Vật thể bí ẩn rơi xuống từ vũ trụ
Được biết, sự việc như thế này rất hiếm khi xảy ra.
Lực lượng Cảnh sát Tây Úc đã thông báo rằng một khối lớn mảnh vỡ đang cháy được phát hiện tại sa mạc Pilbara (Tây Úc).
Công nhân mỏ đã báo động cho các dịch vụ khẩn cấp sau khi phát hiện vật thể bí ẩn vào ngày 18 tháng 10 trên một con đường tiếp cận hẻo lánh, cách thị trấn khai thác mỏ Newman khoảng 30 kilômét (khoảng 18 dặm).
Hiện tại, một cuộc điều tra đa cơ quan đang được tiến hành, bao gồm Lực lượng Cảnh sát, Cơ quan Vũ trụ Úc và Cục Phòng cháy Chữa cháy và Dịch vụ Khẩn cấp.
Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng, các cuộc điều tra ban đầu đều chỉ ra vật thể này là một phần của tàu vũ trụ. Nhà khảo cổ học không gian người Úc Alice Gorman được dẫn lời trên tờ The Guardian suy đoán rằng nó thậm chí có thể là "tầng thứ tư của tên lửa Trường Chinh" (Jieling rocket) do Trung Quốc phóng vào tháng 9.
Trong một tuyên bố trên Facebook, Lực lượng Cảnh sát Tây Úc cho biết: "Đánh giá ban đầu cho thấy nó được làm bằng sợi carbon và phù hợp với các mảnh vụn không gian đã được xác định trước đây, chẳng hạn như bình áp suất bọc composite hoặc thùng nhiên liệu tên lửa."
"Cục An toàn Giao thông Vận tải Úc đã loại trừ mọi liên hệ với máy bay thương mại."
Việc tìm thấy mảnh vỡ không gian là tương đối hiếm. Nhiều biện pháp bảo vệ đã được áp dụng để hạn chế khả năng bất kỳ công nghệ nào đang quay quanh quỹ đạo rơi xuống mặt đất. Những biện pháp này bao gồm việc lên kế hoạch tái nhập khí quyển có kiểm soát đối với các tàu vũ trụ lỗi thời, và sử dụng các vật liệu dễ cháy trong bầu khí quyển để các mảnh lớn không thể rơi xuống đất.
Ngoài ra, hầu hết bề mặt Trái Đất là nước, vì vậy bất cứ vật thể nào đủ lớn để chạm tới bề mặt đều có nhiều khả năng rơi xuống đại dương hơn là đất liền.
Thực tế, một mảnh lớn của tàu vũ trụ đã rơi xuống đại dương và bị sóng đánh dạt vào một bãi biển Tây Úc vào năm 2023.
Nếu bạn tìm thấy một vật thể mà bạn nghi ngờ là rác thải không gian ở Úc, Cơ quan Vũ trụ Úc cảnh báo bạn không nên chạm vào nó, vì các vật thể không gian có thể chứa vật liệu nguy hiểm. Thay vào đó, bạn nên liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp địa phương, những người sẽ đánh giá vật thể và điều tra nguồn gốc của nó.
Chính xác vật thể này rơi ra từ tàu vũ trụ nào hiện vẫn chưa được xác định, nhưng có lẽ chúng ta sẽ sớm có câu trả lời.
Lực lượng Cảnh sát Tây Úc cho biết: "Vật thể đã được bảo đảm an toàn, và hiện không có mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng."
Nguồn: Science Alert
