Tuyệt chiêu giúp cây cảnh tự tưới nước khi bạn vắng nhà

Chăm sóc cây cảnh không đơn thuần là công việc mà còn là một sở thích, là cách thư giãn, tuy nhiên công việc khiến bạn không thể lúc nào cũng chăm cây một cách tỉ mỉ. Việc tưới nước cũng vậy, những đợt công tác xa có thể khiến cây không được cung cấp đủ nước và trở nên héo úa. Đừng lo, đã có các giải pháp giúp cây cảnh tự tưới nước khi bạn vắng nhà.

Các mẹo giúp cây cảnh tự tưới nước

Dưới đây sẽ là một số tuyệt chiêu đơn giản nhưng hiệu quả để giúp cây tự duy trì độ ẩm cần thiết.

Chậu cây tự tưới

Chậu cây tự tưới là giải pháp hiệu quả và phổ biến hiện nay, được thiết kế với hệ thống ngăn chứa nước bên dưới, cho phép cây hút nước từ dưới lên thông qua các lỗ thoát nước hoặc sợi bấc.

Người dùng chỉ cần đổ đầy ngăn chứa nước, cây sẽ tự điều chỉnh lượng nước cần thiết. Thiết kế này không chỉ giúp cây phát triển tốt mà còn ngăn ngừa tình trạng úng nước.

Chậu cây tự tưới là giải pháp thông minh được nhiều người lựa chọn. (Ảnh: Nông trại tại gia)

Bóng thủy tinh tưới nước

Bóng thủy tinh tưới nước (hoặc bóng tưới nước Aqua Globe) hoạt động theo nguyên lý cung cấp nước dần dần khi đất trong chậu trở nên khô hơn. Bạn chỉ cần đổ đầy nước vào quả bóng, sau đó cắm nó vào đất trong chậu cây. Bóng sẽ tự động cung cấp nước cho đến khi hết.

Phương pháp này đặc biệt hữu dụng khi bạn có những chuyến đi dài ngày không thể tưới nước thường xuyên cho cây.

Bóng thủy tinh tưới nước sẽ tự động cung cấp nước cho đến khi hết. (Ảnh: Grangecoop)

Hệ thống tưới nhỏ giọt

Hệ thống tưới nhỏ giọt không chỉ được dùng trong nông nghiệp mà còn có thể áp dụng cho cây cảnh trong nhà hoặc ban công. Bạn cần chuẩn bị một bình nước và vài đoạn ống để tạo thành hệ thống tưới nhỏ giọt đơn giản. Nước sẽ từ từ thấm qua ống và cung cấp độ ẩm cần thiết cho cây. Đây là giải pháp lý tưởng cho những ai ít có thời gian chăm sóc cây hàng ngày.

Hệ thống tưới nhỏ giọt mini được nhiều gia đình lựa chọn. (Ảnh: Hoàng Dũng Green)

Dùng sỏi hoặc than củi

Việc lót một lớp sỏi hoặc than củi dưới đáy chậu không chỉ giúp thoát nước mà còn duy trì độ ẩm cho đất. Khi bạn tưới, lớp sỏi sẽ giữ lại một phần nước và từ từ cung cấp cho cây. Nếu sử dụng than củi, bạn cũng góp phần cải thiện chất lượng đất nhờ vào tính năng lọc tự nhiên của than.

Bí quyết trồng cây cảnh hiếm khi phải tưới nước

Nếu không có thời gian tưới nước thường xuyên cho cây hoa cảnh nhà mình, bạn có thể áp dụng các mẹo sau:

Sử dụng cây chịu hạn

Các giống cây cảnh chịu hạn đã tiến hóa để thích nghi với điều kiện đất khô, thiếu nước, điển hình là xương rồng, sen đá hay cây kim tiền. Những loài cây này có khả năng chịu hạn tốt và cần ít sự chăm sóc, phù hợp với lối sống hiện đại. Chúng có khả năng giữ nước tốt và yêu cầu lượng nước tối thiểu để sinh trưởng.

Cây kim tiền có khả năng chịu hạn rất tốt. (Ảnh: Spacet)

Trồng cây trong lọ kín (Terrarium)

Terrarium là một hệ sinh thái mini hoàn toàn khép kín, cho phép tạo ra môi trường sống với độ ẩm cân bằng. Bằng cách này, nước bốc hơi từ đất và cây sẽ ngưng tụ trở lại thành nước, thực hiện một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Hệ thống này không chỉ giúp tiết kiệm nước mà còn tạo ra một môi trường tự duy trì lý tưởng cho cây trồng.

Đây là cách trồng cây lý tưởng được nhiều gia đình ưa chuộng. (Ảnh: Tiny garden)

Hệ thống thủy canh

Thủy canh là phương pháp trồng cây trong dung dịch dinh dưỡng thay cho đất. Các hệ thống thủy canh tiên tiến nhất cho phép tái sử dụng nước, giảm thất thoát nước thông qua bốc hơi. Điều này giúp tiết kiệm nước một cách đáng kể so với phương pháp trồng cây truyền thống.

Màng phủ giữ ẩm

Sử dụng màng phủ giữ ẩm là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm bốc hơi nước từ đất. Lớp màng này bảo vệ đất khỏi ánh nắng trực tiếp và gió, hai yếu tố chính gây ra sự mất nước nhanh chóng.

Sử dụng Biochar

Biochar là loại than sinh học được dùng trộn lẫn vào đất để tăng khả năng giữ nước. Đất trồng siêu thấm hút cũng là một sản phẩm từ biochar, cho phép đất giữ nước tốt hơn và cung cấp độ ẩm dần dần cho cây, do đó bạn không cần tưới nước thường xuyên.