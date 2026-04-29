Tỷ giá USD hôm nay 29/4: USD đảo chiều tăng, NDT giảm trở lại
GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay 29/4, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ của tỷ giá trung tâm, kéo theo tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Ngược lại, tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) quay đầu giảm tại nhiều ngân hàng thương mại.
Tỷ giá USD hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.113 VND/USD, tăng 2 đồng so với ngày 28/4. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép dao động trong khoảng từ 23.857 - 26.369 VND/USD. Điều này khiến nhiều người nắm giữ USD vui mừng.
Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng tăng tương ứng. Tại ngân hàng SeAbank, giá USD được niêm yết với mức giá cao hơn Vietcombank và BIDV là 26.141 VND/USD (mua vào) và 26.386 (bán ra).
Vietcombank niêm yết tỷ giá đồng bạc xanh ở mức 26.138 - 26.368 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 2 đồng so với phiên liền trước. BIDV cũng nâng giá USD thêm 2 đồng ở cả hai chiều, lên 26.138 VND/USD (mua vào) và 26.368 VND/USD (bán ra).
Ở chiều ngược lại, đồng Nhân dân tệ suy yếu. Vietcombank giảm 10 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua xuống 3.793 VND/NDT và giá bán còn 3.915 VND/NDT. Tương tự, tại BIDV, NDT cũng giảm 10 đồng, giao dịch ở mức 3.790 - 3.912 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Còn ACB công bố giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.368 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và tăng 2 đồng ở giá bán so với phiên liền trước.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Tư hiện giao dịch quanh mốc 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.800 đồng/USD, giữ nguyên từ hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY giảm nhẹ về 98,6 điểm, mất 0,04%. USD suy yếu so với một số đồng tiền chủ chốt. Tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8535, giảm 0,04%. USD/GBP giảm 0,06% xuống 0,7393. USD/JPY gần như đi ngang tại 159,54.
