Vì sao nên mua Xiaomi 17? 'Siêu phẩm' camera Leica và ưu đãi Hotsale cực khủng

Nếu bạn đang băn khoăn liệu có nên nâng cấp lên điện thoại Xiaomi 17 hay không, hãy cùng điểm qua những lý do khiến mẫu máy này trở thành lựa chọn hàng đầu hiện nay.

1. Đặc điểm nổi bật của điện thoại Xiaomi 17 series

Thiết kế sang trọng và bền bỉ

Xiaomi 17 series tiếp tục ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng cực kỳ đẳng cấp. Với các góc bo cong mềm mại và chất liệu hoàn thiện cao cấp, máy mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn nhưng vẫn rất thanh thoát. Đặc biệt, phiên bản Ultra với module camera tròn đặc trưng lấy cảm hứng từ những chiếc máy ảnh cơ chuyên nghiệp giúp người dùng khẳng định phong cách riêng.

Đỉnh cao nhiếp ảnh cùng Leica

Lý do lớn nhất để sở hữu điện thoại Xiaomi chính là hệ thống camera hợp tác cùng Leica. Trên Xiaomi 17, các thuật toán xử lý hình ảnh đã được nâng cấp vượt bậc. Đặc biệt là phiên bản Xiaomi 17 Ultra với cảm biến 1 inch thế hệ mới, cho khả năng thu sáng cực tốt, xóa phông tự nhiên và màu sắc đậm chất điện ảnh.

Hiệu năng dẫn đầu thế giới Android

Được trang bị những con chip xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay, điện thoại Xiaomi 17 series xử lý mượt mà mọi tác vụ từ chỉnh sửa video 8K đến chơi các tựa game đồ họa nặng nhất. Kết hợp với dung lượng RAM lên đến 16GB, khả năng đa nhiệm của máy gần như không có đối thủ.

Màn hình và Pin

Sở hữu tấm nền AMOLED với độ phân giải cao và tần số quét thích ứng, trải nghiệm thị giác trên Xiaomi 17 là vô cùng sống động. Bên cạnh đó, công nghệ sạc siêu nhanh giúp bạn nạp đầy năng lượng chỉ trong thời gian ngắn, đảm bảo công việc không bị gián đoạn.

2. Bảng giá điện thoại Xiaomi 17 series

Dưới đây là các phiên bản thuộc dòng Xiaomi 17 đang được quan tâm nhất:

Tên sản phẩm Phiên bản bộ nhớ Giá bán Xiaomi 17 5G 12GB/256GB 22.990.000đ Xiaomi 17 5G 12GB/512GB 24.490.000đ Xiaomi 17 Ultra 5G 16GB/512GB 36.990.000đ Xiaomi 17 Ultra 5G 16GB/1TB 39.990.000đ Xiaomi 17 Ultra Limited Leica 5G 16GB/1TB 44.990.000

3. Thông tin CTKM Hotsale tại Thế Giới Di Động

Để sở hữu điện thoại Xiaomi 17 series với mức giá tốt nhất, bạn không nên bỏ lỡ chương trình Hotsale đang diễn ra tại Thế Giới Di Động với hàng loạt ưu đãi "có một không hai":

Ưu đãi chung cho dòng Xiaomi 17:

• Giảm ngay đến 8 triệu đồng trực tiếp vào giá bán.

• Hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất, giúp bạn dễ dàng sở hữu siêu phẩm mà không lo áp lực tài chính.

• Thu cũ đổi mới: Trợ giá giảm thêm đến 5 triệu đồng.

• Bảo hành tiêu chuẩn 2 năm: Yên tâm sử dụng dài lâu.

• Bảo hành màn hình 6 tháng: Bảo vệ bộ phận quan trọng nhất của máy.

• 6 tháng bảo hành tại nhà: Dịch vụ tận tâm, tiện lợi cho khách hàng.

Đặc quyền riêng cho Xiaomi 17 Ultra:

• Chế độ 1 đổi 1 trong 2 năm: Đây là cam kết chất lượng tuyệt đối dành riêng cho khách hàng mua phiên bản Ultra.

• Siêu ưu đãi cho phiên bản giới hạn: 100 khách hàng đầu tiên đặt mua Xiaomi 17 Ultra Limited Leica sẽ nhận được gói ưu đãi trị giá lên đến 25 triệu đồng cùng bộ kit camera chuyên nghiệp, biến chiếc điện thoại của bạn thành một máy ảnh thực thụ.

Tổng kết: Có nên mua Xiaomi 17 series lúc này?

Với sự kết hợp giữa công nghệ phần cứng đỉnh cao và những ưu đãi tài chính hấp dẫn từ Thế Giới Di Động, đây chính là thời điểm "vàng" để bạn sở hữu một chiếc điện thoại Xiaomi. Dòng Xiaomi 17 series không chỉ là một thiết bị liên lạc, mà còn là một món đồ thời trang và một công cụ sáng tạo chuyên nghiệp.

