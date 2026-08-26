Tỷ giá USD hôm nay 26/8: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều khối 'chợ đen' và ngân hàng

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm 0,10%, hiện ở mức 98,90 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,09%, lên 1,1673 USD/EUR, đồng bảng Anh tăng 0,1%, lên 1,3644 USD/bảng. Đồng yên Nhật giảm 0,06% so với USD, xuống 159,22 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 98,90 điểm. USD ngân giảm mạnh. USD tự do tăng nhẹ. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt giảm nhẹ.

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi nhà đầu tư đánh giá tác động từ việc Mỹ mở rộng trừng phạt Iran và kế hoạch tăng mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ. Động thái này làm dấy lên lo ngại đồng USD có thể chịu áp lực giảm giá, trong khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 9 cũng giảm, với xác suất chỉ còn khoảng 40%.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào cuối tuần để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất của Mỹ.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 26/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 15 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.615 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.385 đồng mua vào và 26.845 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 26/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 26/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 26/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 26/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD giảm 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,890-26,300 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 50 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra, ở mức 25.865-26.310 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,920-26,300 đồng/USD, giảm 60 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 26/8/2026, khảo sát lúc 08h39 phút ghi nhận tăng so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.050 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.160 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 26/8, giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,700.60-31,266.77 đồng/EUR, đã giảm 6 đồng chiều mua vào và giảm 7 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.926-31.236 đồng/EUR, đã giảm 36 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,873-31,311 đồng/EUR, đã giảm 59 đồng chiều mua vào và giảm 64 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 26/8/2026 khảo sát lúc 8h43 phút hiện đang được mua vào là 30.383 đồng và bán ra là 30.493 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật gần như đi ngang, ở vùng 158.34-169.26 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng giảm xuống vùng 159,08-169,08 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.54-169.5 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng bạc xanh vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện nhiều. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà tiếp tục thiết lập đỉnh mới. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại tiếp tục giảm trong khi đó thị trường tự do tăng nhẹ. Nhưng nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 25/8: Đồng Đô la Mỹ khối 'chợ đen" tăng nhẹ GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 25/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.