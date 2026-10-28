Lái thử Honda SH 2027 nâng cấp công nghệ động cơ đạt chuẩn Euro 4, giảm khí thải giá từ 76,7triệu đồng cảm giá ra sao?

Honda SH 2027 nâng cấp công nghệ động cơ đạt chuẩn Euro 4, giảm khí thải

Honda SH 2027 giữ nguyên các mức giá bán lẻ so với đời trước - Ảnh: HVN





Theo thông tin từ Honda Việt Nam, phiên bản 2027 của dòng xe tay ga Honda SH125i và Honda SH160i sẽ được bán ra từ tháng 11 tới.

Ở phiên bản 2027, dòng xe tay ga Nhật Bản được bổ sung phối màu mới là đen Aura Black Edition, áp dụng cho phiên bản Thể thao cao cấp nhất.

Với tùy chọn này, toàn bộ thân xe được sơn đen cùng các chi tiết như ngàm phanh, lò xo giảm xóc sau và tay dắt sau. Sắc đen cũng được phủ lên họa tiết chữ V ở mặt nạ trước cùng logo SH chrome bên hông.

Màn hình TFT trên Honda SH (Ảnh: Honda Việt Nam)





Thiết kế tổng thể của xe không đổi với sàn để chân rộng, yên xe dốc 2 tầng và đuôi xe vuốt cao. Xe sử dụng hệ thống đèn LED toàn phần, trong đó đèn hậu tách 2 tầng.

Dòng SH125i/160i được nâng cấp tính năng cảnh báo quên tắt khóa điện trên Smart Key - trang bị mới được giới thiệu trên dòng Sh mode mới vào tháng 9.

Các trang bị và tính năng cao cấp vẫn được duy trì gồm có màn hình TFT 4,2 inch, kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, cổng sạc USB-C ở hộc đồ trước. Cốp đựng đồ dưới yên có dung tích 28 lít.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và kiểm soát lực kéo HSTC chỉ được trang bị ở các phiên bản Thể Thao, Đặc Biệt và Cao Cấp. Phiên bản Tiêu chuẩn dùng phanh CBS.

Cận cảnh thiết kế đầu xe





Một nâng cấp quan trọng khác nằm ở động cơ eSP+ quen thuộc trên Honda SH125i/160i giờ đây được tối ưu để đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Theo nhà sản xuất, so với phiên bản trước, SH160i/125i mới có thể giảm khoảng 60% lượng khí thải. Việc nâng tiêu chuẩn động cơ lên Euro 4 cũng đảm bảo phương tiện đáp ứng quy định về kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội và TP.HCM từ 1/7/2027.

Trước đó, các dòng xe đời mới của Honda như Vario, Cub C125, Sh mode hay cả xe mô tô phân khối lớn đều được trang bị động cơ đạt chuẩn Euro 4.

Về phần Honda SH125i/160i, dòng xe tay ga thương hiệu Nhật tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ gồm Vespa Sprint S 125/150, Vespa GTS Super Sport 150, Aprilia SR GT 200, Yamaha NVX 155...

Giá Honda SH 2027

Theo Tạp chí Đời sống và Pháp luật, giá bán của SH125i dao động từ 76,67-85,7 triệu đồng tùy phiên bản, còn Honda SH160i có giá 95,29-104,49 triệu đồng. Như vậy, mức giá của bản 2027 không đổi so với bản đời 2026.

Liên doanh Nhật Bản cho biết, từ ngày mở bán đến hết 30/11, những khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu xe SH160i/125i 2027 màu "Aura Black Edition" sẽ được nhận bộ quà tặng gồm 1 mũ bảo hiểm Jet cao cấp màu đen xám và 1 thảm sàn cao cấp màu đen. Ngoài ra, người tiêu dùng thu cũ đổi mới để lên đời SH 2027 cũng sẽ nhận khoản ưu đãi 2,5 triệu đồng.

Bảng giá bán lẻ đề xuất Honda SH 2027 Tên xe Phanh Phiên bản Giá đề xuất SH160i ABS Thể thao 104.490.000 VNĐ Đặc biệt 103.990.000 VNĐ Cao cấp 102.790.000 VNĐ CBS Tiêu chuẩn 95.290.000 VNĐ SH125i ABS Thể thao 85.702.909 VNĐ Đặc biệt 85.212.000 VNĐ Cao cấp 84.033.818 VNĐ CBS Tiêu chuẩn 76.670.182 VNĐ Giá đề xuất của SH160i tính trên thuế giá trị gia tăng 10%, xe SH125 theo thuế 8%.

Xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.