Tỷ giá USD hôm nay 17/10: Thị trường tự do bật tăng, có nên mua USD lúc này?

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,28%, hiện ở mức 101,78 điểm.

Trên thị trường ngoại hối, EUR tăng 0,08% lên 1,1227 USD, hướng tới mức tăng 0,23% trong tuần. Bảng Anh tăng 0,31% lên 1,3314 USD, trong khi USD giảm 0,25% so với franc Thụy Sĩ, xuống 0,8246 franc. So với yên Nhật, USD giảm 0,08% xuống 158,11 yên, giúp đồng tiền Nhật hướng tới tuần tăng giá đầu tiên sau bốn tuần giảm liên tiếp....

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 101,78 điểm. USD ngân hàng tăng. USD tự do nhích nhẹ. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt tăng.

Đồng USD giảm giá trong phiên thứ Sáu, hướng tới tuần giảm đầu tiên sau hơn một tháng so với EUR và yên Nhật, khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy yếu và những lo ngại về làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến AI gia tăng. Dù số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, các quan chức Fed phát tín hiệu chưa cần vội thắt chặt chính sách tiền tệ, khiến đồng bạc xanh mất đi một phần lực hỗ trợ.

Theo CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10 lên tới 83%, tăng mạnh so với mức 49% cách đây một tháng. Trong khi đó, dòng tiền tìm đến trái phiếu và những lo ngại về khả năng sinh lời của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng AI tiếp tục tác động đến thị trường tài chính.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 17/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm so với phiên trước, ở mức 25.637 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.406 đồng mua vào và 26.868 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 17/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 17/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 17/10/2026.

Tỷ giá USD tăng tại các ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,670-26,080 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ở mức 25.530-26.070 đồng/USD, đã tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,685-26,065 đồng/USD, đã tăng 5 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 17/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 12h20 phút tăng so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.038 đồng và bán ra là 26.138 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay /10, biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,393.14-29,890.75 đồng/EUR, đã tăng 141 đồng chiều mua vào và tăng 148 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.239-29.959 đồng/EUR, đã giảm 216 đồng chiều mua vào và tăng 194 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,507-29,883 đồng/EUR, đã tăng 77 đồng chiều mua vào và tăng 78 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá EUR hôm nay 17/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 12h27 không biến động so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 28.963 đồng và bán ra là 29.083 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.83-168.70 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 158,35-169,85 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.19-169.13 đồng, tăng so với phiên hôm qua.

Người mua USD cần lưu ý điều gì?

Ngày 17/10, đồng USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, một số ngân hàng trong nước cũng biến động giảm theo. Trong khi đó thị trường tự do giá USD lại tăng giá, cho thấy diễn biến tỷ giá giữa các thị trường chưa đồng nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi theo đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Theo dõi thị trường cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, không thể căn cứ riêng vào đà tăng, giảm của USD quốc tế để dự đoán giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng.

Đối với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, nên xác định rõ số tiền cần sử dụng và thời điểm thanh toán. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, việc chia nhỏ lượng ngoại tệ cần mua thành nhiều đợt có thể giúp hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Người mua cũng nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng và tính đến chênh lệch giá mua, bán để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Với nhà đầu tư có ý định nắm giữ USD để kiếm lời, diễn biến hiện tại đòi hỏi sự thận trọng hơn. USD quốc tế giảm không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ giảm tương ứng và ngược lại, trong khi thị trường tự do đi ngang cho thấy đà giảm chưa lan tỏa đồng đều. Nếu mua vào ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí phát sinh thua lỗ khi bán ra do chênh lệch giá mua, bán.

Tỷ giá USD hôm nay 16/10: Thị trường tự do chững giá, mua USD lúc này có lợi không? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 16/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.