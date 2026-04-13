Tỷ giá USD hôm nay 13/4: USD và Nhân dân tệ cùng nhích tăng
GĐXH - Sáng 13/4, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ khi tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh đi lên.
Tỷ giá USD trung tâm tăng nhẹ
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.106 đồng/USD, tăng 1 đồng so với phiên gần nhất. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.851 – 26.361 đồng/USD.
USD tại ngân hàng thương mại nhích tăng
Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cho thấy giá USD sáng nay tăng nhẹ:
Vietcombank: 26.131 – 26.361 đồng/USD (tăng 1 đồng mỗi chiều) BIDV: điều chỉnh tăng tương tự, duy trì mặt bằng giá sát trần cho phép
Diễn biến này cho thấy tỷ giá trong hệ thống ngân hàng đang vận động ổn định, với biên độ tăng không lớn.
Nhân dân tệ tiếp đà đi lên
Đáng chú ý, đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục xu hướng tăng tại các ngân hàng:
Vietcombank: 3.796 – 3.917 đồng/NDT (tăng 2 đồng mỗi chiều) BIDV: 3.794 – 3.916 đồng/NDT (tăng 3 – 4 đồng)
Việc NDT nhích tăng trong những phiên gần đây phản ánh xu hướng điều chỉnh của đồng tiền này trên thị trường quốc tế, đồng thời tác động nhất định đến mặt bằng tỷ giá trong nước.
Giá bạc hôm nay 13/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảmGiá cả thị trường - 9 phút trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 13/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm 2 triệu đồng/kg sau đà tăng, giá bán quanh vùng 76 triệu đồng/kg.
Hà Nội: Giá bán không ngờ loạt nhà mặt phố tại phường Phú Lương tháng 4/2026Giá cả thị trường - 14 phút trước
GĐXH - Hiện nay, dù không có nguồn cung dồi dào như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá nhà mặt phố tại phường Phú Lương cũng đã chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2.
Trải nghiệm xe máy điện giá 15,5 triệu đồng ở Việt Nam ngoại hình xinh xắn, pin bền, đi 77km/lần sạc, trang bị vượt tầm giáGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với giá 15,49 triệu đồng gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, pin Graphene bền, đi 70–75 km/lần sạc, phù hợp học sinh, sinh viên.
Xe ô tô Hyundai giá giảm hàng trăm triệu đồng, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent thấp hiếm thấy, rẻ chưa từng cóGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô Hyundai giảm sốc lên tới 220 triệu đồng nhờ ưu đãi lớn, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy nhờ ưu đãi: Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đồng loạt áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 4/2026, với mức ưu đãi lên tới 50%, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe giảm đáng kể.
Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị emGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe ga 160cc sở hữu thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn cả SH và SH Mode nhờ giá bán hấp dẫn chỉ từ 46 triệu đồng.
Giá bạc hôm nay 12/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 12/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục duy trì ổn định quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Thực tế xe máy điện giá 31,2 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin LFP, đi 181 km/lần sạc, động cơ siêu mạnh, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện nổi bật với pin LFP, quãng đường tới 181 km mỗi lần sạc, động cơ 1.500W và thiết kế hiện đại cho người dùng đô thị.
Tháng 4/2026, nhà mặt phố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi. Giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 180 cho đến 500 triệu đồng/m2.
SUV 7 chỗ hybrid giá 599 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, công nghệ tối tân cạnh tranh Toyota Corolla Cross, rẻ chưa từng thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hybrid 7 chỗ Việt Nam với giá từ 599 triệu đồng, tầm hoạt động hơn 1.000 km, được xem là đối thủ đáng gờm của Corolla Cross HEV.
Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh ở đại lý, rẻ hiếm thấy, cơ hội tốt cho người muaGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh ở đại lý tiếp tục giảm mạnh, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.