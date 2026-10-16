Tỷ giá USD hôm nay 16/10: Thị trường tự do chững giá, mua USD lúc này có lợi không?

Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji có còn giảm? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC không thay đổi so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,54%, hiện ở mức 102,00 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR phục hồi 0,56% từ mức thấp nhất trong 18 tháng, lên 1,1218 USD/EUR, đồng bảng Anh tăng 0,64%, lên 1,3275 USD/bảng, đồng yên Nhật tăng 0,15%, lên 158,08 yên/USD. Trong khi đó, đồng đô la Australia giảm 0,77%, xuống 0,6919 USD/AUD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 102,00 điểm. USD ngân hàng giảm. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật giảm, đồng EUR biến động trái chiều tại các ngân hàng.

Đồng USD giảm khỏi mức đỉnh 18 tháng trong phiên thứ Năm, bất chấp số liệu lạm phát và chi tiêu Mỹ tích cực. Đà giảm diễn ra khi nhà đầu tư lo ngại về gánh nợ của các doanh nghiệp AI và bán tháo cổ phiếu trung tâm dữ liệu, thúc đẩy dòng vốn tìm đến trái phiếu Chính phủ Mỹ. Tâm lý lo ngại tăng trưởng chững lại cũng gây sức ép lên đồng bạc xanh.

Giá sản xuất Mỹ tháng 9 tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi, doanh số bán lẻ vượt dự báo, cho thấy áp lực lạm phát còn dai dẳng và nhu cầu tiêu dùng vẫn vững. Tuy nhiên, các phát biểu thận trọng của quan chức Fed khiến kỳ vọng tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống. Theo CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 tăng lên 73%, từ 53% cách đây một tháng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 16/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 4 đồng so với phiên trước, ở mức 25.642 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.410 đồng mua vào và 26.874 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 16/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 16/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 16/10/2026.

Tỷ giá USD giảm tại các ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,650-26,060 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ở mức 25.620-26.065 đồng/USD, đã giảm 31 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,680-26,060 đồng/USD, đã giảm 30 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 16/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h39 không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.036 đồng và bán ra là 26.136 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 16/10, biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,252.71-29,742.95 đồng/EUR, đã tăng 2 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.455-29.765 đồng/EUR, đã giảm 46 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,430-29,805 đồng/EUR, đã giảm 46 đồng chiều mua vào và giảm 53 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá EUR hôm nay 16/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h43 không biến động so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 28.926 đồng và bán ra là 29.036 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.51-168.36 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 158,60-168,60 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.07-169.02 đồng, giảm so với phiên hôm qua.

Người mua USD cần lưu ý điều gì?

Ngày 16/10, đồng USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, một số ngân hàng trong nước cũng biến động giảm theo. Trong khi đó thị trường tự do giá USD lại chững giá, cho thấy diễn biến tỷ giá giữa các thị trường chưa đồng nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi theo đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Theo dõi thị trường cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, không thể căn cứ riêng vào đà tăng, giảm của USD quốc tế để dự đoán giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng.

Đối với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, nên xác định rõ số tiền cần sử dụng và thời điểm thanh toán. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, việc chia nhỏ lượng ngoại tệ cần mua thành nhiều đợt có thể giúp hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Người mua cũng nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng và tính đến chênh lệch giá mua, bán để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Với nhà đầu tư có ý định nắm giữ USD để kiếm lời, diễn biến hiện tại đòi hỏi sự thận trọng hơn. USD quốc tế giảm không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ giảm tương ứng và ngược lại, trong khi thị trường tự do đi ngang cho thấy đà giảm chưa lan tỏa đồng đều. Nếu mua vào ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí phát sinh thua lỗ khi bán ra do chênh lệch giá mua, bán.

Tỷ giá USD hôm nay 15/10: DXY vượt 102 điểm, người mua USD cần lưu ý điều gì? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 15/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.