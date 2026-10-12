Tỷ giá USD hôm nay 12/10: Đồng Đô la Mỹ ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và 'chợ đen' đang có lợi cho nhà đầu tư

Giá vàng hôm nay 11/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay 11/10, vàng SJC và nhẫn hầu hết các thương hiệu đều bất động nhưng giá bán trong nước vẫn cao vượt thế giới, dù giá vàng thế giới có phục hồi sau nhiều tuần giảm.

Phát hiện 50 thỏi vàng trị giá hơn 20 tỷ đồng trong toilet máy bay, cơ quan chức năng tìm kiếm chủ nhân GĐXH - 50 thỏi vàng nặng tới 6 kg được phát hiện trong toilet máy bay có giá trị lên tới gần 20 tỷ oddongf hiện vẫn chưa tìm thấy chủ nhân.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, ở mức 102,23 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 102,23 điểm. USD ngân hàng chững giá. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật biến giảm nhẹ, đồng EUR chững giá.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo tiếp tục nhận hỗ trợ từ lập trường chính sách tiền tệ thận trọng của Fed, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và những bất ổn tài chính, địa chính trị quốc tế. Tuy nhiên, diễn biến của đồng bạc xanh sẽ phụ thuộc lớn vào số liệu CPI tháng 9 và các dữ liệu kinh tế Mỹ.

Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng duy trì lãi suất ở mức cao và lợi suất trái phiếu tăng có thể hỗ trợ USD. Ngược lại, lạm phát hạ nhiệt hoặc kinh tế Mỹ suy yếu có thể khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng chính sách của Fed, gây sức ép lên đồng tiền này.

Bên cạnh đó, những bất ổn tại châu Âu có thể gây áp lực lên đồng EUR, trong khi chênh lệch lãi suất và khả năng Nhật Bản can thiệp hỗ trợ đồng yên sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá USD/yên. Giá dầu và tình hình địa chính trị cũng tác động đến kỳ vọng lạm phát và nhu cầu nắm giữ USD.

Nhìn chung, USD có khả năng tiếp tục được hỗ trợ nhưng vẫn đối mặt với biến động trước các dữ liệu kinh tế quan trọng. Lạm phát cao và lập trường cứng rắn của Fed có thể thúc đẩy đồng bạc xanh tăng giá, trong khi các dấu hiệu kinh tế suy yếu có thể khiến USD chịu áp lực chốt lời.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 12/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.629 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.398 đồng mua vào và 26.860 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 12/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 12/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 12/10/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó, ở vùng 25,660-26,070 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.625 - 26.070 đồng/USD, đã tăng 60 đồng chiều mua vào và tăng 35 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,690-26,070 đồng/USD, giữ nguyên giá cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 12/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 8h50 không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.970 đồng và bán ra là 26.070 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 12/10, chững và giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,276.25-29,767.71 đồng/EUR, đã giảm 55 chiều mua vào và giảm 59 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.460-29.770 đồng/EUR, đã tăng 279 đồng chiều mua vào và giảm 131 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,451-29,828 đồng/EUR, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá EUR hôm nay 12/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 8h59 không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 28.880 đồng và bán ra là 29.000 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.60-168.45 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 158,61-168,61 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.19-169.16 đồng, đi ngang so với phiên hôm qua.

Có nên đầu tư Đô la Mỹ lúc này?

Hôm nay ngày 12/10 đồng USD trên thị trường quốc tế ổn định trên ngưỡng 100 điểm, tuy nhiên thị trường trong nước, giá USD chững giá tại các ngân hàng và thị trường tự do.

Việc USD quốc tế duy trì ở mức giá cao trong khi giá USD tại các ngân hàng trong nước có xu hướng cầm chừng, thậm chí giảm cho thấy nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào diễn biến của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế để quyết định mua vào. Tỷ giá USD/VND còn phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ trong nước, dòng tiền xuất nhập khẩu, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và các yếu tố điều hành thị trường.

Với người mua USD phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, đây có thể là thời điểm thuận lợi hơn nếu tỷ giá trong nước đang giảm so với những phiên trước. Tuy nhiên, thay vì mua toàn bộ lượng ngoại tệ cần thiết trong một lần, người mua có thể chia thành nhiều đợt, nhất là khi chưa cần sử dụng ngay. Cách này giúp giảm rủi ro nếu tỷ giá tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới.

Đối với nhà đầu tư nắm giữ USD, cần thận trọng với tâm lý mua đuổi khi thấy USD quốc tế tăng mạnh. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại ngân hàng cũng là yếu tố cần tính đến. Nếu USD chỉ tăng trên thị trường quốc tế nhưng chưa phản ánh tương ứng vào tỷ giá trong nước, lợi nhuận từ việc mua bán USD có thể không lớn. Nhà đầu tư nên theo dõi đồng thời diễn biến của USD trên thị trường quốc tế, chính sách lãi suất của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ và tỷ giá USD/VND trước khi quyết định.

Tỷ giá USD hôm nay 10/10: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' giảm GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 10/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.