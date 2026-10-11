Vì sao "gần gũi" vào ngày an toàn theo chu kỳ kinh nguyệt nhưng vẫn có thai?

"Gần gũi" trong ngày chu kỳ có sao không?

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, nhiều cặp vợ chồng tin vào thời điểm an toàn trong khi "quan hệ". Đó là những ngày trước và ngay sau khi kinh nguyệt kết thúc. Theo họ, những ngày này được đánh giá an toàn đồng nghĩa với khả năng có thai ngoài ý muốn không xảy ra. Tuy nhiên, thực tế, "gần gũi" trong những ngày trước kì kinh nguyệt và sau khi kinh nguyệt kết thúc có thể để lại một số ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như nhiễm trùng đường tiết niệu, mệt mỏi...

Điều này thường xảy ra với phụ nữ nhiều hơn vì trong những ngày này, cơ quan sinh dục của chị em đang rất nhạy cảm. Các vi khuẩn hiện diện trong ngày cuối cùng của thời kì kinh nguyệt kết hợp với các chất lỏng tình dục phát ra từ đối tác là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhiễm trùng.

"Gần gũi" trong những ngày trước kì kinh nguyệt và sau khi kinh nguyệt kết thúc có thể để lại một số ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như nhiễm trùng đường tiết niệu, mệt mỏi...

Ngoài ra, bạn cũng có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục như herpes sinh dục và bệnh lậu cao hơn bình thường.

Để tránh những ảnh hưởng xấu nói trên, bạn cần phải giữ cho bộ phận sinh dục sạch sẽ trước và sau khi giao hợp, nhất là khi có "quan hệ "trước hoặc sau ngày "đèn đỏ".

Vì sao "quan hệ" vào ngày an toàn vẫn có thể mang thai?

Thông tin trên cổng thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Thu Cúc, sự thất bại của phương pháp bảo vệ tự nhiên này xuất phát từ những biến động sinh học thần kỳ của giao tử nam và sự nhạy cảm của hệ thống nội tiết nữ giới.

Theo các nghiên cứu chuyên sâu được công bố trên hệ thống PubMed, một tế bào tinh trùng khỏe mạnh sau khi được phóng vào bên trong âm đạo có khả năng sống sót thần kỳ và duy trì năng lực thụ tinh trong lòng tử cung tối đa lên tới 5 ngày.

Do đó, nếu cặp đôi "gần gũi' vào cuối giai đoạn an toàn tương đối, các tinh binh vẫn có thể kiên nhẫn túc trực tại vòi trứng để chờ đợi ngày noãn bào rụng sớm. Thêm vào đó, trạng thái tâm lý căng thẳng, mệt mỏi hoặc sự biến động đột ngột của các nội tiết tố FSH và LH có thể kích phát hiện tượng rụng trứng bất thường hoặc rụng trứng kép trong cùng một chu kỳ, làm phá vỡ hoàn toàn mọi tính toán cơ học trước đó và khởi động quá trình thụ thai.

Để đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho cả hai, các cặp đôi nên tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản khi quyết định quan hệ trong những ngày 'đèn đỏ'

Cách quan hệ an toàn trong kỳ kinh nguyệt

Để đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho cả hai, các cặp đôi nên tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản khi quyết định quan hệ trong những ngày này.

Sử dụng bao cao su

Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu. Sử dụng bao cao su không chỉ giúp ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn mà còn là cách hiệu quả nhất để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đây là một bước không thể bỏ qua, ngay cả khi bạn đang trong kỳ kinh nguyệt.

Giữ vệ sinh trước và sau quan hệ

Vệ sinh sạch sẽ là yếu tố then chốt để giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm. Cả hai người nên tắm rửa sạch sẽ trước và sau khi quan hệ. Phụ nữ nên đi tiểu sau khi quan hệ để giúp loại bỏ vi khuẩn ra khỏi niệu đạo. Chuẩn bị sẵn khăn tối màu để lót giường cũng là một mẹo hữu ích để tránh cảm giác ngại ngần.

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