Tiểu thương lý giải mận hậu chưa vào vụ cao điểm nhưng giá siêu rẻ, sập sàn chỉ vài nghìn đồng/kg
GĐXH - Mặc dù mận hậu chưa vào mùa cao điểm thu hoạch nhưng giá loại quả này đã giảm tương đối sâu, chỉ khoảng vài nghìn đồng/kg.
Từ tháng 5, tại các siêu thị, trên nhiều tuyến phố, chợ dân sinh và 'chợ mạng' xuất hiện ngập tràn những trái mận hậu - đặc sản của các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & đời sống), tùy theo chất lượng, kích thước của quả mà có giá bán dao động từ 10.000 – 50.000 đồng/kg.
Theo chia sẻ của các tiểu thương, hiện mận hậu bán trên thị trường chủ yếu là hàng được chuyển từ một số tỉnh miền núi Bắc của Việt Nam như: Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng…. Mận hậu đang bắt đầu vào chính vụ nên giá rẻ hơn rất nhiều so với đầu mùa, quả chín ăn có vị ngọt hơn, không còn chua chát nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
"Mận hậu đang chính thức vào vụ, thời điểm hiện tại mận bắt đầu chín rộ, đỏ tím, quả to, đều, căng mọng, giòn, ngọt và đặc biệt là giá rẻ, hợp với túi tiền của đại đa số người tiêu dùng. Ưu điểm của mận hậu Việt Nam là trái tươi, có vị chua thanh, ngọt, giòn đặc trưng nên ăn hoài không chán. Nhiều khách hàng mỗi ngày mua vài kg về để ăn dần hoặc để ngâm đường, rượu hoặc làm mứt, siro, chế biến các món ăn thơm ngon từ mận. Khách đặt mua càng nhiều giá càng được ưu đãi, cả thùng lớn hơn 20kg giá chỉ khoảng vài nghìn đồng/kg.
So với thời điểm đầu mùa thì giá mận đang rẻ hơn rất nhiều, chỉ cần bỏ ra một số tiền rất nhỏ là mọi người có thể mua dc 1kg mận để thưởng thức. Trên thị trường hiện đang có rất nhiều loại mận được bày bán, thông thường các tiểu thương sẽ phân loại kích thước của quả để bán với mức giá tương xứng. Ví dụ loại 20 – 22 quả/kg sẽ có giá đắt nhất, khoảng 40.000 – 50.000 đồng/kg, còn với những dòng quả nhỏ hơn sẽ có giá rẻ. Đối với những dòng mận to, vip sẽ được đóng thùng cẩn thận để thuận tiện cho khách mang đi biếu tặng, còn hàng xô thì giá bán sỉ chỉ khoảng vài nghìn đồng/kg", chị Trần Linh (tiểu thương tại chợ Phùng Khoang, Hà Nội) cho hay.
Lý giải nguyên nhân giá mận xuống mức thấp dù chưa phải vào mùa cao điểm, nhiều tiểu thương cho biết, do nguồn cung dồi dào, thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên sản lượng mận năm nay tăng cao.
"Giá mận hậu năm nay hiện đang thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là ở các khu vực trồng mận như Sơn La, Lào Cai. Mặc dù giá mận đang được bán với mức rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn đồng/kg nhưng lượng hàng tiêu thụ khá chậm. Thời gian này rất nhiều loại quả cùng vào mùa nên người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn khác như: Vải, măng cụt, xoài, sầu riêng, dứa, dưa hấu…vì vậy mà độ ‘hot’ của mận cũng giảm dần", anh Vinh (tiểu thương tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.
