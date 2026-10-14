Tỷ giá USD hôm nay 14.10: Đồng USD, đồng EUR thị trường tự do bật tăng

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Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,37%, hiện ở mức 102,22 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 102,22 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do bật tăng. Đồng yên Nhật giảm, đồng EUR tăng nhẹ.

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi chạm mức cao nhất trong 18 tháng, do giá dầu đi xuống và nhà đầu tư lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), vốn hỗ trợ dòng vốn vào thị trường Mỹ. Đồng bạc xanh tiếp tục chịu sức ép sau phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams về triển vọng lãi suất.

Thị trường đang chờ báo cáo CPI tháng 9 của Mỹ để đánh giá định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Theo CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10 vào khoảng 80%, tăng từ 51% cách đây một tháng. Trong khi đó, giá dầu giảm 0,75% xuống 105,87 USD/thùng khi thị trường đánh giá khả năng Nga tăng nguồn cung dầu diesel.

Trên thị trường ngoại hối, EUR tăng 0,40% lên 1,1198 USD, phục hồi từ mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025, bất chấp những lo ngại về giá khí đốt và tình hình tài khóa Pháp. Yên Nhật tăng 0,18% lên 158,33 yên/USD sau dữ liệu giá bán buôn tháng 9 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, làm dấy lên lo ngại về khả năng BOJ tiếp tục nâng lãi suất.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 14/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 12 đồng so với phiên trước, ở mức 25.633 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.402 đồng mua vào và 26.864 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 14/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 14/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 14/10/2026.

Tỷ giá USD giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó, ở vùng 25,670-26,080 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ở mức 25.643-26.088 đồng/USD, đã giảm 27 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,720-26,100 đồng/USD, đã giảm 20 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 14/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 11h04 bật tăng so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.023 đồng và bán ra là 26.123 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 14/10, tăng giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,264.48-29,755.30 đồng/EUR, đã tăng 91 đồng chiều mua vào và tăng 96 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.475-29.785 đồng/EUR, đã tăng 80 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,454-29,827 đồng/EUR, đã tăng 69 đồng chiều mua vào và tăng 73 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá EUR hôm nay 14/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 11h09 bật tăng so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 28.904 đồng và bán ra là 29.014 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.39-168.23 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 158,66-168,66 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 158.97-168.89 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Có nên đầu tư Đô la Mỹ lúc này?

Ngày 14/10, đồng USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, tại các ngân hàng trong nước cũng giảm theo. Trong khi đó thị trường tự do giá USD lại phục hồi, cho thấy diễn biến tỷ giá giữa các thị trường chưa đồng nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi theo đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Việc USD quốc tế giảm nhưng giá trong nước nhích nhẹ tại thị trường tự do, cho thấy tỷ giá USD/VND còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, không thể căn cứ riêng vào đà tăng, giảm của USD quốc tế để dự đoán giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng.

Đối với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, nên xác định rõ số tiền cần sử dụng và thời điểm thanh toán. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, việc chia nhỏ lượng ngoại tệ cần mua thành nhiều đợt có thể giúp hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Người mua cũng nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng và tính đến chênh lệch giá mua, bán để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Với nhà đầu tư có ý định nắm giữ USD để kiếm lời, diễn biến hiện tại đòi hỏi sự thận trọng hơn. USD quốc tế tăng không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng, trong khi thị trường tự do đi ngang cho thấy đà tăng chưa lan tỏa đồng đều. Nếu mua vào ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí phát sinh thua lỗ khi bán ra do chênh lệch giá mua, bán.

Tỷ giá USD hôm nay 13.10: Đồng Đô la Mỹ ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV tăng nhẹ GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 13/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.