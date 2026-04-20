Vì sao mèo nhà bạn thường ngủ nghiêng bên trái: Bí mật khoa học thú vị phía sau thói quen quen thuộc
Không chỉ là tư thế ngủ ngẫu nhiên, việc mèo thường xuyên nằm nghiêng bên trái có thể phản ánh trạng thái cảm xúc, cấu trúc cơ thể và bản năng sinh tồn tinh vi. Những phát hiện khoa học hé lộ góc nhìn bất ngờ về hành vi tưởng chừng rất quen thuộc này.
Sau một ngày dài, hình ảnh chú mèo cuộn tròn ngủ ngon lành trên ghế sofa đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình. Tuy nhiên, với những người quan sát kỹ, một chi tiết thú vị thường xuyên lặp lại chính là việc mèo có xu hướng nằm nghiêng về bên trái. Đây không đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà có thể liên quan đến nhiều yếu tố khoa học phức tạp, từ cấu trúc não bộ cho đến đặc điểm sinh lý và bản năng sinh tồn.
Theo các nghiên cứu về hành vi động vật, não bộ của mèo cũng giống như con người khi được chia thành hai bán cầu với những chức năng riêng biệt. Hiện tượng này được gọi là sự phân hóa chức năng não. Trong đó, bán cầu não phải, kiểm soát phía bên trái cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các cảm xúc tích cực như cảm giác an toàn, sự gắn bó và trạng thái thư giãn. Ngược lại, bán cầu não trái lại liên quan nhiều hơn đến các phản ứng cảnh giác, căng thẳng và phòng vệ.
Chính vì vậy, khi mèo cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong môi trường quen thuộc, đặc biệt là khi ở gần chủ nhân mà chúng tin tưởng, bán cầu não phải sẽ hoạt động mạnh hơn. Điều này khiến mèo có xu hướng nghiêng về phía bên trái, như một cách vô thức thể hiện trạng thái an toàn. Tư thế này có thể được xem như một “tín hiệu cảm xúc” cho thấy chúng đang ở trong trạng thái thư giãn tối đa.
Không chỉ dừng lại ở yếu tố thần kinh, cấu trúc cơ thể của mèo cũng góp phần lý giải cho thói quen này. Tim của mèo nằm lệch về bên trái trong lồng ngực. Khi nằm nghiêng bên trái, tim sẽ ở vị trí cao hơn một chút so với phần còn lại của cơ thể. Điều này được cho là có thể hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu, đồng thời giảm nhẹ áp lực lên tim trong trạng thái nghỉ ngơi, dù tác động này ở mèo khỏe mạnh là khá nhỏ.
Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của mèo cũng hoạt động thuận lợi hơn khi chúng nằm nghiêng bên trái. Sau khi ăn, dạ dày và các cơ quan tiêu hóa có xu hướng được đặt ở vị trí tự nhiên hơn, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Không khó để nhận ra rằng nhiều chú mèo thường chọn nằm xuống nghỉ ngơi ngay sau bữa ăn, và tư thế nghiêng trái xuất hiện với tần suất khá cao trong những thời điểm này.
Một yếu tố quan trọng khác không thể bỏ qua chính là bản năng cảnh giác vốn có của loài mèo. Dù đã được thuần hóa, mèo vẫn giữ lại những đặc điểm sinh tồn từ tổ tiên hoang dã. Ngay cả khi ngủ, chúng vẫn duy trì khả năng nhận biết môi trường xung quanh ở mức nhất định. Tư thế nằm nghiêng bên trái giúp mắt phải và tai phải, vốn liên kết nhiều hơn với bán cầu não trái chịu trách nhiệm cảnh giác, có vị trí thuận lợi để theo dõi không gian xung quanh. Nhờ đó, mèo có thể vừa nghỉ ngơi vừa sẵn sàng phản ứng khi cần thiết.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là xu hướng mang tính thống kê, không phải quy luật tuyệt đối áp dụng cho mọi cá thể. Mỗi chú mèo đều có tính cách và trải nghiệm riêng, từ môi trường sống, mức độ gắn bó với con người cho đến tình trạng sức khỏe. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thói quen ngủ của chúng.
Chẳng hạn, một con mèo từng bị đau hoặc chấn thương ở phía bên trái cơ thể có thể tránh nằm nghiêng về phía đó. Ngược lại, những chú mèo cảm thấy hoàn toàn an toàn trong môi trường sống có thể ngủ ở bất kỳ tư thế nào, thậm chí là nằm ngửa, phơi bụng mà không hề lo lắng.
Từ góc nhìn khoa học, thói quen ngủ nghiêng bên trái của mèo không chỉ là một hành vi ngẫu nhiên mà còn phản ánh sự kết hợp tinh tế giữa sinh lý học, thần kinh học và bản năng tiến hóa. Đây cũng là minh chứng cho thấy ngay cả những chi tiết nhỏ trong đời sống của vật nuôi cũng có thể ẩn chứa những cơ chế phức tạp và thú vị.
Vì vậy, lần tới khi bắt gặp chú mèo của mình đang ngủ say trong tư thế quen thuộc ấy, bạn có thể hiểu rằng đó không chỉ là một khoảnh khắc đáng yêu. Đó còn là dấu hiệu cho thấy chúng đang cảm thấy an toàn, hài lòng và hoàn toàn tin tưởng vào môi trường sống mà bạn mang lại.
Đức Khương
