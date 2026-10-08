Tỷ giá USD hôm nay 8/10: Tỷ giá trong nước và quốc tế biến động trái chiều, người mua cần làm gì?

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,42%, hiện ở mức 102,25 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,53%, xuống 1,1198 USD, đồng bảng Anh giảm 0,42%, xuống 1,3216 USD, đồng yên, đồng USD giảm 0,09%, xuống 157,95 yên/USD.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 102,25 điểm. USD ngân hàng giảm. Đồng yên Nhật biến động trái chiều, đồng EUR giảm.

Đồng EUR giảm gần mức thấp nhất 17 tháng, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp tăng mạnh do lo ngại về tình hình tài khóa. Lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm tăng 11,9 điểm cơ bản lên 4,8696%, trong khi lợi suất trái phiếu Đức gần như đi ngang, cho thấy áp lực tập trung nhiều hơn tại các nền kinh tế có mức nợ cao.

Trong khi đó, đồng USD duy trì đà tăng sau khi biên bản cuộc họp Fed cho thấy các quan chức vẫn có những quan điểm khác nhau về việc tiếp tục nâng lãi suất. Một số thành viên cho rằng cần tăng lãi suất để kiểm soát tác động từ giá năng lượng và nguy cơ lạm phát, dù một số quan chức khác kêu gọi thận trọng.

Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 10 giảm xuống 19,4%, nhưng thị trường vẫn dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức cao, khoảng 83%.

USD cũng được hỗ trợ bởi giá năng lượng duy trì ở mức cao, dù giá dầu đã hạ nhiệt sau khi IEA nhất trí đẩy nhanh việc đưa dầu từ kho dự trữ ra thị trường.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 8/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã giảm 7 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.638 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.407 đồng mua vào và 26.869 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 8/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 8/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 8/10/2026.

Tỷ giá USD giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,760-26,170 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.731-26.176 đồng/USD, 25.625-26.165 đã giảm 106 đồng chiều mua vào và giảm 11 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,795-26,175 đồng/USD, đã giảm 5 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá EUR hôm nay 8/10, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,479.26-29,981.25 đồng/EUR, đã giảm 11 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.250-29.970 đồng/EUR, đã giảm 398 đồng chiều mua vào và tăng 12 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,591-29,972 đồng/EUR, đã giảm 61 đồng chiều mua vào và giảm 62 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.91-168.78 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ chiều mua vào và tăng nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 158,97-170,47 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.65-169.62 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Lời khuyên cho những người đầu tư Đô la Mỹ lúc này?

Hôm nay ngày 8/10 đồng USD trên thị trường quốc tế bất ngờ tăng mạnh, tuy nhiên thị trường trong nước, giá USD lại giảm nhẹ tại các ngân hàng.

Việc USD quốc tế tăng trong khi giá USD tại các ngân hàng trong nước giảm nhẹ cho thấy nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào diễn biến của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế để quyết định mua vào. Tỷ giá USD/VND còn phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ trong nước, dòng tiền xuất nhập khẩu, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và các yếu tố điều hành thị trường.

Với người mua USD phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, đây có thể là thời điểm thuận lợi hơn nếu tỷ giá trong nước đang giảm so với những phiên trước. Tuy nhiên, thay vì mua toàn bộ lượng ngoại tệ cần thiết trong một lần, người mua có thể chia thành nhiều đợt, nhất là khi chưa cần sử dụng ngay. Cách này giúp giảm rủi ro nếu tỷ giá tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới.

Đối với nhà đầu tư nắm giữ USD, cần thận trọng với tâm lý mua đuổi khi thấy USD quốc tế tăng mạnh. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại ngân hàng cũng là yếu tố cần tính đến. Nếu USD chỉ tăng trên thị trường quốc tế nhưng chưa phản ánh tương ứng vào tỷ giá trong nước, lợi nhuận từ việc mua bán USD có thể không lớn. Nhà đầu tư nên theo dõi đồng thời diễn biến của USD trên thị trường quốc tế, chính sách lãi suất của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ và tỷ giá USD/VND trước khi quyết định.

Tác động tới xuất nhập khẩu

Diễn biến trái chiều giữa USD quốc tế và USD trong nước cũng có ý nghĩa đáng chú ý đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu, nếu USD/VND trong nước giảm, chi phí quy đổi ngoại tệ để thanh toán hàng hóa, nguyên liệu, máy móc và linh kiện nhập khẩu có thể được giảm bớt. Điều này phần nào giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí, đặc biệt với những ngành phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu như xăng dầu, điện tử, công nghệ, máy móc thiết bị, ô tô và linh kiện, dược phẩm...

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần theo dõi giá USD quốc tế. Nếu đồng USD tiếp tục tăng mạnh và sau đó tạo áp lực lên tỷ giá trong nước, chi phí nhập khẩu có thể tăng trở lại. Do đó, các doanh nghiệp có nhu cầu ngoại tệ lớn nên chủ động kế hoạch mua USD và cân nhắc các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá thay vì chờ đến thời điểm phát sinh nhu cầu thanh toán.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp xuất khẩu có thể hưởng lợi khi USD tăng so với VND bởi doanh thu bằng USD khi quy đổi sang tiền đồng có thể tăng. Tuy nhiên, lợi ích này sẽ giảm nếu doanh nghiệp đồng thời phải nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện hoặc máy móc bằng USD. Khi đó, USD tăng vừa làm tăng giá trị doanh thu xuất khẩu, vừa làm tăng chi phí đầu vào.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên 8/10 là sự khác biệt giữa tỷ giá quốc tế và trong nước. Vì vậy, nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp xuất nhập khẩu không nên chỉ nhìn vào việc "USD tăng hay giảm", mà cần quan sát USD đang tăng ở đâu, tăng so với đồng tiền nào và mức tăng đó đã truyền dẫn vào tỷ giá USD/VND hay chưa. Điều này sẽ giúp tránh quyết định mua bán ngoại tệ theo tâm lý và hạn chế rủi ro khi tỷ giá đảo chiều.

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