Có hơn 20 tỷ tiền tiết kiệm, người đàn ông nghỉ hưu sớm đã phải quay lại tìm việc sau 6 tháng từ một sự cố
GĐXH - "Nghỉ hưu sớm, tự do tài chính" là ước mơ của nhiều người, nhưng đằng sau nó thường ẩn chứa những rủi ro tiềm tàng.
Từ bỏ công việc gắn bó 30 năm, nghỉ hưu sớm ở độ tuổi 50
"Nghỉ hưu sớm, tự do tài chính" (FIRE - Financial Independence, Retire Early) là ước mơ của nhiều người, nhưng đằng sau nó thường ẩn chứa những rủi ro tiềm tàng.
Ông Sato Yoshiaki (tên nhân vật đã được thay đổi), một người đàn ông Nhật Bản 52 tuổi, có thu nhập hàng năm khoảng 5 triệu yên. Do sống lâu năm với gia đình và chi phí thấp, ông đã duy trì đầu tư từ năm 30 tuổi. Đến ngoài 50 tuổi, tài sản của ông đã vượt mốc 100 triệu yên, cộng với tiền lương hưu, tổng tài sản là 120 triệu yên (khoảng 20 tỷ VND ). Ông tự tin mình đã đủ điều kiện để có được "tự do vĩnh viễn" và quyết định từ bỏ công việc đã gắn bó hơn 30 năm.
Ngày hôm sau khi nghỉ việc, "cuộc sống tự do" của ông bắt đầu.
Trong vài tuần đầu, cuộc sống như thiên đường: ngủ dậy tự nhiên, xem phim cũ và hoạt hình thỏa thích, mặc đồ ở nhà cả ngày không ra ngoài. Tuy nhiên, cuộc sống không giới hạn nhanh chóng bị phá vỡ. Ba tháng sau, ông bắt đầu "uống rượu ngay khi thức dậy", chuyển từ bia sang cả chai whisky; ban ngày xem phim, tối lang thang thâu đêm, lịch sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.
Cú sốc sau thời gian "tự do tài chính"
Sáu tháng sau, vào một buổi sáng sớm, ông đột nhiên chóng mặt, nôn mửa liên tục, không thể đứng vững và phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán ông bị rối loạn thần kinh thực vật nghiêm trọng, nguyên nhân chính là do nghiện rượu kéo dài và lịch sinh hoạt bị đảo lộn. Điều này khiến ông lần đầu tiên nhận ra rằng, sự tự do sau nghỉ hưu sớm - FIRE đang hủy hoại cơ thể và cuộc sống của chính mình.
Sau khi hồi phục, ông bắt đầu suy ngẫm và quyết định tìm công việc ngắn hạn. Cuối cùng, ông làm công việc khuân vác, bốc dỡ tại một kho hàng thực phẩm. Công việc chân tay có quy luật đã giúp ông dần dần phục hồi sức khỏe, bỏ thói quen ra ngoài vào đêm khuya, và tìm lại được cảm giác vững vàng. Sáu tháng sau, ông thi lấy bằng lái xe nâng, được công nhận về hiệu suất làm việc, và chưa đầy hai năm đã trở lại với công việc toàn thời gian.
Chuyên gia tài chính chỉ ra rằng, mặc dù FIRE có vẻ tuyệt vời, nhưng "tự do vô hạn" có thể khiến cuộc sống thiếu đi kế hoạch và rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Tài sản mang lại quyền tự do lựa chọn, nhưng điều thực sự hỗ trợ hạnh phúc lại là lối sống có quy tắc, sự tham gia xã hội và kết nối với mọi người.
Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm - con dao hai lưỡi
Câu chuyện của ông Sato là lời cảnh báo đắt giá cho những ai theo đuổi triết lý FIRE. Tự do tài chính là mục tiêu đáng ngưỡng mộ, nhưng "tự do vô hạn" nếu không đi kèm với kỷ luật và mục đích sống sẽ trở thành lưỡi dao hai lưỡi, dễ dàng đẩy con người vào lối sống vô độ và hủy hoại sức khỏe.
Lời khuyên quan trọng nhất là: FIRE không phải là nghỉ hưu khỏi mọi hoạt động, mà là nghỉ hưu khỏi sự ép buộc.
Thiết lập cấu trúc sống: Dù không còn áp lực công việc, bạn cần duy trì một lịch sinh hoạt có quy tắc (giờ dậy, giờ tập thể dục, giờ ăn). Cấu trúc là nền tảng giữ gìn sức khỏe thể chất và sự ổn định của hệ thần kinh.
Tìm kiếm mục đích (Purpose): Tiền bạc chỉ giải quyết vấn đề vật chất, nhưng hạnh phúc cần mục đích. Hãy tham gia công việc tình nguyện, học kỹ năng mới, theo đuổi đam mê, hoặc làm công việc bán thời gian để duy trì sự kết nối xã hội và cảm giác có ích.
Sức khỏe là tài sản số 1: Đừng bao giờ đánh đổi thói quen lành mạnh lấy sự hưởng thụ nhất thời.
Sự tự do đích thực nằm ở việc có đủ tiền để lựa chọn cuộc sống mình muốn, chứ không phải để buông thả cuộc sống. Hãy chuẩn bị tinh thần và tìm ra "lý do tồn tại" trước khi chuẩn bị tài khoản ngân hàng.
Theo ABLW
Sinh ra đã cứng cỏi: Những cung hoàng đạo dám đi con đường không ai chọnGia đình - 42 phút trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những cung hoàng đạo mang trong mình tinh thần cứng cỏi hiếm có, sẵn sàng đi ngược chiều gió để giữ vững nguyên tắc và chạm tay vào thành công.
Người vợ đặt tấm biển 'tiểu tam' tại lễ tốt nghiệp gây xôn xao mạng xã hộiChuyện vợ chồng - 4 giờ trước
Buổi lễ tốt nghiệp của một trường đại học gây sốt mạng xã hội khi một nữ sinh nhận tấm biển chúc mừng ghi chữ ‘kẻ phá hoại gia đình người khác’, đặt ngay trước cửa khách sạn nơi sự kiện diễn ra.
Sau 50 tuổi, cha mẹ có tầm nhìn xa đều âm thầm để lại cho con 3 loại 'tài sản'Gia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 50, điều cha mẹ nên nghĩ tới không còn là tích lũy thêm bao nhiêu tiền, mà là mình đã để lại cho con những "tài sản" nào để con đứng vững giữa đời.
Đi làm shipper mà về quê “nổ” làm giám đốc: Sự thật hé lộ qua tờ thanh toán tiệc tất niênGia đình - 16 giờ trước
Tờ thanh toán tiệc tất niên, thứ từng được xem là bằng chứng cho sự “thành đạt” giờ lại trở thành mảnh ghép cuối cùng bóc trần sự thật.
Đến tuổi nghỉ hưu tôi mới thấm: Con cái không phải chỗ dựa, tiền mới là phao cứu sinhGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Gần nửa đời người đi qua với đủ thăng trầm, chỉ đến khi nghỉ hưu tôi mới hiểu rõ một điều: tuổi già muốn bình yên thì nhất định phải chủ động về tiền bạc, đừng trông chờ quá nhiều vào con cái.
Cãi lý đến cùng: Thói quen đáng sợ của một số cung hoàng đạoGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Với một số cung hoàng đạo, tranh cãi không đơn thuần là cảm xúc bốc đồng. Đó còn là "cuộc chiến lý lẽ", nơi họ sẵn sàng phân tích đúng sai đến cùng, chỉ dừng lại khi đối phương chịu thừa nhận mình sai.
Chú rể Đồng Nai tiết lộ hậu trường bộ ảnh ‘Thầy cô cưới nhau’ gây sốt mạngChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Bộ ảnh ‘Thầy cô cưới nhau’ giữa sân trường ở Đồng Nai ra đời từ một câu hỏi hồn nhiên của học trò và được thực hiện ngẫu hứng, nhanh chóng gây sốt nhờ sự giản dị và cảm xúc chân thật.
5 khoản đầu tư cho bản thân không bao giờ lỗ vốnGia đình - 1 ngày trước
Chúng ta thường đắn đo cả ngày khi mua một chiếc váy đắt tiền, nhưng lại dễ dàng phung phí thời gian vào những mối quan hệ vô bổ. Trong bài toán kinh tế của cuộc đời, có những khoản đầu tư không đo bằng số dư tài khoản, mà đo bằng sự an yên và khí chất.
5 điều tôi 'dọn sạch' khỏi cuộc đời để nghỉ hưu an yênGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định thay đổi dứt khoát 5 điều trong cuộc sống đã giúp quãng đời hưu trí trở nên nhẹ nhõm, vui tươi và đúng nghĩa "sống cho mình".
4 sai lầm tốn kém người nghỉ hưu cần tránh để không phải trả giá đắtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nghỉ hưu, nhiều người cố gắng chi tiêu hợp lý nhưng nhiều khi họ lại phát hiện ra tiền không cánh mà bay, thực chất là bị thất thoát qua những chi tiết nhỏ không ngờ tới.
Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhấtGia đình
GĐXH - Muốn có vận mệnh tốt khi bước vào tuổi già, mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình hai khoản "vốn" quan trọng.