Có hơn 20 tỷ tiền tiết kiệm, người đàn ông nghỉ hưu sớm đã phải quay lại tìm việc sau 6 tháng từ một sự cố

Thứ hai, 07:31 15/12/2025
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - "Nghỉ hưu sớm, tự do tài chính" là ước mơ của nhiều người, nhưng đằng sau nó thường ẩn chứa những rủi ro tiềm tàng.

Có hơn 20 tỷ tiền tiết kiệm, người đàn ông nghỉ hưu sớm đã phải quay lại tìm việc sau 6 tháng từ một sự cố - Ảnh 1.Bước vào tuổi trung niên: Nếu bạn chuyển 50% số tiền tiết kiệm của mình thành 3 thứ, bạn sẽ cảm ơn chính mình sau 10 năm

GĐXH - Việc "chuyển đổi" 50% tiền tiết kiệm như vậy khi bạn bước vào tuổi trung niên không phải là khuyến khích tiêu xài vô trách nhiệm, mà là cổ vũ một quan điểm về tài sản thông minh và có tầm nhìn xa hơn.

Từ bỏ công việc gắn bó 30 năm, nghỉ hưu sớm ở độ tuổi 50

"Nghỉ hưu sớm, tự do tài chính" (FIRE - Financial Independence, Retire Early) là ước mơ của nhiều người, nhưng đằng sau nó thường ẩn chứa những rủi ro tiềm tàng.

Ông Sato Yoshiaki (tên nhân vật đã được thay đổi), một người đàn ông Nhật Bản 52 tuổi, có thu nhập hàng năm khoảng 5 triệu yên. Do sống lâu năm với gia đình và chi phí thấp, ông đã duy trì đầu tư từ năm 30 tuổi. Đến ngoài 50 tuổi, tài sản của ông đã vượt mốc 100 triệu yên, cộng với tiền lương hưu, tổng tài sản là 120 triệu yên (khoảng 20 tỷ VND ). Ông tự tin mình đã đủ điều kiện để có được "tự do vĩnh viễn" và quyết định từ bỏ công việc đã gắn bó hơn 30 năm.

Có hơn 20 tỷ tiền tiết kiệm, người đàn ông nghỉ hưu sớm đã phải quay lại tìm việc sau 6 tháng từ một sự cố - Ảnh 2.

Nghỉ hưu sớm đang là sự lựa chọn của một số người trung niên đã có sự tích lũy. Ảnh minh họa

Ngày hôm sau khi nghỉ việc, "cuộc sống tự do" của ông bắt đầu.

Trong vài tuần đầu, cuộc sống như thiên đường: ngủ dậy tự nhiên, xem phim cũ và hoạt hình thỏa thích, mặc đồ ở nhà cả ngày không ra ngoài. Tuy nhiên, cuộc sống không giới hạn nhanh chóng bị phá vỡ. Ba tháng sau, ông bắt đầu "uống rượu ngay khi thức dậy", chuyển từ bia sang cả chai whisky; ban ngày xem phim, tối lang thang thâu đêm, lịch sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

Cú sốc sau thời gian "tự do tài chính"

Sáu tháng sau, vào một buổi sáng sớm, ông đột nhiên chóng mặt, nôn mửa liên tục, không thể đứng vững và phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán ông bị rối loạn thần kinh thực vật nghiêm trọng, nguyên nhân chính là do nghiện rượu kéo dài và lịch sinh hoạt bị đảo lộn. Điều này khiến ông lần đầu tiên nhận ra rằng, sự tự do sau nghỉ hưu sớm - FIRE đang hủy hoại cơ thể và cuộc sống của chính mình.

Sau khi hồi phục, ông bắt đầu suy ngẫm và quyết định tìm công việc ngắn hạn. Cuối cùng, ông làm công việc khuân vác, bốc dỡ tại một kho hàng thực phẩm. Công việc chân tay có quy luật đã giúp ông dần dần phục hồi sức khỏe, bỏ thói quen ra ngoài vào đêm khuya, và tìm lại được cảm giác vững vàng. Sáu tháng sau, ông thi lấy bằng lái xe nâng, được công nhận về hiệu suất làm việc, và chưa đầy hai năm đã trở lại với công việc toàn thời gian.

Chuyên gia tài chính chỉ ra rằng, mặc dù FIRE có vẻ tuyệt vời, nhưng "tự do vô hạn" có thể khiến cuộc sống thiếu đi kế hoạch và rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Tài sản mang lại quyền tự do lựa chọn, nhưng điều thực sự hỗ trợ hạnh phúc lại là lối sống có quy tắc, sự tham gia xã hội và kết nối với mọi người.

Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm  - con dao hai lưỡi  

Câu chuyện của ông Sato là lời cảnh báo đắt giá cho những ai theo đuổi triết lý FIRE. Tự do tài chính là mục tiêu đáng ngưỡng mộ, nhưng "tự do vô hạn" nếu không đi kèm với kỷ luật và mục đích sống sẽ trở thành lưỡi dao hai lưỡi, dễ dàng đẩy con người vào lối sống vô độ và hủy hoại sức khỏe.

Lời khuyên quan trọng nhất là: FIRE không phải là nghỉ hưu khỏi mọi hoạt động, mà là nghỉ hưu khỏi sự ép buộc.

Thiết lập cấu trúc sống: Dù không còn áp lực công việc, bạn cần duy trì một lịch sinh hoạt có quy tắc (giờ dậy, giờ tập thể dục, giờ ăn). Cấu trúc là nền tảng giữ gìn sức khỏe thể chất và sự ổn định của hệ thần kinh.

Tìm kiếm mục đích (Purpose): Tiền bạc chỉ giải quyết vấn đề vật chất, nhưng hạnh phúc cần mục đích. Hãy tham gia công việc tình nguyện, học kỹ năng mới, theo đuổi đam mê, hoặc làm công việc bán thời gian để duy trì sự kết nối xã hội và cảm giác có ích.

Sức khỏe là tài sản số 1: Đừng bao giờ đánh đổi thói quen lành mạnh lấy sự hưởng thụ nhất thời.

Sự tự do đích thực nằm ở việc có đủ tiền để lựa chọn cuộc sống mình muốn, chứ không phải để buông thả cuộc sống. Hãy chuẩn bị tinh thần và tìm ra "lý do tồn tại" trước khi chuẩn bị tài khoản ngân hàng.

Theo  ABLW

Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhất

Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhất

Gia đình

GĐXH - Muốn có vận mệnh tốt khi bước vào tuổi già, mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình hai khoản "vốn" quan trọng.

4 sai lầm tốn kém người nghỉ hưu cần tránh để không phải trả giá đắt

4 sai lầm tốn kém người nghỉ hưu cần tránh để không phải trả giá đắt

Gia đình
Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Nuôi dạy con
Đến tuổi nghỉ hưu tôi mới thấm: Con cái không phải chỗ dựa, tiền mới là phao cứu sinh

Đến tuổi nghỉ hưu tôi mới thấm: Con cái không phải chỗ dựa, tiền mới là phao cứu sinh

Gia đình
Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Nuôi dạy con

