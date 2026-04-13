Tỷ giá USD hôm nay 13/4: USD và Nhân dân tệ cùng nhích tăng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tỷ giá USD trung tâm tăng nhẹ

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.106 đồng/USD, tăng 1 đồng so với phiên gần nhất. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.851 – 26.361 đồng/USD.

USD tại ngân hàng thương mại nhích tăng

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cho thấy giá USD sáng nay tăng nhẹ:

Vietcombank: 26.131 – 26.361 đồng/USD (tăng 1 đồng mỗi chiều) BIDV: điều chỉnh tăng tương tự, duy trì mặt bằng giá sát trần cho phép

Diễn biến này cho thấy tỷ giá trong hệ thống ngân hàng đang vận động ổn định, với biên độ tăng không lớn.

Nhân dân tệ tiếp đà đi lên

Đáng chú ý, đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục xu hướng tăng tại các ngân hàng:

Vietcombank: 3.796 – 3.917 đồng/NDT (tăng 2 đồng mỗi chiều) BIDV: 3.794 – 3.916 đồng/NDT (tăng 3 – 4 đồng)

Việc NDT nhích tăng trong những phiên gần đây phản ánh xu hướng điều chỉnh của đồng tiền này trên thị trường quốc tế, đồng thời tác động nhất định đến mặt bằng tỷ giá trong nước.