES Plus, 570 TS Plus II, 570 ES Plus, 680 EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570 ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X; Thiên Long PX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E379, E380, Vinaplus FX-580 VNX Plus II, FX-580VN Plus, FX-570 VN Plus, FX-570MS và các máy tính bỏ túi đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý về vật dụng không được mang vào phòng thi

Giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; các loại máy ghi âm, ghi hình; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Về trang phục khi tham gia dự thi

- Các thí sinh mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, không mặc các loại áo khoác khi vào phòng thi.

- Đối với các thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ, cán bộ Công an mặc thường phục khi đến làm thủ tục và dự thi.

