Thông tin mới nhất về xử lý vi phạm giao thông đường bộ, hàng triệu người dân cần lưu ý

Thực hiện Kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông về triển khai Thông tư 28/2024 TT- BCA, ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 và Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an. Từ ngày 1/7/2024, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã chính thức triển khai việc kiểm tra giấy tờ liên quan của người tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, cụ thể là trên ứng dụng VNeID.

Để kịp thời triển khai Thông tư số 28 của Bộ Công an từ ngày 1/7/2024, Phòng Cảnh sát giao thông đã hướng dẫn các đơn vị thuộc Phòng triển khai thực hiện việc kiểm tra, xử lý, tạm giữ, tước giấy tờ trên ứng dụng VNeID, quán triệt đến 100% cán bộ chiến sỹ thực hiện.

Trong những ngày đầu triển khai, cán bộ chiến sỹ sẽ tăng cường hướng dẫn người dân tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNeID và cách xuất trình các giấy tờ liên quan khi được yêu cầu kiểm tra. (Ảnh: TL)

Theo quy định, người có thẩm quyền thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ phương tiện biết, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Các bước xuất trình giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào VNeID

Bước 2: Truy cập vào mục "Giấy phép lái xe"

Bước 3: Xuất trình giấy tờ trên ứng dụng VNeID

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cũng đề nghị người dân chủ động tích hợp các giấy tờ liên quan trên ứng dụng VNeID để thuận lợi trong việc xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra và giải quyết các thủ tục hành chính.

