Vì sao giá lăn bánh Hyundai Stargazer giảm sốc, ô tô 7 chỗ rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?

Lý do ô tô Hyundai giảm giá lăn bánh hàng trăm triệu đồng GĐXH - Ô tô Hyundai tiếp tục mở rộng chương trình ưu đãi khi tăng mức hỗ trợ dành cho Tucson và Creta, đồng thời duy trì nhiều chính sách khuyến mại đáng chú ý trên các dòng xe chủ lực khác như Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10.

Giá lăn bánh Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer nhận ưu đãi lớn tháng 8/2026.





Thông tin từ Hyundai Việt Nam, tháng 8, người mua Hyundai Stargazer đã được nâng lên 117 triệu đồng. Khi mức giảm lên đến 117 triệu đồng, người dùng mua Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn chỉ phải bỏ ra 452 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy ở phân khúc xe 7 chỗ. Thậm chí, Hyundai Stargazer còn rẻ hơn KIA Morning GT-Line có giá niêm yết 469 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc khi so Mitsubishi Xpander.

Có thể thấy phân khúc MPV 7 chỗ ở thị trường Việt Nam ngày càng trở nên nóng bỏng hơn giữa các mẫu xe xăng.

Theo Dân Việt, tháng 8/2026, thị trường ô tô Việt Nam rơi vào thời điểm tháng Ngâu, người dân hạn chế mua tài sản có giá trị cao. Do đó, thị trường chứng kiến sự ảm đạm và dự báo doanh số của các mẫu xe sẽ giảm mạnh nhất từ trước nay.

Trong đó, Hyundai Stargazer là một trong những cái tên đang gặp khó trong phân khúc MPV 7 chỗ ở Việt Nam khi phải đối đầu với các đối thủ quá mạnh. Điển hình là bộ đôi xe điện VinFast Limo Green/VF MPV7, hay xe xăng như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross.

Điều đó được thể hiện qua doanh số xe Hyundai Stargazer chỉ đạt 2.244 chiếc bán ra sau 7 tháng năm 2026, thuộc nhóm xe bán chậm hàng đầu phân khúc.

Bảng giá lăn bánh Hyundai Stargazer

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Hyundai Stargazer Đặc biệt 569 452 Hyundai Stargazer Cao cấp 615 498

Giá xe Hyundai Stargazer và các đối thủ

Hyundai Stargazer giá từ 489 triệu đồng

Toyota Veloz Cross giá từ 658 triệu đồng

Suzuki XL7 giá từ 599,9 triệu đồng

Mitsubishi Xpander giá từ 555 triệu đồng

Toyota Avanza Premio giá từ 558 triệu đồng

Đánh giá xe Hyundai Stargazer

Stargazer vẫn chưa đạt được thành công như kỳ vọng tại thị trường Việt Nam.

Ở Việt Nam, Hyundai Stargazer sở hữu thiết kế khá khác biệt không thực sự hợp gu nhiều người dùng dù xe được đánh giá cao về không gian bên trong xe. Mẫu MPV này có thể chở đủ 7 người thoải mái và dùng làm xe gia đình hay kinh doanh dịch vụ đều hợp lý.

Dưới nắp ca-pô, xe Hyundai Stargazer sở hữu động cơ Smartstream G 1.5L mới, sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. Sức mạnh truyền đến các bánh trước thông qua hộp số hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT.

Về thay đổi sản phẩm, Stargazer facelift được kỳ vọng sẽ cải tiến thiết kế theo hướng thể thao và mang hơi hướng SUV rõ nét hơn. Tuy nhiên, các thông số vận hành nhiều khả năng không thay đổi đáng kể khi xe vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất khoảng 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Bên trong khoang cabin, phiên bản mới có thể được nâng cấp với cụm màn hình kép hiện đại, trong khi danh sách trang bị an toàn chủ động (ADAS) tiếp tục duy trì trên các phiên bản cao.

Dù có lợi thế về giá bán và trang bị, Stargazer vẫn chưa đạt được thành công như kỳ vọng tại thị trường Việt Nam. Số liệu bán hàng năm 2025 cho thấy mẫu MPV này chỉ đạt hơn 3.300 xe, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Honda BR-V.

Giới chuyên môn nhận định, thiết kế mềm mại, có phần "dị biệt" của Stargazer là một trong những yếu tố khiến mẫu xe này gặp khó trong việc tiếp cận số đông khách hàng. Trong khi đó, xu hướng MPV hiện nay đang dịch chuyển sang phong cách cứng cáp, thực dụng hơn.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.