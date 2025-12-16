Tưởng nghỉ hưu sớm là thiên đường, 6 tháng sau tôi phải đi xin việc lại
GĐXH - Nghỉ hưu sớm - giấc mơ tự do không phải ai cũng chịu nổi.
Ở tuổi 36, Rachel Covert từng là phó chủ tịch của hãng thiết kế thời trang Isaac Mizrahi Live, với mức thu nhập lên tới 180.000 USD mỗi năm. Đó là vị trí mà nhiều người mơ ước, nhưng cũng đi kèm lịch làm việc dày đặc và áp lực khủng khiếp. Cuối cùng, Rachel quyết định rời bỏ tất cả để nghỉ hưu sớm, đổi lấy điều cô khao khát nhất: tự do.
"Tôi muốn được đi tập yoga lúc 10 giờ sáng thứ Tư", Rachel nói, khi trong tay cô đang có gần 500.000 USD (tương đương hơn 12 tỷ đồng).
Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn tận hưởng cuộc sống không đồng hồ báo thức, Rachel bắt đầu cảm nhận một nỗi lo âm ỉ: sợ hết tiền.
Khi tài sản hữu hạn trở thành nỗi ám ảnh thường trực
Trước đây, khoản tiền nửa triệu USD khiến Rachel cảm thấy an toàn. Nhưng khi không còn lương đều đặn hàng tháng, cô nhận ra đó chỉ là một con số hữu hạn đang dần vơi đi theo từng hóa đơn sinh hoạt.
Dù đã thắt chặt chi tiêu, cảm giác bất an vẫn không buông tha.
Đây cũng là trải nghiệm chung của nhiều người theo đuổi phong trào FIRE – nghỉ hưu sớm và độc lập tài chính.
Không thể phủ nhận FIRE mang lại nhiều lợi ích: thêm thời gian cho gia đình, theo đuổi đam mê, du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng mặt trái là áp lực phải quản lý một khoản tiền có giới hạn, cùng cảm giác mất đi sự ổn định tâm lý khi không còn nguồn thu nhập cố định.
FIRE không chỉ có một lối đi
Phong trào FIRE bắt nguồn từ cuốn sách "Tiền của bạn hoặc cuộc sống của bạn", do một cặp tác giả đạt được độc lập tài chính trước tuổi 40 chắp bút.
Theo thời gian, FIRE phát triển thành nhiều nhánh khác nhau, phản ánh những cách tiếp cận linh hoạt hơn với nghỉ hưu sớm.
Rachel Covert lựa chọn Barista FIRE – tức nghỉ hưu sớm nhưng vẫn duy trì công việc bán thời gian.
Cô rời New York, trở thành du mục kỹ thuật số tại các quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp như Mexico và Bồ Đào Nha, đồng thời làm huấn luyện viên trực tuyến để tạo thêm thu nhập và tiếp tục tích lũy cho quỹ hưu trí.
Với Rachel, nghỉ hưu sớm không có nghĩa là ngừng làm việc hoàn toàn, mà là làm việc theo cách ít áp lực hơn và có quyền lựa chọn.
Cầm gần 5 tỷ đồng nghỉ hưu sớm, rồi lại quay về điểm xuất phát
Gwendolyn Merz, tốt nghiệp đại học năm 2013 và từng làm việc trong lĩnh vực CNTT cho một công ty Fortune 100, cũng gia nhập phong trào FIRE vì không chịu nổi môi trường làm việc độc hại.
Cô dồn sức tiết kiệm, đồng thời tăng thu nhập từ viết blog, podcast và cho thuê tài sản.
Sau 5 năm, với số tiền 200.000 USD (gần 5 tỷ đồng), Merz quyết định nghỉ việc văn phòng. Ban đầu, cô cảm thấy nhẹ nhõm và tin rằng mình đã đủ an toàn về tài chính. Nhưng thực tế nhanh chóng giáng cho cô một đòn tỉnh ngộ.
Chỉ ít lâu sau khi nghỉ hưu sớm, Merz phải chi 10.000 USD để sửa nhà, trong khi bất động sản cho thuê không còn sinh lời như kỳ vọng. Dòng tiền bắt đầu chao đảo.
"Sau khoảng 6 tháng, tôi thấy mọi thứ không ổn. Có lẽ tôi phải quay lại làm việc", Merz chia sẻ. Và cô đã đi phỏng vấn để xin việc trở lại trong ngành CNTT, nơi cô từng rất muốn rời xa.
Nghỉ hưu sớm cần bao nhiêu tiền mới đủ?
Câu hỏi lớn nhất của những người theo đuổi FIRE là: bao nhiêu tiền thì có thể nghỉ hưu sớm một cách an toàn?
Theo Marguerita Cheng, chuyên gia tài chính cá nhân, câu trả lời không nằm ở một con số cố định, mà phụ thuộc hoàn toàn vào mức chi tiêu và lối sống mỗi người.
Điều quan trọng là phải hiểu rõ mình muốn sống như thế nào, đâu là những chi phí không thể cắt giảm.
Từ đó, người nghỉ hưu sớm có thể áp dụng quy tắc 4% – tức rút 4% tổng tài sản mỗi năm – để ước lượng mức tiết kiệm cần thiết. Dù không hoàn hảo, phương pháp này giúp nhiều người định hình được mục tiêu tài chính thực tế hơn.
Lạm phát và những biến số không thể lường trước
Một thách thức lớn khác với người nghỉ hưu sớm là lạm phát. Có thời điểm, lạm phát tại Mỹ lên tới 9%, khiến chi phí sinh hoạt leo thang chóng mặt.
Trong khi đó, người đã rời khỏi thị trường lao động lại không được hưởng lợi từ mức tăng thu nhập trung bình hơn 40% trong thập kỷ qua.
Michael Quan, nghỉ hưu ở tuổi 36, cho biết anh không tuân thủ cứng nhắc quy tắc 4% mà tiếp tục tái đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản. Với anh, mục tiêu cuối cùng không phải nghỉ hưu sớm, mà là độc lập tài chính, trạng thái không phải làm việc vì tiền.
Dù vậy, ngay cả Michael cũng thừa nhận áp lực từ chi phí sinh hoạt tăng cao, đặc biệt là tiền ăn uống trong vài năm gần đây, buộc gia đình anh phải liên tục rà soát dòng tiền.
Khi nghỉ hưu sớm không mang lại hạnh phúc như kỳ vọng
Không phải ai nghỉ hưu sớm cũng tìm thấy sự bình yên. Ngoài rủi ro tài chính, nhiều người còn đối mặt với cảm giác trống rỗng, mất phương hướng khi không còn công việc để gắn bó.
Cuộc sống quá nhàn rỗi đôi khi khiến họ chán nản, thiếu mục tiêu, và cuối cùng lại quay về thị trường lao động, không hẳn vì tiền, mà để tìm lại ý nghĩa sống.
Nghỉ hưu sớm hay độc lập tài chính: Đâu mới là đích đến?
Thực tế cho thấy, nghỉ hưu sớm không phải là đích đến lý tưởng cho tất cả mọi người. Với nhiều người, độc lập tài chính mới là trạng thái bền vững hơn.
Có tiền thôi chưa đủ, điều quan trọng hơn là chuẩn bị tâm lý, kế hoạch chi tiêu linh hoạt và một mục tiêu sống rõ ràng. Nếu không, giấc mơ nghỉ hưu sớm rất dễ biến thành nỗi lo kéo dài, buộc người ta phải quay lại vòng xoáy công việc chỉ sau vài tháng tự do ngắn ngủi.
Theo BI, CNBC
5 quy tắc tuyệt đối không được phạm phải nơi công sở: Không hiểu sớm sẽ thất bại và chịu thiệt thòi lớnGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Công sở là nơi mà có những quy tắc còn quan trọng hơn cả bản lĩnh. Quy tắc ở đây không phải là mánh khóe cơ hội, không phải là sự khéo léo nịnh bợ, mà là sự chừng mực ẩn trong chi tiết và sự tỉnh táo khắc sâu trong cốt cách.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mối quan hệ mở hay là 'thỏa thuận tình dục'?Gia đình - 11 giờ trước
Mối quan hệ mở (Open Relationship) trở thành đề tài cho nhiều cuộc tranh cãi không hồi kết. Và không phải ai cũng sẵn sàng thú nhận việc họ đang ở trong một mối quan hệ như thế.
Công việc bị đe dọa trong thời đại AI: Cú sốc của người mẹ đơn thân từng muốn nghỉ hưu sớmGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 để tận hưởng cuộc sống, người mẹ đơn thân buộc phải đánh giá lại kế hoạch tài chính khi trí tuệ nhân tạo lên ngôi, đe dọa trực tiếp nguồn thu nhập của cô.
Nghỉ hưu, đừng vội vàng quyết định dưỡng lão theo cách này kẻo hối hậnGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cao tuổi vì vội vàng quyết định cách dưỡng lão mà sau này lại rơi vào cảnh khó khăn, sống trong u uất.
5 bí quyết kiếm tiền giúp cuộc sống sang trang: Biết sớm để đổi vậnGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - 5 bí kíp kiếm tiền đơn giản nhưng mang tính nền tảng, có thể giúp một người bình thường từng bước tiến gần hơn tới cuộc sống giàu có.
Sinh ra đã cứng cỏi: Những cung hoàng đạo dám đi con đường không ai chọnGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những cung hoàng đạo mang trong mình tinh thần cứng cỏi hiếm có, sẵn sàng đi ngược chiều gió để giữ vững nguyên tắc và chạm tay vào thành công.
Có hơn 20 tỷ tiền tiết kiệm, người đàn ông nghỉ hưu sớm đã phải quay lại tìm việc sau 6 tháng từ một sự cốGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - "Nghỉ hưu sớm, tự do tài chính" là ước mơ của nhiều người, nhưng đằng sau nó thường ẩn chứa những rủi ro tiềm tàng.
Người vợ đặt tấm biển 'tiểu tam' tại lễ tốt nghiệp gây xôn xao mạng xã hộiChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Buổi lễ tốt nghiệp của một trường đại học gây sốt mạng xã hội khi một nữ sinh nhận tấm biển chúc mừng ghi chữ ‘kẻ phá hoại gia đình người khác’, đặt ngay trước cửa khách sạn nơi sự kiện diễn ra.
Sau 50 tuổi, cha mẹ có tầm nhìn xa đều âm thầm để lại cho con 3 loại 'tài sản'Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau tuổi 50, điều cha mẹ nên nghĩ tới không còn là tích lũy thêm bao nhiêu tiền, mà là mình đã để lại cho con những "tài sản" nào để con đứng vững giữa đời.
Đi làm shipper mà về quê “nổ” làm giám đốc: Sự thật hé lộ qua tờ thanh toán tiệc tất niênGia đình - 1 ngày trước
Tờ thanh toán tiệc tất niên, thứ từng được xem là bằng chứng cho sự “thành đạt” giờ lại trở thành mảnh ghép cuối cùng bóc trần sự thật.
Đến tuổi nghỉ hưu tôi mới thấm: Con cái không phải chỗ dựa, tiền mới là phao cứu sinhGia đình
GĐXH - Gần nửa đời người đi qua với đủ thăng trầm, chỉ đến khi nghỉ hưu tôi mới hiểu rõ một điều: tuổi già muốn bình yên thì nhất định phải chủ động về tiền bạc, đừng trông chờ quá nhiều vào con cái.