Vì sao nhiều chàng trai ít chăm sóc dưỡng da nhưng vẫn có làn da khỏe đẹp?

Cùng tìm hiểu những lý do tại sao con trai ít dưỡng da hơn nhưng da họ vẫn ổn.

Lý do số một: Độ dày của da

Da của nam giới dày hơn khoảng 25% so với da của các cô gái. Bất ngờ hơn nữa là da của con trai chứa nhiều collagen hơn. Điều này làm cho da họ trông căng mịn, săn chắc và trẻ lâu hơn.

Lý do số hai: Sự đơn giản trong khâu chăm sóc đôi khi mang lại hiệu quả tốt

Các chàng trai thường ưa chuộng sự đơn giản. Họ thường ưu tiên chăm sóc da với các bước căn bản và những sản phẩm như sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm. Bấy nhiêu là có thể đủ để giữ cho làn da khỏe mạnh.

Lý do số ba: Sự khác biệt về hormone

Nam giới có lượng testosterone cao, điều này làm cho tuyến bã nhờn hoạt động tốt hơn, giúp da có độ ẩm tự nhiên và tạo lớp bảo vệ cho da tốt hơn.

Ngoài ra, các chàng trai ít bị ảnh hưởng tâm trạng bởi hormone so với các cô gái. Trong khi các nàng dễ bị hormone chi phối cảm xúc, đôi khi làm tăng mức độ stress , khiến da nhanh chóng sạm đi, hoặc nổi mụn.

Lý do số bốn: Không/ hiếm khi trang điểm

Nhiều chàng trai không bao giờ trang điểm, nên làn da của họ không bị ảnh hưởng bởi các loại hóa chất và chất bảo quản có trong mỹ phẩm trang điểm. Lỗ chân lông cũng không bị bí tắc vì lớp phấn hoặc má hồng.

Nhờ những đặc điểm giới tính trên mà làn da của các chàng trai sẽ dễ chăm sóc và khỏe đẹp. Tuy nhiên, việc skincare đúng cách vẫn rất quan trọng cho mọi người, bất kể giới tính. Các nàng có thể học hỏi một chút từ họ và rút ra những lời khuyên bổ ích, có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

Dưới đây là một số lời khuyên cho các cô gái trong việc chăm sóc da:

Hiểu loại da của bạn: Biết rõ loại da của mình sẽ giúp bạn chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp. Mọi loại da như da dầu, da khô, da nhạy cảm, hay da hỗn hợp thiên dầu/ thiên khô đều có các sản phẩm chuyên biệt.

Chăm sóc da với quy trình cơ bản: Bao gồm làm sạch, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm và bảo vệ da khỏi ánh nắng Mặt Trời bằng kem chống nắng. Với quy trình chăm sóc da đơn giản và cần thiết, bạn hoàn toàn có thể sở hữu được làn da khỏe mạnh.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh: Ăn nhiều trái cây, rau củ và uống đủ nước để cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cần thiết cho da.

Hạn chế stress: Stress có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da, đặc biệt là đối với các nàng nhạy cảm, thay đổi hormone có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc. Vì vậy hãy tìm cách thư giãn và cân bằng cảm xúc, ví dụ như tập yoga, thiền, hoặc chơi thể thao.

Tránh sản phẩm chứa nhiều hóa chất: Các nàng thường xuyên trang điểm nên chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng nhất định lên làn da. Hãy ưu tiên chọn các sản phẩm tự nhiên hoặc có thành phần an toàn cho da. Bên cạnh đó, hạn chế trang điểm nếu không thực sự cần thiết, để da được thở và ít dần sự tiếp xúc với mỹ phẩm.