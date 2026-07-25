Mẹ thạc sĩ hy sinh cả sự nghiệp vì con, kết cục đau lòng khiến ai cũng phải nghĩ lại về cách dạy con

Không ít bậc phụ huynh dành cả tuổi trẻ để vun vén cho con, nhưng rồi vẫn nhận về sự thất vọng. Câu chuyện của một bà mẹ thạc sĩ cho thấy, dạy con không phải là hy sinh tất cả, mà là biết đồng hành, tôn trọng và truyền cho con động lực sống.

Dạy con không sai, nhưng đặt quá nhiều kỳ vọng có thể khiến con kiệt sức

Hầu như bậc cha mẹ nào cũng mong con khỏe mạnh, học giỏi và có tương lai tươi sáng. Chính vì vậy, nhiều người không tiếc công sức để đầu tư cho con từ những điều nhỏ nhất: trường học tốt, quần áo đẹp, lớp học thêm, các kỹ năng cần thiết...

Thế nhưng, nghịch lý là càng đầu tư nhiều, không ít cha mẹ càng thất vọng khi con không đạt được kỳ vọng.

Trẻ dành nhiều thời gian cho điện thoại hơn sách vở, thiếu động lực học tập, dễ chán nản hoặc khép mình trước áp lực.

Theo các chuyên gia giáo dục, vấn đề không nằm ở việc cha mẹ yêu con quá nhiều, mà ở cách tình yêu ấy được thể hiện.

Khi sự hy sinh luôn đi kèm với những lời nhắc nhở như "bố mẹ đã làm tất cả vì con", "con phải xứng đáng với những gì bố mẹ đánh đổi", tình yêu rất dễ biến thành gánh nặng.

Sau khi kết hôn, bà từ bỏ cơ hội tiếp tục học tập để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, đổi lại, bà luôn mong con gái phải thật xuất sắc để "đền đáp" sự hy sinh ấy. Ảnh minh họa

Câu chuyện của một bà mẹ thạc sĩ và cái giá quá đắt của sự kỳ vọng

Bộ phim ngắn của Đài Loan Ngày cuối cùng của Jasmine từng khiến nhiều người xem ám ảnh bởi câu chuyện về một người mẹ có học vấn cao.

Sau khi kết hôn, bà từ bỏ cơ hội tiếp tục học tập để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, đổi lại, bà luôn mong con gái phải thật xuất sắc để "đền đáp" sự hy sinh ấy. Mỗi lần con học chưa tốt, thay vì động viên, người mẹ chỉ thể hiện sự thất vọng và trách móc.

Trong suy nghĩ của bà, con càng thành công thì sự hy sinh của mình càng có ý nghĩa.

Đến khi cô con gái lựa chọn kết thúc cuộc đời vì không chịu nổi áp lực, người mẹ mới đau đớn nhận ra điều khiến con tổn thương không phải là điểm số hay trường lớp, mà chính là những kỳ vọng chưa bao giờ có điểm dừng.

Thông điệp của bộ phim khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm: điều trẻ cần không phải là một người luôn yêu cầu mình hoàn hảo, mà là một người sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận cả những thất bại.

Muốn dạy con tốt, cha mẹ trước hết phải trở thành tấm gương

Có một câu chuyện từng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc về cô giáo tiểu học Mimi.

Khi nghe con trai hỏi: "Tại sao con phải học chăm chỉ khi mẹ cũng đâu có học nữa?", cô bất ngờ nhận ra mình chưa thực sự là hình mẫu mà con có thể noi theo.

Từ đó, dù đã có gia đình và công việc ổn định, Mimi vẫn quyết định ôn thi nghiên cứu sinh. Sau nhiều nỗ lực, cô trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh.

Điều thú vị là người vui nhất không phải cô, mà chính là cậu con trai. Cậu bé bắt đầu tự giác học tập vì muốn được giống mẹ.

Nhà văn Lev Tolstoy từng nói rằng phần lớn việc giáo dục đều bắt nguồn từ tấm gương của cha mẹ. Trẻ em không học nhiều từ những lời giảng giải, mà học từ cách người lớn sống, làm việc và đối diện với khó khăn.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng muốn dạy con hiệu quả, cha mẹ cần không ngừng hoàn thiện chính mình trước khi yêu cầu con thay đổi.

Gia đình hạnh phúc là "mảnh đất" tốt nhất để dạy con

Nhiều phụ huynh dành toàn bộ sự chú ý cho con mà quên mất việc chăm sóc mối quan hệ vợ chồng.

Trong tiểu thuyết Little Shede, nhân vật Tian Yulan dành gần như toàn bộ cuộc sống cho việc học của con trai. Mọi cảm xúc của cô đều xoay quanh điểm số của con, trong khi hôn nhân ngày càng lạnh nhạt.

Không khí căng thẳng kéo dài khiến đứa trẻ trở nên thu mình và rơi vào trạng thái trầm cảm.

Nhà tâm lý học Wu Zhihong từng nhận định rằng cha mẹ chính là "định mệnh đầu tiên" của con cái. Khi bố mẹ yêu thương và tôn trọng nhau, trẻ sẽ lớn lên với cảm giác an toàn và tin tưởng vào cuộc sống.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy trẻ sống trong gia đình hòa thuận thường có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn, tự tin hơn và dễ xây dựng các mối quan hệ lành mạnh khi trưởng thành.

Cha mẹ yêu cuộc sống sẽ truyền cho con niềm tin vào tương lai

Trong bối cảnh ngày càng nhiều trẻ rơi vào khủng hoảng tâm lý, các chuyên gia cho rằng một trong những món quà quý giá nhất cha mẹ có thể trao cho con chính là tinh thần lạc quan.

Nếu mỗi ngày trẻ chỉ nhìn thấy cha mẹ than phiền, mệt mỏi hay coi cuộc sống là gánh nặng, rất khó để các em tin rằng tương lai đáng để chờ đợi.

Ngược lại, có những gia đình dù điều kiện vật chất còn hạn chế nhưng vẫn duy trì thói quen đọc sách, cắm hoa, cùng nhau trò chuyện và tạo niềm vui từ những điều giản dị.

Chính bầu không khí tích cực ấy giúp trẻ cảm nhận được rằng hạnh phúc không phụ thuộc hoàn toàn vào tiền bạc hay nhà cửa rộng lớn.

Nhà tâm lý học Carl Jung từng cho rằng ảnh hưởng tiêu cực nhất của cha mẹ đối với con cái là khiến trẻ nghĩ rằng cuộc sống vốn dĩ chỉ toàn áp lực và mệt mỏi.

Dạy con thành công bắt đầu từ việc cha mẹ sống tốt cuộc đời mình

Không có phương pháp dạy con nào hoàn hảo nếu cha mẹ chỉ chăm chăm thay đổi con mà quên thay đổi chính mình.

Khi cha mẹ không ngừng học hỏi, trẻ sẽ hiểu giá trị của sự cố gắng. Khi cha mẹ giữ gìn hôn nhân hạnh phúc, con sẽ học được cách yêu thương. Khi cha mẹ biết tận hưởng cuộc sống và đối diện khó khăn bằng thái độ tích cực, con cũng sẽ có thêm dũng khí để bước về phía trước.

Con cái không cần một người hy sinh tất cả để rồi mang sự hy sinh ấy làm áp lực. Điều các em cần là những người lớn biết yêu thương đúng cách, biết đồng hành và sống một cuộc đời đáng để noi theo.

Suy cho cùng, dạy con không chỉ là dạy bằng lời nói, mà trước hết là dạy bằng chính cách cha mẹ sống mỗi ngày.