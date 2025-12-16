Vận may, tài lộc và lưu ý cho 12 con giáp ngày 17/12

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ảnh minh họa

Vận thế và các việc nên/kiêng kỵ của 12 con giáp vào ngày 17/12

1. Con giáp Tý

Vận may hỗ trợ giao tiếp nhân sự thông suốt, dễ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người khác, rất có lợi cho việc thăng tiến sự nghiệp và tự hoàn thiện bản thân. Cần xem xét toàn diện, làm rõ phương hướng tiến lên và tăng cường khả năng phối hợp tổng thể.

Việc nên làm: Thăm viếng thầy cô, hợp tác nhóm, quản lý tài chính, nghiên cứu học tập, tổng hợp nguồn lực, v.v.

Hướng tốt: Tây Nam lợi cho hợp tác, thông suốt.

Trang phục: Màu trắng hoặc vàng giúp tăng cường vận may.

2. Con giáp Sửu

Lợi cho việc phát huy tài năng, thúc đẩy công việc đạt được tiến triển đột phá. Cần xác định mục tiêu rõ ràng, lập kế hoạch chi tiết và hành động ổn định, có trật tự. Nên chú trọng hiệu quả thực tế, thuận theo thời thế thay đổi, tránh lãng phí tài nguyên vô ích.

Việc nên làm: Khảo sát thực địa, tuyên truyền phổ biến kiến thức, thực hiện các hoạt động công ích.

Hướng tốt: Đông Nam và phương Bắc giúp hài hòa quan hệ nhân sự;

Trang phục: Màu vàng hoặc đỏ tươi giúp tăng cường vận may.

3. Con giáp Dần

Nên giữ lòng khoan dung, giữ tâm thái bình hòa, duy trì cục diện hiện tại, tuyệt đối không nên chủ động tấn công một cách mạo hiểm. Cần luôn giữ cảnh giác, cân nhắc lợi ích chung.

Việc nên làm: Nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt, không nên tham gia hợp tác đàm phán, giao thiệp xã hội, thương lượng kinh doanh.

Hướng kiêng kỵ: Tây Nam dễ phát sinh xung đột, thị phi, cần cố gắng tránh né;

Trang phục: Màu đen hoặc xanh đậm giúp hóa giải trở ngại.

4. Con giáp Mão

Nên tuân thủ quy trình đã định, duy trì trạng thái ổn định, không nên quá mức theo đuổi mở rộng bên ngoài. Cần thuận theo quy luật tự nhiên, kiểm soát tiến độ, tránh hành động cưỡng ép mạo hiểm.

Việc nên làm: Dự trữ vật chất, tự đánh giá lại bản thân, lập kế hoạch chiến lược, tĩnh tâm học tập.

Hướng kiêng kỵ: Phương Bắc dễ gây ra thị phi, trở ngại, cần chủ động né tránh.

Trang phục: Màu xanh lá cây và xanh nhạt giúp tăng cường nội lực.

5. Con giáp Thìn

Vận may hỗ trợ hài hòa giao tiếp, giảm bớt áp lực tinh thần và thể chất, thúc đẩy các công việc phát triển tốt đẹp. Cần xác định rõ mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện chi tiết. Nên đứng trên góc độ tổng thể, tích hợp đầy đủ nguồn lực đội nhóm.

Việc nên làm: Thăm viếng giao lưu, hợp tác nhóm, quảng bá tuyên truyền.

Hướng tốt: Tây Nam và phương Bắc lợi cho hợp tác thông suốt;

Trang phục: Màu trắng và đen giúp hóa giải rắc rối tiềm ẩn.

6. Con giáp Tỵ

Vận may thúc đẩy hiệu quả giao tiếp, tăng cường sự hiểu biết và đồng thuận lẫn nhau, làm rõ phương hướng phát triển, thúc đẩy công việc tiến triển vững chắc. Nên phát huy triệt để lợi thế bản thân, giữ cân bằng nhịp độ hành động và tăng cường sự gắn kết nội bộ.

Việc nên làm: Thăm viếng đàm phán, thương lượng thương mại, hợp tác nhóm, giao lưu xã hội, lập kế hoạch chiến lược.

Hướng tốt: Hướng Tây Nam hỗ trợ nâng cao vận thế.

Trang phục: Kết hợp màu đỏ và xanh lá cây lợi cho mở rộng sự nghiệp.

7. Con giáp Ngọ

Lợi cho việc xử lý các công việc cụ thể một cách thỏa đáng. Nên tập trung vào mục tiêu cốt lõi, cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại. Cần áp dụng chính sách dựa trên tình hình thực tế, xem xét chu đáo, nắm bắt chính xác mức độ tiến thoái.

Việc nên làm: Đàm phán giao dịch, quản lý đánh giá, nghiên cứu thảo luận.

Hướng kiêng kỵ: Tý Ngọ tương xung, phương Bắc dễ tiềm ẩn rủi ro, cần thận trọng tránh né; Hướng Tây Nam.

Trang phục: Kết hợp màu đỏ và xanh lá cây giúp mở rộng không gian phát triển.

8. Con giáp Mùi

Nên tuân theo các quy tắc thông thường, giữ trạng thái ổn định, không nên có bất kỳ hành động lớn nào. Cần thuận theo thời thế và lòng người, nên làm nhiều việc có ý nghĩa.

Việc nên làm: Khảo sát thăm hỏi, quảng cáo tuyên truyền, giải đáp thắc mắc, nghỉ ngơi học tập. Nên giữ lòng kiềm chế, nhẫn nhịn để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Hướng kiêng kỵ: Phương Bắc dễ gây ra thị phi tiêu hao.

Trang phục: Kết hợp màu đỏ và vàng lợi cho đạt được lợi ích chung.

9. Con giáp Thân

Vận may hỗ trợ giao tiếp nhân sự thông suốt, củng cố nhận thức chung, mở rộng tầm nhìn, thúc đẩy công việc tiến triển hiệu quả. Nên học hỏi từ nhiều nguồn, tích cực hợp tác, cộng tác để cùng chia sẻ lợi ích.

Việc nên làm: Thăm viếng khảo sát, hợp tác nhóm, mở rộng thị trường, nghiên cứu thảo luận. Nên lắng nghe ý kiến của người khác; Đông Nam, phương Bắc lợi cho hợp tác mở rộng.

Trang phục: Màu đen và vàng đều giúp tăng cường vận thế.

10. Con giáp Dậu

Dễ được bạn bè giúp đỡ khi gặp khó khăn, hỗ trợ củng cố sức mạnh bản thân, thúc đẩy sự nghiệp tiến lên vững chắc. Cần suy nghĩ và lập kế hoạch toàn diện, tích cực bố trí chuẩn bị. Nên kiên trì lấy chữ tín làm đầu, chú trọng giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Việc nên làm: Thăm viếng hội họp, kết bạn tương trợ, tìm kiếm tài lộc giao dịch, đàm phán dự án, lập kế hoạch nghiên cứu.

Hướng tốt: Đông Nam và Tây Nam lợi cho tìm kiếm sự giúp đỡ, thông suốt.

Trang phục: Màu trắng và vàng mang ý nghĩa cát tường.

11. Con giáp Tuất

Nên giữ tâm thái bình hòa, hành động vững vàng, trầm ổn, không nên quá mức tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cần thuận theo sự thay đổi của tình hình, nắm bắt thời cơ tiến thoái, tránh tiêu hao vô ích.

Việc nên làm: Thăm hỏi an ủi, tuyên truyền quảng bá, hoạt động công ích, nghỉ ngơi thư giãn tinh thần. Nên giữ vững nội lực, không nên bận tâm đến được mất nhất thời.

Hướng kiêng kỵ: Tây Nam dễ phát sinh thị phi tiêu hao, cố gắng tránh.

Trang phục: Kết hợp màu đỏ và vàng có thể tăng cường khí chất bản thân.

12. Con giáp Hợi

Nên giữ sự bình tĩnh, trầm ổn, cố gắng giữ vững tình hình ổn định, kiên định với chính đạo ban đầu, tránh nghe theo lời người khác, tham lam lợi ích ngắn hạn.

Việc nên làm: Nên chuyên tâm làm tốt việc trong phận sự, không nên mở rộng hợp tác giao lưu, tìm kiếm tài lộc. Cần kiên trì con đường tự lực tự cường, giảm bớt sự phụ thuộc.

Hướng kiêng kỵ: Tây Nam dễ gặp trở ngại cản trở, cần cố gắng tránh.

Trang phục: Kết hợp màu xanh đậm hoặc đen trắng giúp giảm bớt áp lực.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo